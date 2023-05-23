Образ жінки в колекції Музею НАОМА

Сьогодні розмова про державне святкування «Дня матері» в Україні. Це свято в Україні молоде, але його значимість має велику цінність. Згадуючи історію образотворчого мистецтва я замислилася над пріоритетами, які надавали митці образу жінки в різні роки. Часи змінювалися, а увага до жінки залишилася незмінною. Колекція живопису Музею Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, нам допоможе розкрити цю тему.

Сама збірка чимало пережила на своєму віку, а її берегиня Лідія Петрівна Рачковська (1909-1992) навіть ризикувала життям переховуючи безцінні твори, серед яких академічні постановки учнів майстерні Ф.Кричевського. Ми звернімо увагу на серію портретів із зображенням жінки.

Насамперед увага художників прикута до жінок, які були поруч з ними, або представляли вагому сторінку в історії української культури, життя взагалі. Постільки ідея створення альбому належить відомому досліднику з історії образотворчого мистецтва Олександру Касяновичу Федоруку, то значимість цього фоліанту виростає у кілька разів. Акценти, які робить дослідник просто феноменальні, по ним можна вивчати вітчизняну історію мистецтва, писати наукові розвідки, вписувати знакові імена в золоту скарбницю української культури. Основою колекції стали твори відомих творів корифеїв українського малярства. Серед яких В.Костелький. І..Штільман, К.Трохименко, П.Волокидіна, Т.Яблонської, Д.Шавикіна, О.Шовкуненка, С.Григорьєва, А.Пламеницького, І.Красного, К.Єлеви, В.Пузирькова та багатьох інших.Серед безцінних творів фонду музею, є твори сучасних викладачів НАОМА.

Збірка також має твори кращих студентських академічних . Така подача концепції альбому повною мірою віддзеркалює кращі здобутки учбового процесу НАОМА на сучасному етапі.

«Пам’ятним для нас усіх, є уявлення, розуміння і переконання: національна мистецька освіта, школа – це і є НАОМА із золотими сторінками академічної історії.» - зазначив Олександр Федорук.

Серед корифеїв українського мистецтва слід назвати Олексія Шовкуненка та його профільний «Портрет Ади Г.» датований 1916 роком. Світлий образ юної замріяної красуні зображений в сонячному сяйві. Так живописець перенасить нас в світ радості і щастя.

Окрасою колекції є «Портрет Б. В .Енні» пензля Олександра Мурашка, написаний у 1912 році. Образ шляхетної жінки сповнений глибоких роздумів. Гармонійна стримана палітра сприяє розкриттю її психологічного стану. Нитка перлин, розкішний палантин з білого горностаю підкреслюють шляхетність образу.

М. О. Ряснянський створив неймовірно життєдайний образ «Українки» у вишиванці. Портрет датований 1952 роком, розкриває найкращі риси реалістичного академічного живопису. В. Костецький показав свій талант вміння передати внутрішній стан людини в портреті «Дівчина з книгою». В колекції є «Листоноша» життєдайний образ створений Рибачук А.Ф. у 1954 році.

Вагома частина колекції складається з фонду кращих студентських академічних робіт, які стають свідками кращих здобутків художньої освіти 20-х років до сьогодення. Перед нами розкриваються різні майстерні, завдання, спрямування, методи роботи і творчі здобутки. Колекція цих творів стала свідками основних засад мистецької освіти у перші роки існування Академії.

Взагалі через представлені твори і жіночі образи ми можемо говорити не тільки про мистецьке зростання художників а їхні пріоритети в житті. Академічна постановка образ «Актриси» пензля Тихого І.А. підкорює своєю глибокою замріяністю, яку вдалося передати митцю.

Пленерні роботи художниці В. І. Виродової-Готьє свідчать про достовірність обраних мотивів, вміння передати душевний стан української жінки. Таким є образ «Катрусі» серед пахощів квітучих лугових трав.

Привертає увагу жанровий мотив Д.М. Шавикіна. «Гурзуф, цвітуть гліцинії». Де зображена художниця під парасолькою серед квітучого саду. Неймовірною радістю наповнює свою картину «Нова сукня» Тетяна Голімбієвська.

Завжди приваблювала митців жінка-трудівниця, так М. І. Ванштейн малює «Дівчину з хлібом». А В І. .Баринова-Кулеба створює сонячний образ щасливої дівчини у вишиванці. Слід назвати розкішні живописні твори з академічних постановок І. А. Тихого «Актриса», М. А. Стороженка «Дівчина у білому». Художників вдало передали внутрішній стан портретуємих, наповнений роздумів над сенсом життя.

«Проаналізувавши експонати збірки, можна прослідкувати творчий шлях багатьох видатних художників, побачити етапи їх мистецького зростання, - зазначила Тетяна Гончаренко. Дійсно представлені твори надихають, збуджують фантазію, допомагають не тільки відчути красу жінки, а й отримати знання в сфері образотворчого мистецтва, сформувати свої художні смаки.

Академічна збірка стала свого роду мистецькою лабораторією де художники вивчають методи живописного письма характер освітянських завдань. А в цілому ми маємо романтичну сторінку з життя звичайної української жінки. Кожен автор по своєму намагався передати жіночий образ, хто через працю, як М.І. Ванштейн, хто любов’ю до природи як В.І. Виродова-Готьє, а хто прагнув передати радість юності як М.О. Ряснянського. Хто прагнув створити гімн краси і молодості. Але в цілому перед нами справжнє мистецтво, яке виховує наші естетичні почуття, культуру, додає шляхетності і любові до образу жінки.

Сьогодення нашої України пов’язане з важкими випробовуванням, які нав’язала нам сусідня держава агресор. Весь варварський руйнуючий стиль життя, притаманний нелюдям-варварам. І представлені картини, говорять про протилежне – гармонію душі, світлі помисли, красу і шляхетність українських жінок. А вміння так передати почуття, це не просто творчий дар, а генетично переданий код миролюбної нації, який ми прийняли у спадок від наших пращурів. По різному можна передати образи жінки-матері, жінки мрійниці, жінки носія прекрасного. Перед нами збірка художніх творів з колекції Музею НАОМА яка прославляє жінку носія прекрасного. Такі твори є нашою гордістю і славою художніх досягнень, а разом сприяють вихованню уваги до образу жінки-берегині життя на землі.

Валентина ЄФРЕМОВА мистецтвознавець.