Присвячується Великодню в умовах війни

Як би морально та фізично важко не було, але життя продовжується – з вірою в перемогу – навіть в обставинах жорстокої й неправедної бойні, яку нав’язала нам орда зажерливих і аморальних сусідів-«орків». Уже два місяці Україна страждає від жахливих подій, пов’язаних зі смертю, втратами, братськими могилами, скаліченими долями...

Нелегко в таких умовах творити, але мистецька спільнота поступово виходить зі ступору, по-новому осмислюючи сьогодення. Історія на наших очах переписується заново, але є знакові події, які увійшли в нашу свідомість ще від діда-прадіда, через духовний спадок.

До Великодня художники завжди влаштовували масштабну виставку. Бо головне християнське свято є важливою частиною життя українців. Та цього разу, в умовах військового стану, обмеженої доступності для відвідувачів, митці Київської організації вирішили створити віртуальну експозицію. За епіграф до неї взяли один із Золотих віршів Святого письма – «Послання до Колосян» Апостола Павла, де нагадується, що Господь закликав Свої церкви думати про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Непросто осмислити у цей неймовірно складний час несправедливості, жорстокості, варварства окупантів заклик Спасителя «одягнутися в любов». Але є там і слова, що «істинне золото кується через вогонь», і в цьому вогні «не всі помремо, але змінимося»...

Про що виставка? Усі наші помисли спрямовані до мирного життя. До речі, слово «мир» найчастіше згадується у Святому письмі. Адже кожен українець дбає про міцну родину, яка в ці Великодні дні звично збиралася разом з освяченими Пасхою крашанками, словами «Христос Воскрес!», бажаючи один одному добра й благополуччя. Є в цих словах, у звичній відповіді «Воістину Воскрес!» щось важливе, спрямоване на нашу свідомість, на єднання, на зміцнення віри та любові до ближнього. Про зміст цих слів, знов-таки, в Біблії сказано просто – «і примножиться вам!».

Святе письмо дане людям для навернення їх на шлях добра, миру, справедливості у їхніх помислах і діях. Торжество цих та інших християнських чеснот і втілюють у своїх художніх творах, представлених на виставці, народні художники України Володимир Слєпченко та Наталія Миколайчук, заслужені художники України Микола Кутняхов, Світлана Аношкіна, Анатолій Марчук, Аліса Забой; заслужений майстер народної творчості Рустем Скибін, члени НСХУ Ольга Карпенко, Юрій Нагулко, Оксана Чепелик, Юрій Качкін, Філіпп Чорнобров, Юрій Базавлук, Ольга Михайлюк, Мирослава Ганюшкіна, Алекс Марченко, Галина Дюговська, Володимир Балибердін, Наталія Гронська, Надія Полуян-Внукова, Сергій Кривенко, Ольга Гайдамака. Кожен учасник, за ствердженням Олесі Дворак-Галік, «підтримує ланцюжок традицій, які хоче знищити рашизм».

А Марчук Пасха

Алекс Марченко Рустем Скибін

Апокаліпс Н.Гронська

Великдень Рустем Скибін Алекс Марченко Ольга Михайлюк Мирослава Ганюшкіна

Віра Надія Любов С. Аношкіна

Гефсіманський сад В.Слепченко

Додому Г.Дюговська

Микола Кутняхов Господь

Надія Полуян-Внукова Пасхальна

Оксана Чепелик Українська голгофа

Ольга Гайдамака Готуємося до свята

Подільський Великдень Ю.Нагулко

Провісник А.Забой

Свята Трійця Н.Миколайчук

Сонячні дзвони Андріївської церкви Ф. Чорнобров

Теплий вечір О.Карпенко

Тетяна Гаркава Векликодневі мотиви від Петрівки

Ю. Качкин. Голгофа. 2005 70х85

В Україні Пасху почали святкувати наприкінці 1 тисячоліття з приходом християнства. Традиція відзначати Великдень з певними обрядами має глибоке коріння. Але сьогодні через пасхальні символи, загальну молитву перемоги світла над темрявою, ми наповнюємося відродженням та оновленням світу. Свідками є картини всесвітньо відомих митців Миколи Пимоненка, Костянтина Трутовського, Івана Труша, Віктора Зарецького, Миколи Стороженка та ін.

«Галерея намагається наповнювати творче життя столиці України знаковими культурно-мистецькими проєктами, які впливають на етичне, естетичне, духовне виховання соціуму, що і підтверджує дана виставка, в якій представлені кращі твори членів Київської організації НСХУ», – зазначила директор галереї, заслужений працівник культури України Карина Кравець.

«Творча команда, яка працювала над цим проєктом, бажає усім, хто зайде на наш сайт, всього світлого й доброго, мирного неба над Україною. А ще – відродження творчого потенціалу кожного члена КОНСХУ. Разом ми сила, носії культури високого ґатунку, провісники чистоти, правди, щастя…», – такими словами дав старт віртуальній виставці заслужений художник України, голова КОНСХУ Микола Кутняхов.

Христос Воскрес! Хай згинуть вороги Його!..

За дорученням секретаріату КОНСХУ,

мистецтвознавець, заслужений працівник культури України

Валентина ЄФРЕМОВА

Фото збірне