Образотворчість в нашому житті, Або як знайти та створити свій образ сучасності?

Як можна не лише думати, планувати і мріяти, а ще й вдало втілювати у життя свої творчі задуми? Про це дискутували діти і дорослі – учасники ігрового пресклубу Харківщини на теми щастя в творчості, малювання та образотворчості, та й не тільки. Ефір відбувся як естафета творчості, здійснення задуманих змістовних весняних канікул під час заняття гуртка «Точка зору» Центру дитячої та юнацької творчості №5 м. Харкова.

Повна назва цього заходу в формі дискусійного клубу дружнього живого спілкування звучить так: «Про роль і місце малювання та образотворчості в житті сучасної людини» (цікава дискусія під час творчих канікул). Захід підготовлено та проведено в рамках Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» та 25-го фестивалю «Весни радості світла».

Серед запрошених гостей ефіру в якості досвідчених експертів виступили Андрій Іванович Халін, Вадим Володимирович Єфіменко, Людмила Павлівна Горбатенко, Лариса Олександрівна Скрипченко.

Як показує практика проведення такого живого формату людського творчого спілкування, під час цих ефірів, які відбуваються постійно, дорослі учасники творчого процесу отримують потужні імпульси креативності й здорової наснаги від підростаючого покоління. А наша творча молодь відчуває себе потрібною іншим ровесникам та більш дорослим співвітчизникам. Адже кожна сучасна людина має подбати не лише про задоволення власних побутових і фізіологічних потреб, а ще й знайти можливості для інтелектуального, емоційного і творчого розвитку особистості. Водночас професійний та життєвий досвід більш дорослих та досвідчених митців, який так потрібний молоді, стане практичним та дієвим ресурсом для досягнення мети вже в молодому віці.

Одразу скажу, наскільки наша творча молодь приємно порадувала і себе, і більш дорослих учасників ефіру, насамперед йдеться про педагогів і батьків, які зможуть переглянути обидві частини відеозапису у відкритому доступі. Наші гуртківці та інші запрошені молоді учасники читали власні вірші про маму й бабусю, показували і розповідали безпрецедентні факти з переліку прочитаних книжок. А ще продемонстрували дуже креативні і змістовні малюнки на різні теми музики, культури, мистецтва та реального сучасного життя. Безмежна творчість також знайшла своє втілення у життя також у використанні конструктора, коли можна власноруч робити різні машинки з позитивним настроєм. Навіть ті учасники ефіру, які, на їхню думку, не займаються творчістю на постійній основі, під час спілкування наживо в ефірі змогли переконатися у зовсім протилежному. Адже можна навіть фізкультурою та спортом займатися так, аби це стало корисною та творчо цікавою справою – і для себе, і для інших. Це також є прояв творчості, як, скажімо, наші активні читачі і глядачі, які роблять свої мінідописи (коментарі-вподобайки) під сюжетами на каналі. Це також прояв творчості, яка розкриває внутрішній емоційний стан людини.

― У кожного з нас є своя творчість. І особливо вражає креативність дитячої творчості! Тому це варто розвивати і підтримувати. А професійність, різні техніки і технології, ― усіма тими інструментами поступово можна оволодіти, ― пригадую фрагмент із цікавого коментаря однієї з експерток, саме так переконливо аргументує свої враження і спостереження Людмила Горбатенко, кандидат мистецтвознавства, член Спілки художників України.

Андрій Іванович Халін закликав молодь активно використовувати можливості гуртків позашкільної освіти, відвідувати різні гуртки за темами і напрямками. І це є цілком професійно зрозумілим. Адже працюючи багато років поспіль у системі позашкільної освіти із обдарованими дітьми, експерт-психолог А. І. Халін навіть провів чимало досліджень, завдяки яким нині активно використовує на практиці дієві методи і способи всебічного творчого розвитку дитини. Дійсно важливий потенціал, а ще не менш важливим є мотивація та бажання конкретної людини. Саме таку соціальну активність молодих співвітчизників ми спостерігали під час ефіру. Незважаючи на час канікул була доволі велика присутність учасників ефіру (біля 20), а ще діти активно намагалися виступити, і тому ми приділили чимало часу, заради того, щоб надати слово кожному.

