Перші кроки молодої художниці Надії Царінової

Днями в бібліотеці з питань мистецтв імені Миколи Бажана ЦБС Солом’янського району м. Києва відбулося відкриття першої персональної виставки молодої київської художниці Надії Царінової «Експресія кольору», картини якої полонять оптимістичним настроєм, чистотою і розмаїттям кольорів, феєричним наповненням композицій.

Мисткиня народилася 11 червня 1995 року в м. Києві в сім’ї художників. Творчо працювати Надія почала дуже рано, в чотирнадцять років закінчила Київську дитячу художню школу №1, пізніше її талант розвивався в середній державній художній школі імені Тараса Григоровича Шевченка.

Неймовірна фантазія завжди несла художницю на крилах натхнення. Акварелі, пастелі, картини олійними фарбами вона творила на єдиному подиху. Краса природи та світу надихає Надію на нові й нові твори мистецтва. Мисткиня закінчила відділення режисури Київського національного університету культури і мистецтв, знімала короткометражні фільми «Шанс», «Звичка», «Магія кольору», Spoko та кліпи для польської групи Conexus, групи «Бикфорддаф», виконавця Міки Чуєва, Hobot g Co, Сергія Варпу, для канадського виконавця Cristofer Kraft та групи Mr.Mors.

У 2016 році здійснилася найзаповітніша мрія Надії: вона організувала Київську художню школу «Профі-Арт», основним завданням якої було поєднати сучасні тенденції в мистецтві з академічною школою. Там вона досі обіймає посаду директора та викладача, де працює творчо, натхненно, створюючи інноваційні програми та розробляючи нові методики для дітей та дорослих. Залучаючи своїх учнів до прекрасного, вона проводить уроки на природі, їздить з ними за кордон, де долучаються до вивчення шедеврів світового мистецтва. Талановиті учні разом з Надією об’їздили Україну, Бельгію, Голландію, Німеччину, Португалію, Швецію, Угорщину, Словаччину, Польщу, Іспанію, Румунію, Грецію, Люксембург, країни Прибалтики. У Франції були 9 разів, в Іспанії – 5. У Словаччині юні художники посіли шість призових місць у конкурсі «Зимовий Оскар» в 2017 році, 10 призових місць у 2018 році, у 2019-му - 8. Привозили виставку учнів школи «Профі-Арт» в Грецію в місто Паралія-Катарині. У 2018 році п’ять учнів отримали призові місця в конкурсі-фестивалі «Світ в твоїх долонях» у Греції. Творчі подорожі надихають Надію на нові живописні роботи та фільми.

Творчість Надії Царінової легка для сприйняття, красива, життєствердна. Це і краєвиди, і натюрморти, і квіти, осяяні сонцем. Художниця висловлює у картинах і свою соціальну позицію: на противагу легким для сприйняття творам, в підтримку рівноправ’я всіх народів Надія показує своє ставлення до дискримінації населення іншого кольору шкіри.

Так, у картині «Дівчина з півнем», мисткиня пише життєстверджуючий портрет, де показано незламний дух афро-американського населення. З цієї ж серії картини «Горошок» та « Юна індуска».

Картини Надії Царінової є частиною приватних колекцій Франції, Німеччини, Сполучених Штатів Америки. Відрядження в ці країни надихають художницю, додають віри в себе та в силу мистецтва у формуванні світогляду особистості.

На виставці були присутні: відомий український мистецтвознавець і артменеджер Наталія Бондаренко, автор і ведучий телевізійної програми «Усі ми родом із дитинства», режисер і актор Національного академічного театру російської драми ім. Л. Українки Юрій Яковлєв-Суханов, український живописець Олексій Омельченко, оперна співачка і журналістка Тетяна Асадчева, які високо оцінили творчість молодої і перспективної художниці.

Модераторкою виставки була завідувачка бібліотеки з питань мистецтв імені Миколи Бажана Лариса Кондратюк, яка зазначила, що кожна картина точно знайде відгук в серці відвідувачів.

Ольга ХОДАЦЬКА, членкиня НСЖ України,

Лариса КОНДРАТЮК, завідувачка бібліотеки ім. М. Бажана м. Києва