Персональна виставка живопису "У фламандському СВІТлі…"

Експозиція картин художниці Світлани Леонтьєвої захоплює відвідувачів з першого ж погляду. 17 лютого у бібліотеці Дружби народів відбулося відкриття її персональної виставки «У фламандському СВІТлі…»

У цій гарній, затишній залі «Дружба» вже третя персональна виставка мисткині, та, як вона підкреслила – простір цієї зали ну просто любить її живопис. У галереї представлені натюрморти й квіти, вони ваблять своїм різнобарв’ям, красою, прекрасною технікою виконання. Художниця розповіла про свій творчий шлях, про картини даної експозиції, відповіла на численні запитання.

На захід зібралися члени клубу «Світлиця», читачі бібліотеки, колеги, поетеси (Віра Свистун та Тетяна Рюмшина), представники різних громадських організацій. Дуже приємна традиційна підтримка друзів-партнерів ГО «Федерація жінок за мир у всьому світі» (Голова правління – Т. Ю. Коцеба), представники якої – членкиня наглядової ради Людмила Грабовенко і координаторка проєктів Наталія Ільїна, зробили чудові сюрпризи: примірники прекрасної газети «Справи сімейні», квіти, авторське читання віршів.

Почесна гостя – народна артистка України Світлана Мирвода подарувала улюблені нами пісні, насправді, від задушевного виконання яких просто «йшли мурашки», а наприкінці – чарівне жіноче тріо, створене експромтом, виконало пісню «Гуцулка Ксеня», яку підспівували всі відвідувачі. «Браво» звучало після виконання кожної пісні любимої співачки.

Прекрасна художниця створила для всіх неймовірне свято живопису, а чудова артистка – свято музики.

Очі присутніх світилися щастям від спілкування зі справжнім мистецтвом, що так важливо зараз для нас усіх. Відкриття виставки Світлани Леонтьєвої стало значущою подією не тільки на Виноградарі, а і в столиці.

Ірина СОКОЛОВА