Майже щодня в столиці України проходять творчі акції на підтримку Збройних Cил України. Нещодавно в художній галереї «Митець», відкрилася виставка під назвою «Плакатова зброярня». Творча молодь під керуванням свого вчителя професора НАОМА, завідувача кафедри графічного дизайну Віталія Шості, представила знакові твори, в яких вирує реакція на події складного воєнного часу в Україні.

На початку статті відзначу творчі заслуги провідного митця сучасності, члена вченої ради НАОМА, члена НСХУ з 1979 року, володаря ордена «Знак Пошани», заслуженого діяча мистецтв України, народного художника, члена-кореспондента Національної академії мистецтв України Віталія Костянтиновича Шості. Плідні роки навчання в Київському художньому інституті у відомих вчителів Олександра Данченка, Сергія Подерв’янського дали добрі паростки. Віталій Шостя знайшов свій творчий шлях, сформувався як яскравий митець з власним самобутнім характерним почерком. Про що говорять його численні твори, варті світового визнання. Віталій Костянтинович почав працювати в інституті та випустив у самостійний творчий шлях чимало самобутніх талантів. Досить подивитися на виставку і відчути головне - творчу київську школу, високу професійність, сучасні досягнення молодого покоління, якому небайдужа доля рідної держави. Яскраві твори секції плакату та графічного дизайну КОНСХУ розкривають відношення українців до важкого випробовування, яке випало на нашу долю. Але любов до рідної землі, віра у перемогу зміцнюють наші сили та роблять Україну непереможною.

К. Чернявський – живописець, голова Національної спілки художників України, заслужений художник України, кандидат мистецтвознавства, доктор філософії, доцент НАОМА, вручив найвищу відзнаку Спілки – медаль за творчі здобутки В. Шості, з побажаннями продовжувати благородну вчительську місію. Дійсно, вміння передати свої знання, виховати митця, прищепити патріотичні риси, вірність та любов до свого народу непроста справа.

Кілька назв плакатів красномовно розкривають творчий задум проєкту: «Здолаємо і розквітнемо!», «Повернемося додому разом!», «Герої не вмирають!», «Мова – це зброя!», «Зберегти сьогодні, щоб жити з ним завжди» та ін. У пресрелізі В. Шості, куратор проєкту зазначив, що ще у далекому 2014 році у Майданівський час, що пробудив від тривалої історичної амнезії національну громадську активність в Україні, майстри графічного дизайну рішуче, у різних форматах віддзеркалили енергію Революційної гідності. Художні твори стали частиною руху українців за свої погляди і права. Зараз ми здаємо історичний екзамен війною і виборюємо у ворога свою незалежність, землю, мову, самоідентичність, історичні цінності. Йде війна за право жити у своїй державі. Тому я «вдячний плакатним зброярам, що вони відкрили свою душу, проявили гідну патріотичну позицію і талановито її реалізували незважаючи на тяжкий воєнний час для України», – зазначив Віктор Шостя.

Андрій Будник – заслужений художник України, голова секції плакату та графічного мистецтва КОНСХУ, розповів про кожного учасника проєкту, відзначив творчі досягнення, родзинки представлених плакатів. Ми бачимо, як автори професійно розкривають глобальну тему, творчими засобами висловлюють свою громадську позицію.

Сергій Комісаров – відомий журналіст, громадський діяч, шеф-редактор Міжнародного інформаційного агентства, побажав учасникам виставки миру та нових здобутків, цікавих знахідок, спрямованих для перемоги: «Мистецтво – якщо воно справжнє, може нищити ворогів не гірше, аніж кулі, гранати, бомби та ракети».

«Запрошуємо до галереї «Митець», яка несе відповідальність за виховання сучасного соціуму на культурно-мистецькій ниві. Ми намагаємося створювати проєкти, які розкривають сучасний стан життя столиці. А творчий потенціал у Київській організації НСХУ великий», – зазначила директор галереї, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України Карина Кравець.

Дійсно, Україна веде велику боротьбу за збереження своєї незалежності, території та миру не тільки в своїй державі, а й на всій планеті. Тому подібні творчі проєкти ще раз підтверджують, що прогресивна спільнота єднається на всіх фронтах заради збереження самого життя на планеті. Виставка висловлює колективний протест проти війни і насильства.

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України

Фото власність галереї «Митець»