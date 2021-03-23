Кольори природи очима Лариси Годунової

Художня галерея «Митець» зустріла весну 2021 року виставкою заслуженої художниці України Лариси Олександрівни Годунової. Шанувальники живопису добре знайомі з широкомасштабною творчістю учениці народної художниці України Т. Н. Яблонської – майстра естетичної насолоди, яка перетворює дійсність у ціле оповідання. Вітаючи мисткиню з вагомою подією, директор галереї заслужений працівник культури України Карина Кравець підкреслила самобутність творів Лариси Олександрівни, творча біографія художниці широко представлена в буклеті з красномовною назвою «Кольори природи».

Лариса Годунова народилася у 1946-му в Киеві. Живописець, член Національної спілки художників України з 1978 року. Закінчила Київський державний художній інститут (тепер НАОМА) в 1970 році. Навчалася в майстерні відомої української мисткині народної художниці України Т. Н. Яблонської. У творчому доробку Л. Годунової твори монументального та станкового живопису – натюрморти, пейзажі, портрети, тематичні картини, графіка, які вона почала представляти на виставках з 1973 року. А вже з 1978 року Л. Годунова стала членом НСХУ.

Галерея наповнилася творчими досягненнями художниці останніх років в галузі графіки, де красномовно представлені пастель, акварель, в яких вирує життя. З першого погляду відчувається високий професійний рівень художниці, яка сміливо оперує лінією, площинами, вдало формує композицію творчого задуму, використовує вишукану кольорову гаму. Це все підтверджує фаховість, вміння висловлювати свої почуття через художній твір, природне відчуття побаченої краси, підкреслила директор галереї заслужений працівник культури України, мистецтвознавець Карина Кравець.

Подія набрала широкого розголосу, і саме відкриття можна побачити в програмі «Мистецька хвиля» в інтернеті, яку майстерно створив її автор заслужений працівник культури України, відомий журналіст Сергій Коміссаров. Репортаж розкриває не тільки неймовірно позитивну енергетику художниці, а й демонструє її творчі досягнення, філософське відношення до життя.

На вернісажі, де також презентували буклет Годунової, були присутніми колеги по творчому цеху, друзі, члени родини. Життєдайні тюльпани лише підкреслювали урочистість події та створювали весняний святковий настрій. Бо кожна виставка - це особлива сторінка творчого життя художника, якому є що сказати людям. Вітаючи Ларису Олександрівну з відкриттям виставки, мистецтвознавець Олена Красильникова підкреслила особливість представлених графічних творів, де впевнений малюнок розкриває основу творчого задуму, підкреслює його характерність. А головними героями картин Годунової є пейзажі, натюрморти та історичні вулиці Києва.

Але художниця насамперед повертає нашу увагу до краси рідної землі, створюючи свій пісенний вернісаж, наповнений життєдайною енергією та унікальною красою. Досить подивитися на картини з Седнівськими мотивами, які так добре знайомі багатьом із нас, але у Л. Годунової свої улюблені ракурси з притаманними тільки їй акцентами. Так з творів Годунової промовляє історія, бо вона вміє підкреслити особливі риси побаченого краєвиду і створити цілу поему навіть з одних дерев чи однієї вулиці або історичного особняка. Але серце Лариси Годунової належить Меккі художників – мальовничому Седневі. Мабуть, тому її квітучі сади так милують око своєю неповторною красою, ліричністю, наповнюючи естетичною насолодою наші почуття.

Натюрморти виконані пастеллю, привертають увагу своєю вишуканою романтикою, дивують простотою творчого задуму, легкістю кольорової гами. Кілька розчерків додають картинам композиційної завершеності, наповнюють киснем, простором. Польові квіти, а саме вони стали головними героями багатьох представлених картин, привертають увагу своєю невимушеною красою, впливаючи на наш настрій.

Вітали Ларису Олександрівну колеги по цеху – Петро Зикунов, Лариса Діденко, Анатолій Казанір, Едуард Межул, донька Ірина Годунова та багато інших друзів. У своїх виступах колеги підкреслювали особливу родзинку творчого стилю Лариси Годунової, романтика та мрійниці, яка філософськи ставиться до життя, наповнюючи його красою, вміє відсіяти плевели від істинного зерна. А засіяне творче поле родини ще її батьком живописцем Олександром Федоровичем Годуновим, учнем прославленого Карпа Трохименка.

Побажання відвідувачів були наповнені вдячністю за привнесену радість у буденність. Впевнена і я, що ми ще побачимо нову серію творів чаклунки краси Лариси Годунової, де гімн життю буде надихати нас позитивом.

Київ історичний

Л.Красільнікова та Карина Кравець

палке літо у Седніві

польові квіти

Сон трава і спогади

Човни на Снові

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України

Фото Карини Кравець та Едуарда Межула