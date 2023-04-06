«Космогонічний імпресіонізм» Володимира Гарбуза

Співець історичної слави України художник Володимир Гарбуз присвятив своє життя творчості. Дійсно Господь поцілував його у тім’ячко і дарував кілька талантів, від літературних творів до живописних роздумів про споконвічні цінності людства. Невгамовний і легкий на підйом митець завжди у творчих пошуках. І він має на це право не тільки як чесний громадянин свого народу, а як філософ, який шукає істину й красу в навколишньому світі. Слушно сказав у своїй біографії письменник Данило Кулиняк «коли відчув у собі талант, то не для того, щоб мовчати». Так про що ж не мовчить Володимир Гарбуз, який уже багато років дивує шанувальників образотворчого мистецтва своїми красномовними творами, в яких простежує етнічні риси українського народу, його коріння та генеалогічний розвиток. Глибокі за образністю, яскраві за своєю сонячною палітрою картини заглядають у душу.

Постійна презентація літературних опусів збирає арткритиків, шанувальників, оцінювачів. Він не просто констатує історичні вагомі моменти, а прагне сколихнути суспільну думку, яка доповнить, примусить широкий загал цінувати своє, споконвічне. Як не згадати повчання Кобзаря, щоб своєму навчалися… Тому виставка, де звучить сакральна ментальність українського народу, свідчить про самобутність нашої нації та мистецтва у світовому просторі. Творам Володимира Гарбуза притаманне жанрове різноманіття, технічна багатоґранність, синтез традицій язичництва та духовних надбань християнської культури.

У творах Гарбуза вирує краса й правда вільного народу, який вміє і хліб вирощувати, й пісню заспівати, й землю захистити. Художник глибокомислячий, стверджує історію свого народу на історичних артефактах і спонукає глядача приєднатися до будівників вільної та нескореної держави.

Доля кожного художника – це творчий пошук своєї місії на мистецькому просторі. Для Володимира Гарбуза важливим є створення характерних образів, в яких вирує суто українська характеристика. В цій багатогранній площині митець використовує свою вишукану палітру, сповнену експресії, гармонічних кольорових співвідносин, несподіваних акордів. Так народжуються яскраві образи, які не тільки запам’ятовуються, а надихають на занурення в історичні глибини українського народу.

Творчість Володимира Гарбуза я знаю давно, він дійсно майстер позитивного настрою. Для створення потужного художнього образу використовує ввесь арсенал свого творчого обдарування, зазначила директор галереї «Митець», заслужений працівник культури України Карина Кравець.

Так нещодавно відбулося спілкування Володимира Петровича з обдарованими учнями дитячої школи мистецтв №6 ім. Г. Жуковського Дніпровського району міста Києва. Художник щедро ділиться своїми мистецькими секретами з молоддю.

В. Гарбуз – яскравий художник сучасного покоління новаторів. Для нього важливо не просто малювати, а створювати свій культурно-митецький простір, в якому є місце для роздумів. Мабуть, тому його картини надзвичайно потужні й в знайденій кольоровій гамі, і за композиційною побудовою, і по суті своїй, поділився роздумами Микола Кутняхов, голова Київської організації НСХУ.

Що цікавить художника, на що звертає він свою увагу, що шукає на просторах рідної України? Відповіді ми знайдемо в картинах Володимира Гарбуза, про які розповів художник Сергій Кривенко, з яким останні роки вони постійно бувають на пленерах. Так я дізналася, що Володимир наповнений, мов вулкан, невтомною творчою енергією, надзвичайно плідний живописець. Він глибоко знає історію українського народу і вміє передати унікальні красоти на своїх полотнах. Пейзаж перетворюється в його творах на цілу розповідь, сповнену глибоких знань та унікальності. Такими є «Стан сьогодення», «Мелодія України у просторі», «Різдвяне сонцестояння» та ін.

Медова ностальгія

Небесна жінка Ліна Костенко 2022

Сльози матері

Мелодія України у просторі

Стан сьогодення

Українська ніч

Він шукає істину разом з Сковородою, співчуває стурбованій матері, відправляється у подорож по історичним місцям України… Саме там народжуються цикли тематичних творів, в яких, мов вулкан, бурлять почуття людини, якій «не однаково…», і яка мріє про щасливу долю людства, як Ліна Костенко або Григорій Сковорода, закарбованих на картинах митця.

Узагальнюємо розповідь про унікального художника висловом науковця В. Кулакова про те, що одне з наповнень живопису митця лежить під руїнами курганів у надії бути знайденим.

Тож побажаємо Володимиру Гарбузу нових звершень у такий складний час виборювання своїх незалежних кордонів рідної неньки України.

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України

Фото з виставки