«Магнетична сила великих почуттів…»

Ми маємо чудову нагоду привітати художника Олександра Івановича Мельника з отриманням престижної державної нагороди – Національної премії імені Тараса Шевченка.

Пройдемо шляхом митця, який всю свою творчість присвятив історії українського народу. Олександр Мельник народився на Київщині, отримав професійну творчу освіту в Київському державному художньому інституті (нині Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури), майстерня відомої мисткині Тетяни Яблонської. Мельник – член Національної спілки художників України, учасник численних творчих виставок, куратор власних проєктів, серед яких потужний захід «Від Трипілля по сьогодення», активний громадський діяч.

На відкритті вистакки Неспалима З глибини віків Незборима

Серії картин поступово розкривають шлях виборювання українським народом своєї волі, гідності, державності. До теми Київської Русі слід віднести диптих «Час Ярослава Мудрого», триптихи «Русь» та «Ми – ідолопоклонники», створені ще у 90-ті роки минулого століття. В полі зору художника розповіді про Нестора і Сильвестра – літописців київських, засновників Києва «Щека, Кия, Либіді і Хорива», «Діяння Андрія Боголюбського на Русі», «Батуринське розп’яття», «Український спас». Слід назвати монументальне полотно «Шлях у вічність», присвячене Тарасові Шевченку.

Оскільки автор володіє різноманітними техніками в галузі станкового та монументального видів образотворчого мистецтва, то серед його творів можна побачити мозаїки, розпис, вітражі, гобелени, серії тематичних картин, портрети відомих постатей. Мельник трансформує здобутки минулих епох через власну призму світобачення, в якій вирують історична правда, узагальнені образи, духовна глибина, естетична вишуканість творчих задумів. Художник будує власний шлях вільної України, в якому на історичній драматичній ниві проходить дійство державотворення нової формації. Отут в нагоді нагадати його потужний проєкт «Від Трипілля по сьогодення», який не тільки констатує минуле, а й розкриває горизонти європейського майбутнього українського народу.

Олександр Мельник намагається привернути увагу суспільства до далекої минувшини, наповненої вагомими артефактами, висвітлити історичну вкоріненість сучасних проблем України. А твори на теми сьогодення підкреслюють драматичність подій, які Україна переживає нині. Такими є картини «Дзвонар», створена у переломному 2014 році, та «Спломенілий цвіт», написана на рік пізніше. Мабуть, кожен, хто приймав участь у громадському супротиву, відчує глибину і правдивість розкритих тем.

Олександр Мельник біля картини Дзвонар

Слід відзначити ілюстрації Мельника до 18 українських народних казок, 40 ілюстрацій до «Священної історії Нового Заповіту» М. Карачковського, видане у США ще у 1993 році. Потім був майже десятирічний період, коли у творчості панували квіти, ця серія почалася з картини «Ангел, айстра. Анастасія» присвячена донечці. Через жіночі образи, втілені у квітку, митець передавав свій внутрішній стан, наповнений глибокими емоціями.

Твори О. Мельника прикрашають Михайлівський Золотоверхий монастир (фрески), Залізничний вокзал (мозаїки), Київський академічний театр ляльок (розписи). Все це свідчить, що перед нами багатоплановий митець, сповнений сучасних інновацій, спрямованих на естетичне збагачення навколишнього середовища. Підняті глобальні теми говорять про митця-патріота свого народу, любові до України та її історії. Передаючи різні епохи, митець не тільки показує свої глибокі знання з історії, а й демонструє свою творчу фаховість, самобутність творчого стилю. Цілком можна назвати О. Мельника продовжувачем художнього напряму Бойчукистів, з головним акцентом на зміст, сповнений розкриттю людської долі.

«Але є ще одна вагома цінність творчості О. Мельника. Перед нами сучасний художник з власною манерою живописної образності. В його творчій манері простежується спрощена форма, лаконічна красномовна лінія, узагальнена композиція з акцентом на головному образі», – розповів голова Київської організації НСХУ заслужений художник України Микола Кутняхов. Дійсно стримана кольорова гама притаманна творчій палітрі митця, доповнює переконливість творів, стержнем яких є художній образ, сповнений глибини і правдивості. Пам’ятаю, як у галереї «Митець» ще у 2004 році на спільній виставці секції монументалістів КОНСХУ, був представлений твір О. Мельника «Бачу справи твої людино!». Сильне враження, яке я тоді отримала від магнітуючого погляду зображених очей, зберігаю й сьогодні.

Олександр Мельник - громадський діяч, куратор творчих проєктів з 2001 року. Засновник антивоєнного проєкту «Надія». Опікується молоддю, влаштовує тематичні масштабні виставки. І ось участь у груповій виставці в Музеї літератури України, де була представлена картина «Неспалима». Узагальнена думка, форма, колір і разом велика гуманна сила, сповнена правди та нескінченної любові до жінки-матері, Берегині роду людського. Цей твір створювався, під вий сирен та гуркіт артилерії, які звалилися на Київщину і саме в цей час я звернулася до Олександра Івановича підтримати мій проєкт до Дня Києва. У відповідь я отримала фото картини з приписом трохи почекати, бо картина недописана. Знову мене підкорила магнетична сила великих почуттів і шляхетне відношення до інших проєктів, миттєва підтримка.

О. І. Мельник має вагомі державні нагороди: орден «За заслуги» ІІІ ст., срібну медаль Національної Академії мистецтв, він лауреат премії ім. М. Бойчука, володар премії «Київ» ім. С. Шишка, має Подяку Київського міського голови, і ось заслужена найвища нагорода України – Національна премія ім. Т. Шевченка.

Сковорода

Будівництво оборона Мозаїка 1986

Вітраж Дума.Пісня. Казка1985. скло

Повчання Володимира Мономаха 1987. вовна, ручне ткацтво

Сковорода О.Мельник

Триптих Зерна, Мати, Плач 1982. оргаліт, темпера

Вітаємо. Пишаємося. Бажаємо миру Україні, нових ідей, всього світлого, мирного, позитивного.

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець

Фото збірне