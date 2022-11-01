Незважаючи на обстріли Києва в художній галереї «Митець» нещодавно відкрилася виставка трьох мисткинь, членів Київської організації НСХУ. «Наживо» — така назва свідчить про розкриття подій, які наповнили життя і творчість Наталії Кохаль, Олени Толкачової та Ганни Цариковської. Представлені твори віддзеркалюють життя воєнного часу, яке буквально розриває на шматки наш настрій, серця і душі. Для кожної матері це насамперед біль за своїх дітей, родину, рідну Україну. В цей складний, морально і фізично, період, перестроїти свої почуття на творчий стан не так просто, але не для наших сучасних Кассандр.

Перед нами три різні творчі локації, що перетворили виставкову залу галереї на мистецький простір, в якому вирують події, свідки нашого буремного часу. Як на мене, то я відчуваю головне — роль жінки-матері, жінки-берегині, жінки-мисткині під час жорстоких випробувань.

Твори, виконані у різних техніках і жанрах, поєднує тема війни, яка простежується в Україні ще з 2014 року. Виставка демонструє колекцію, яка вже увійшла в історію України як супротив жінок-художниць варварському насиллю. Вражає те, що незважаючи на жорстокі реалії перед нами світла, шляхетна і непереможна Україна. Саме такою незламною, родинною, турботливою, квітучою бачать авторки свою рідну державу, яку поливає смертоносним брудом ворог. Представлені твори означені професійністю, глибоким змістом, яскравими образами. «Духовний стан виставки надзвичайно позитивний. Сама виставкова зала говорить про європейський стан її діяльності», — зазначив у вітальному слові народний художник України, лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка, академік Академії мистецтв України Андрій Чебикін.

Використання українських складових на виразних композиціях Наталки Кохаль, роблять їх суто національними, глибоко змістовними, символічними. Серії творів, де дійство розгортається на вишитих та оздоблених мережкою рушниках, б’ють у набат своєю глибокою образністю. І вже гільзи від патронів, накриті вишитим рушником, не смертоносні, а перетворюються на артефакти жорстоких реалій. Художниця використовує квіти-символи як обереги, створюючи стан гордості за своє, українське.

Щоденник воєнного часу закарбувала в своїх серіях «Із серця Києва» Олена Толкачова, яка обрала формат листівки. Сюжетами стали події під час війни, розпочатої рашистами, і які змінили життя кожного з нас. Усі переживання до болю знайомі тим, хто переніс ворожі смертоносні нальоти, підбадьорюючи один одного у бомбосховищах, коридорах, ванних кімнатах, за вікнами, заклеєними скотчем. За головного героя Олена взяла Лелеку, який, розправивши крила, захищає дитину, родину, столицю…

Ганна Цариковська розкрила своє творче уявлення через глибокі за змістом серії творів «Нічні обстріли» або «Тихо. Партизани», використовуючи змішані техніки, колажі. Стримана кольорова гама підкреслює глибоку філософську думку авторки. Поряд серія творів з чудовими образами ляльок-мотанок з суто національними ознаками.

Привітали художниць колеги по творчості народний художник України А. Чебикін з дружиною, голова Київської організації НСХУ заслужений художник України В. Кутняхов, члени НСХУ Б. Коган, Е. Межул, Г. Лук’яненко, Л. Пиша, заслужений художник України О. Ольхов з дружиною Т. Красною, С. Удовік та багато інших.

«Виставка демонструє високий художній рівень творів. Ми бачимо київську школу образотворчого мистецтва за усіма показниками», — висловила думку заступник голови КОНСХУ арт-консультант зарубіжних галерей Ганна Лавреха.

«Представлені довершені художні твори змальовують психологічний стан мільйонів наших співвітчизників, що не зі своєї доброї волі опинилися у вирі жорстоких воєнних подій», — зазначив шеф-редактор Укрінформ, заслужений журналіст України Сергій Комісаров.

«Для мене особисто така виставка розкриває вагомі риси української жінки під час випробувань. Експозиція наповнена потужними, за духовним змістом, художніми образами», — поділилася думкою директор галереї, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України Карина Кравець.

Боляче жити в такий жахливий період, коли гинуть люди, руйнується мирне життя, страждають діти. Художниці відгукнулися на події, через власні переживання, спостереження подій військового часу. Та надрукували цілу серію листівок, кошти від продажу яких підуть на допомогу ЗСУ.

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України

Фото власність галереї «Митець»