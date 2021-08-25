Неповторність українського мистецтва

«Українське декоративно-ужиткове мистецтво

– неповторне надбання української нації

всього народу нашої багатонаціональної країни»

Ганна Кривобок

Є знакові культурно-мистецькі події, що мають особливе значення в духовному, естетичному, культурно-мистецькому розвитку соціуму. Саме до них варто віднести Всеукраїнське трієнале сучасного декоративно-ужиткового мистецтва «Від Землі – до Сонця».

Нещодавно вийшов каталог, який представляє широку палітру унікальних робіт виставки декоративно-ужиткового мистецтва, організованої Чернівецькою обласною організацією Національної спілки художників України, яка відбулася в місті Чернівці наприкінці минулого року. Культурно-мистецька подія поєднала уже відомих, знаних майстрів і відкрила нові імена талановитих митців-початківців, які продемонстрували свої здібності в різних видах прикладного мистецтва. Гуманна мета відтворення, збереження та осучаснення традицій українського народу, закладена автором творчої ідеї Ганною Кривобок та куратором виставки Костянтином Кравчуком, щороку розширює горизонти творчого потенціалу учасників. Зазвичай витвори декоративно-ужиткового мистецтва мають функціональне, утилітарне значення. Але високий рівень представлених творів, досконала художня образність, глибоке філософське осмислення, авторські унікальні техніки надають їм естетського, музейного значення.

Перед нами розгортається мальовнича Україна з особливими ознаками, притаманними регіонам від сходу до заходу й від півдня до півночі. Суто історично спіраль художнього розвитку народної творчості охоплює Чумацький і Шовковий шляхи, які десь там у Піднебесній звершують свою циклічність. Свої твори представили 87 митців різного віку, рівня освіти, світогляду, підготовки, поєднаних палким прагненням збагатити оточуючий світ красою.

Аналізуючи творчу діяльність українського народу ще з сивочолої давнини, можна простежити закономірність передачі своїх почуттів через символи, кодові знаки, метафоричні образи. А сучасні технологічні інновації дозволили художникам опрацювати їх у своїх авторських творах, досягаючи вражаюче високого мистецького рівня. Тому можна впевнено стверджувати, що через представлені мистецькі роботи червоною стрічкою проходить концепція моральної сили, яка формується на таких чеснотах, як Віра, Надія та Любов. Саме з вірою в те, що краса врятує світ, та надією на краще майбуття наповнені представлені твори. В них відчувається вселенська любов, яку випромінюють світила, якою зачаровують величні океани, моря та річки, водоспади, гори, ліси, ота мальовнича природа, котра робить нашу українську землю самобутньою та неповторною.

Говорячи про декоративно-ужиткове мистецтво, доречно згадати імена майстрів, які відкрили світовій спільноті неповторність українського мистецтва, створили, по суті, імідж національного обличчя нашого народу. Історія мистецтва знає чимало художників - народних майстрів, які не мали базової мистецької освіти, але стали класиками у своїй галузі. Критерієм визнання стає природний творчий дар, який дозволяє створювати художні твори яскравої образності в авторській манері виконання. Згадаємо галерею імен таких митців, як Катерина Білокур, Марфа Тимченко, Ганна Собачко та ін., творче підґрунтя яких базоване на прадавніх культурах наших пращурів – трипільської, черняхівської, Київської Русі.

Мистецький проєкт «Від Землі – до Сонця» – багатогранна арт-локація, спрямована не тільки на підтримку й подальшу спонуку до розвитку майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. Колективна виставка дозволяє художнику порівняти свою майстерність з іншими митцями, вийти на більш високий рівень самовдосконалення. А для пересічного глядача це ще й чудова можливість для отримання естетичного задоволення та виховання художніх смаків на кращих зразках творів високого професійного рівня.

На виставці представлені об’ємно-просторові композиції, панно, різьблення, вироби з дерева, металу, кераміки, шкіри, художній текстиль, вишивка, гобелени, ляльки-мотанки, прикраси, холодний та гарячий батик… Фантазія митців просто дивує розмаєм художніх образів, технік, пошуком тем. І це неймовірно вражає, бо не кожен побачить у шматку глини чи пучку соломи, клаптику тканини чи нитках завершений твір, який має свою родзинку і в цілому зворушує почуття людини.

