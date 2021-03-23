«Полотно, фарби, пензлі - чудові ознаки нового життя» Л. Почекайлова

Стверджує художниця Лідія Почекайлова, яка представила свою персональну виставку картин навесні 2021 року в приміщенні Київської центральної районної бібліотеки ім. Івана Франка. Незважаючи на пандемію та карантинні обмеження твори «працюють» для відвідувачів бібліотеки, несуть позитив та неймовірну життєдайну енергетику.

Щоб зрозуміти вагомість та відважність кроку Лідії Петрівни, потрібно зазирнути в її біографію. Народилася вона на Сумщині, в краю творчих людей, які споконвіку займаються ткацтвом. Недаремно кролевецькі рушники стали брендом України і мають свою творчу історію. Життєвий шлях майбутньої мисткині склався на цілком сучасному підгрунті - вона закінчила інститут і стала успішним програмістом. «Але інколи приходить момент, коли відкриваються очі на себе самого, на різнобарвну палітру навколишнього світу або краплю води, в якій віддзеркалюється всесвіт, і тоді починає здаватися, що найпотаємніші мрії, про які ти ніколи не говорив у голос, можуть здійснитися, потрібно тільки сміливо зробити крок до нового життя. Ніколи не пізно відкрити очі й зробити цей крок», - поділилася сокровенним художниця.

Тому невипадково Лідія Петрівна все життя прагнула малювати, але викроїти вільний час було майже не можливо. Мабуть, тому вона назвала свою персональну виставку «Ніколи не пізно…» - і як звершення довгоочікуваної мрії, і як рішучий крок у зрілому віці. На виставці представлено понад 30 картин, в яких художниця висловила своє відношення до навколишнього світу через пейзажі, натюрморти, композиційні варіації на завдану тему. Видно, що мисткиня поспішає відкрити іншим побачену красу, тому картини наповнені неймовірним позитивом. Природне почуття гармонії кольорів дозволяє їй сміливо поєднувати на своїй палітрі протилежні фарби. Так створюються свої стильові ознаки, які роблять твори Почекайлової пізнаваними та оригінальними. Досить подивитися на такі картини, як «Ранок на дворі», «Жовтий захід у місті» або «Червоний захід».

У розмові Лідія Петрівна розповіла, що малювати стала давно, але не мала вільного часу для осмислення творчих завдань. Серія натюрмортів розповідає про її бережне відношення до народного побуту з суто українськими ознаками, якими художниця наповнює свої картини. Такими є мотиви з квітами, де троянди, іриси, нагідки, польові трави створюють свою музичну прелюдію, в якій так соковито промовляють яскраві кольори.

У багатьох натюрмортах автор використовує дорогі серцю родинні речі, колекційні предмети з кераміки, фарфору, вишивки, які передавалися в їхній родині від покоління до покоління. Так мало-помалу стала вимальовуватися художня канва, на якій сформувався власний художній стиль Почекайлової. А нею стала рідна Україна з її мальовничою природою, мотивами різних пір року.

Вміння побачити надзвичайне у звичайному, надали творам Почекайлової особливих літературних ознак. Це як есеї, в яких своя власна історія, як ми бачимо на творах «Будинок на воді» або «Ось і осінь». Широкі кольорові площини надають монументальності її пейзажам, а прозора палітра привносить святковий настрій.

У Громадській організації «Сумське земляцтво у місті Києві» існує коло художників, об’єднаних у «Мистецьку світлицю». Приємно, що представництво кролевчан доповнилося цікавою художницею. Вітальний лист за підписом голови товариства, заслуженим економістом України вручила директор товариства відома письменниця, заслужений працівник культури України Ірина Родченко. Привітали Л. Почекайлову і «Міжнародна федерація жінок за мир у всьому світі», голова правління Мати-героїня, Посол миру Тетяна Коцеба. «Наша організація намагається підтримувати жінок різних професій, особливо тих, які встигають народити, виховати дітей та бути корисними суспільству», - зазначила у привітанні Тетяна Юріївна. Партнерами виставки став «Видавничий дім «Справи сімейні», генеральний директор Михайло Іллін.

«Наша бібліотека завжди відкрита для спільної громадської праці, тому ми залюбки приймаємо митців різних напрямків. У нас часто виступають поети, літературні діячі, музиканти, театральні колективи», - поділилася у бесіді завідувачка закладу Валентина Никитович.

Весна прийшла в Київ не тільки яскравими сонячними променями, квітами жінкам до 8 березня, а й художньою виставкою, в якій так душевно розповідають про життя картини Лідії Почекайлової.

Букет на тлі Кролевецького рушника

Календула

Кролевецькі старожитності

Лідія Почекайлова

натюрморт з серії Кролевецькі мотиви

оливи та олія

Півники

Ранкова кава

Троянди

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України