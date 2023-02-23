Пам’ятаючи минуле, плекаємо майбутнє

Тяжкі часи переживає сьогодні Україна, наш народ. Загарбницька війна зажерливого й заздрісного сусіда, яка з «гібридної» перейшла від 24 лютого минулого року в «гарячу» фазу, сколихнула світ небаченими з часів Другої світової людськими жертвами, тотальними руйнуваннями українських міст і сіл, пограбуванням та нищенням українських пам’яток історії та культури. Символічно, що поряд з іменами тисяч патріотів, які в наш час віддали своє життя за свободу і незалежність своєї країни й увічнені на Стіні Пам’яті, що на Михайлівській площі, знаходиться погруддя Миколи Омеляновича Макаренка, видатного українського вченого, який також не поступився тоталітарній системі, виступивши проти руйнування національних святинь і духовних цінностей.

Зберігаючи пам’ять про історичні події та героїв минулого, присвоюючи їхні імена назвам вулиць, присвячуючи їм культурно-мистецькі заходи, ми стверджуємо ідеї гуманізму і справедливості, плекаємо їх тяглість та розвиток у майбутньому.

Художники «Мистецької світлиці» підготували чергову виставку живопису до дня народження М. О. Макаренка (1877–1938), уродженця Сумщини, вченого-енциклопедиста – археолога, мистецтвознавця, музеєзнавця, художника, педагога. Ця творча акція, а також участь у поминальній літургії, якою щороку відзначає громадянський подвиг Миколи Макаренка 4 лютого братія Михайлівського Золотоверхого монастиря, є даниною пам’яті великого патріота України.

Виставка представлена творами заслужених художників України А. Зорка, О. Соловея, І. Пилипенка, М. Кутняхова, Г. Ягодкіна, членів НСХУ О. Карпенко, Г. Носенко, С. Кривенка, Ю. Качкіна, Г. Сергєєва, Н. Полуян-Внукової, О. Федька, Е. Межула, М. Саркісян, М. Соченко, Т. Недошовенко, І. Цюпки (1926–2007), М. Самохіна (1943–2009).

Батькова дорога

Ранок у Лаврі

Г.Сковорода

М.Самохін Ромен духовний

О.Федько Зимовий день

Ю. Качкин. Голгофа. 2005

Е.Межул Котрактова площа

А. Зорко Собор спалена Корюківка

Живе слово поета Кутняхов М.І.

М.Соченко Рибак із Маріуполя 1986

С.Кривенко Стара хата

Г.Нарбут

Іван Цюпка

О.Соловей Бій під Крутами триптих 2005

Святодухівський собор Н.Полуян-Внукова

Експоновані картини відтворюють самобутній історичний шлях, який пройшла Україна від часів титанів минулого – Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Михайла Грушевського – до сьогодення. Художники своїм талантом дарують глядачам естетичну насолоду від замилування красою мальовничих пейзажів, запрошують завітати до українських святинь, зануритися в спокій і радощі мирного довоєнного буття. «Кожен твір, представлений на виставці, це внесок до скарбниці українського мистецтва, а відтак і світової культури. Як би важко не було, а мистецтво піднімає наш дух, сприяє позитивним емоціям, додає сил долати жорстокі випробування», – зазначив голова КОНСХУ, заслужений художник України М. Кутняхов.

Пригадується відомий лист Миколи Макаренка 1927 року до колеги й друга Б. Петрі, який яскраво висвітлює його патріотизм («я українець!» – з гордістю підкреслює він) і характеризує його як людину високих громадянських помислів. «Як багато, – зазначає він, – зроблено за короткий період (його ми сьогодні називаємо роками українізації. – В. Є.) у галузі культури, освіти, науки, музеєзнавства, історії мистецтва, археології, аби закласти підґрунтя нового суспільства... Але швидко настало розчарування, бо новий стрій перетворився на жорстокий тоталітарний режим. До влади прийшов натовп, через який Московія прагнула придушити в Україні все прогресивне».

…Щороку в цей зимовий день Микола Макаренко єднає нас своїм прикладом самовідданої віри й боротьби за достойне майбутнє українського народу. І мистецька виставка, відкриття якої відбудеться в бібліотеці імені Івана Франка, і молитовна панахида в Михайлівському Золотоверхому соборі та покладання квітів до погруддя Миколи Макаренка – то наша данина всім українським патріотам: і тим, що віддали своє життя за щасливе майбутнє України, і тим, хто продовжує боронити нашу землю від фашистської наволочі новітнього часу.

Тримаймося! Наша Україна, її героїчне минуле й сьогодення варті того!

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України, володар ордена Святої великомучениці Варвари

Фото Юрія КУХАРЧУКА