Серед усього розмаїття представлених робіт не можна оминути увагою твори художнього текстилю «Світловоди Чорномор’я» Анни Носенко, «Лабіринт підсвідомості» Тетяни Лукашевич, «Квітуче кохання» Ольги Пілюгіної, «Птахи моєї мрії» Лариси Пілюгіної, Тетяни Омельченко «Долина едельвейсів», Ксенії Гопко «Куди ви йдете, милі тіні?», Гузь Ярослави «Поле спокою», Токар Іванни «Дорога», Галайчук Оксани «Із зерна пам’яті», Каленик Ірини диптих «Сучасний український рушник», Ткаченко Олесі «Рожева мрія», Олександра Федоренко «Сходинки», панно «Частини цілого» Любові Михайлюк, «Янгола» Юлії Балуди, диптих батик «Дідух» Марії Леон-Гонсалес, «Крокуси на снігу» Ольги Борисенко.

Неймовірну фантазію продемонстрували майстри клаптикового шиття. Автори використовують змішану техніку, в якій поєднані різні види тканин, оздоблені вишивкою, камінням, бісером. Анжеліка Голишкіна спрямовує свій погляд у духовне – як на панно під назвою «Стежки, що ведуть у небо», Тетяна Морар зачаровує «Осінньою мозаїкою», а Тетяна Власенко – своїм диптихом «Місяць та Сонце» .

Художнє різьблення має ознаку особливої музичності. У творах Володимира Запорожця, Мирослава Радиша, Степана Ковалюка та Юрія Ващенка використовуються інкрустації різних порід дерев, бісеру, металу. Такий творчий підхід свідчить про непересічний талант митців, а самі твори робить надзвичайно виразними.

Розвиток художньої ковки еволюціонує від покоління до покоління, вражаючи неймовірно складними варіаціями, що підтверджують твори Володимира Балибердіна, Олега Жебчука та Івана Поп’юка.

Представлені вишукані ювелірні вироби Костянтина Кравчука, Штефана Пержана, Віктора Кондрацького, Любові Прокоп’юк задовольнять вибагливі смаки багатьох сучасних поціновувачів прекрасного.

Предмети гончарства – ціла енциклопедія з історії нашого народу. Сучасні керамісти Катерина та Леонід Нагірняки, Богдан Кукушкін, Сергій Богопольський, подружжя Мирослави Росул та В’ячеслава Віньковського, Михайло Сусак та ін. продовжують здобуті досягнення з використанням ангобних розписів, поливів, розпису.

Український народ має свої традиції світового рівня, як вишиванки, рушники, писанки. Вони є прикрасою кожної родини, ознакою свят, вагомих подій з життя роду, держави. Сформовані всесвітньо відомі школи прикладного мистецтва, до яких належать петриківський розпис, кролевецькі рушники, кераміка Опішні та Косова, писанкарство… Варто згадати твори Ганни Кривобок «Літній ранок», Галини Дюговської «Сонячний дощ» та «Берегині», «Пташиний спів» Наталії Свиридюк, «Червона ружа» Віри Фижделюк, «Весільний дар Богдані» Олени Чайки, весільні головні убори Кіцманщини Дарії Стасюк, чубатий віночок Дарини Ліварюк, «Кіцманська традиційна» Діани Новак та інших майстрів, які приваблюють своєю вишуканою образністю та енергетикою.

Приємно відзначити, що чимало авторів не тільки працюють над власними творами, а й передають свої знання молодому поколінню, займаються педагогічною діяльністю та щедро розсекречують свої мистецькі здібності Географія учасників виставки досить широка – це Київ, Рівне, Чернівці, Харків, Кременчук, Львів, Одеса, Полтава, Херсон, Кам’янець-Подільський, Кіровоград, Запоріжжя, Хмельницький та ін. Зазначимо, що чимало митців працюють у віддалених районах та сільській місцевості, проте їхній творчий потенціал має високий рівень, вони отримують можливість бути активними учасниками творчого життя нашої держави, деякі з них достойно представляють українське мистецтво за кордоном.

Всеукраїнське трієнале сучасного декоративно-ужиткового мистецтва «Від землі – до Сонця» з року в рік набирає все більшої популярності, а участь в ньому стає престижною. Завдяки спільним творчим інтересам ми єднаємося задля створення артідей, спрямованих на розкриття нових талантів, задоволення естетичних потреб і виховання соціуму, що підносить культурно-мистецький розвиток України на прогресивний європейський рівень.

Ольга Борисенко-Карпатська ватра

Берегiня Е. Бутенко

Весняний настрій (шовк, холодний батик) Ю. Боярчук

ДЕРЕВО ЖИТТЯ Ващенко дипломант

Солнце. Т.Власенко

шкатулка М Бойчук

Валентина ЄФРЕМОВА,

мистецтвознавець,

заслужений працівник культури України