Вадим Володимирович Єфіменко, член правління громадської організації «Психокультура», звернув увагу присутніх на універсальний характер образотворчості. Створення образів можливе не тільки в малюванні, а й у інших видах мистецтва, соціальній та будь-яких видах практичної діяльності. Образи, які людина народжує у своїй голові, потім багато в чому визначають її життя.

Завдяки активному використанню медіаресурсів під час таких творчих зустрічей виникає чимало цікавих мінісюжетів, які створюють нашу спільну сучасну історію незламності духу в естафеті творчості. І тому ведучий ефіру Леонід Гапєєв водночас спробував себе у ролі відеооператора, аби записати 2 відеосюжети про проведений захід (образотворчість ч.1, образотворчість ч.2). Одразу варто попередити глядачів, що знімав усе аматорською, а не професійною технікою, тому можливі певні технічні недоліки. Проте для нас головне змістовність сюжету, відносно якісні звук і відео для можливості переглядів.

Для тих, хто налаштований до подальшого дослідження різних аспектів такого цікавого явища культури і мистецтва, що сучасною мовою називають образотворчістю, є можливість зробити самостійні додаткові перегляди різних пізнавальних сюжетів майстер-класів. Там можна пошукати відповіді на різні цікаві й дуже актуальні питання:

Роль малювання та образотворчості в житті сучасної людини: як це відбувається у твоєму власному житті?

Як і чому здібності до малювання можуть знадобитися й бути корисними у нашому житті ?

Як пов’язані між собою та що є спільного між заняттям малюванням та здоров’ям сучасної людини?

Живопис, дизайн та комп’ютерна графіка. Что вам рідніше та цікавіше?

Багато цікавих сюжетів також рекомендуємо подивитися самостійно.

Що можна подивитися самостійно?

Насамкінець варто надати актуальну інформацію для самостійного ознайомлення дітям, батькам, вчителям, усім творчо вмотивованим співвітчизникам

Додаткові матеріали та актуальна інформація для можливості попереднього й подальшого детального ознайомлення:

● Електронну виставку творчих робіт 25 фестивалю «Весни Радості Світу» опубліковано на каналі PSYCULTURE . У презентації представлено 100 творчих робіт авторів із чотирьох країн. Приємного перегляду!

● Відкрита для відвідування виставка творчих робіт учасників XXV фестивалю «Весни Радості Світла» у приміщенні Харківської спеціалізованої музично-театральної бібліотеки ім. К. С. Станіславського. Запрошуємо усіх шанувальників прекрасного на виставку!

●● Дистанційні шоу-класи від Ніки Хворостенко - методиста Харківської спеціалізованої музично-театральної бібліотеки ім. К.С. Станіславського.

· Шоу клас з лекційною складовою за темою самчиківського розпису "Малюємо квітку".

· Шоу-клас з лекційною складовою "Квіткова краса" за технікою квілінгу (частина перша).

· Дистанційний шоу-клас з витинанки «Дерево життя» методиста Харківської музично-театральної бібліотеки ім.К.С. Станіславського Ніки Хворостенко

●● Онлайн майстер-класи від ХДАДМ. КОВАЛЕНКО Сергій Володимирович

Викладач, член Спілки художників України. У 2011 р. закінчив Харківську державну академії дизайну та мистецтв. З 2011 р. член Спілки Художників України. Постійний учасник всеукраїнських та міжнародних виставок.



Вивчаємо техніки. Гуаш. Пензлі в сторону.

Завдання на вивчення технік для початківців та студентів 1 курсу. Гуаш. Які додаткові можливості у вас є окрім пензлів. Матеріал — папір, гуаш, тряпки, мастихін, губка…

Без сумніву, образотворчість в нашому житті надає ресурси і творчі можливості для кожного з нас, незалежно від віку і місця фактичного перебування, для того, щоби знайти та створити свій образ сучасності. Варто спробувати, чи не так?

Дякуємо творчій молоді, батькам, вчителям, гостям, експертам за сприяння в організації та створення цікавого ефіру!

Підготував Леонід ГАПЄЄВ,

ведучий пресклубу, член НСЖУ