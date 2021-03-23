«І тиша дзвенить в голові...»

Оксана Картавцева

Між зимою на весною інколи виникає тиша… Такий стан, коли ще лежить талий сніг, але поряд пробиваються струмочки води, які впевнено натякають про пробудження природи. Саме таке враження у мене від колективної виставки під назвою «Палітра мрій», яка відбулася в художній галереї «Митець» Київської організації Національної спілки художників України. Кожен з десяти авторів заявив про себе впевненим струмочком, який злився у щедрий водоспад самобутніх індивідуальностей.

Характеристику учасників вернісажу висвітлив на своїй сторінці у фейсбуці відомий журналіст шеф-редактор інформаційного агентства Укрпрес-інфо Сергій Коміссаров, який щедро характеризував особливості кожного митця. «Для нашої галереї важливо показати не тільки відомих художників, а й дати можливість проявити свої творчі здібності початківцям. Тому ми заздалегідь плануємо колективні виставки, які зазвичай наповнені яскравими творами», зазначила в інтерв’ю директор галереї Карина Кравець. Треба відзначити, що вона, як фаховий мистецтвознавець, вміє побудувати експозицію так, що кожен з десяти учасників різних за творчою освітою, художніми уподобаннями, рівнем здібностей, вдало доповнюють один одного, створюючи цільну позитивну атмосферу.

Досить назвати Оксану Картавцеву, яка змістовно написала відгук про виставку на своїй сторінці в інтернеті: «Нові картини з серіі «Лютневі вікна» - спроба примирити мене з морозом та снігом. Бувають такі дні у лютому, коли зима забуває накинути на небо сіру ковдру. Сонце-нахаба проривається, як крізь дрантя. Тіні від дерев раптово стають дороговказом на літо. Я сильно примружую очі, аж до сліз. Дивлюся на сніг - а він світиться колами. І пташиний спів звучить як музика. І починається свято. Але ці кольорові плями поступово згасають. І залишається ліс, як кістки на рентгені. І тиша дзвенить в голові. Аж до літа...». Перед нами художниця, яка вміє висловлювати свої почуття не тільки кольорами, а й літературним словом. Представлені пейзажі вишуканої краси торкаються струн душі, створюючи музичний настрій.

Олексій Овчаренко привабив публіку своїми академічними композиціями, які під силу фахівцю зі стажем. Неймовірно красномовні картини на історичну тему, композиції з яскравими натюрмортами свідчать про самобутність митця, який вміє поєднати різні епохи в своїх інтерпретаціях. Приваблюють ліричні пейзажі, особливо мене схвилювала картина з маками. Потім я дізналася, що ця робота була створена на пленері «Стежками Тараса». Біографія художника наповнена різними творчими знахідками, статтями, творами скульптури, графіки, живопису. Отак щедро обдарувала доля митця різними творчими здібностями. Він кандидат мистецтвознавства, а держава відзначила його за особистий внесок у розвиток сучасної української культури дипломами, грамотами, подяками, почесними нагородами.

Лідія Почекайлова зуміла розкрити свій талант через нові твори, в яких вирує позитивний настрій людини, яка сама є світлом для інших. Досить подивитися на красномовні натюрморти, в яких композиційне рішення вигідно розкриває творчий задум художниці. Відчувається тяжіння мисткині до української історії, на її картинах завжди можна побачити ткані рушники, вишиті серветки, розписну кераміку, колекційні речі, які зберігаються в її родині поколіннями. Тому слід відзначити, що на її творах вдало поєднується історичне минуле з сьогоденням.

На виставці чимало картин, наповнених сонячним світлом, як на полотнах Тетяни Самоткіної, яка перетворює дійсність у казку. Фантазії художниці немає межі, вона малює, вкладаючи душу, тому композиції наповнені дивовижним теплом і любов’ю. Вдало заявила про свої творчі здібності Лариса Кукарекіна. Художниця сміливо пробує показати красу світло-тіньових градацій, щоб підкреслити романтичний настрій своїх творів.

Природа приваблює завжди романтичні натури, як ми бачимо на серії картин Надії Бойко. Дійсно, панорамні краєвиди - це її стихія, мисткиня вміє передати особливості побачених мотивів і створити з них повнозвучні картини. Це узбережжя річок, оази лісових галявин зі стадами коней на лугах. Сонячний настрій панує на її полотнах, бо теплом та любов’ю наповнене творче серце.

Ємінегюль Зіятдинова представила ряд творів, наповнених особливо піднесеним настроєм. Відчуваються її вишуканий смак та вміння розкрити завдану тему самобутньою світлою палітрою, що свідчить про природний творчий дар художниці. Тяжіння до монументальності надає її творам особливого музичного звучання, це як акорди симфонічного оркестру, який наповнює наші почуття. Художниця прагне прикрашати буденне життя своїми неймовірно позитивними композиціями.

Свої самобутні твори представив Валерій Швецов, який має професійну освіту, починаючи з художньої школи міста Донецька, потім навчання в Кримському художньому училищі ім. Миколи Самокиша та курси Академії мистецтв у Санкт-Петербурзі. Відчувається його тяжіння до мистецтва старих майстрів, особливо епохи Відродження, цікавить біблійна тема. Мабуть, тому в його творах вирує глибина обраної теми, внутрішня краса зображених персоналій.

Приємно була здивована від картин, представлених Михайлом Заворотним. Графіка високого професійного рівня стала окрасою виставки. Емоційний настрій творів просто вражає своєю неймовірно щедрою фантазією, глибиною творчого задуму. Відчувається дивовижна енергетика, якою наповнені картини, приваблює композиційна побудова площин, світло-тіньове рішення. Виникає особливий позареальний стан космічної величі. Недаремно його твори зберігаються в провідних галереях Болгарії, США, Італії, прославляючи українське мистецтво.

Кожен учасник отримав Диплом за участь і популяризацію українського мистецтва. Карина Дмитрівна представила помічниць галереї - референта художницю Наталію Ващук, яка має солідний досвід в організаціях творчих проєктів, та мистецтвознавця, художницю Олену Красильникову, в творчому портфоліо якої є яскраві самобутні проєкти.

Усі учасники надзвичайно творчо обдаровані і з радістю несуть гарний настрій людям. З багатьма ми давно знайомі, але приємно відкривати і нові імена, зазначив у своєму репортажі заслужений журналіст України Сергій Коміссаров.

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України