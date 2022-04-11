Коли молодь малює – гармати мовчать

«Неймовірно тяжкий час для української спільноти. Як і дорослі, діти, студентська молодь переповнена стресовими враженнями. Свої творчі хвилювання вони намагаються передати через мистецькі доробки. На сторінці у фейсбуці художниця, викладач живопису Кафедри образотворчого мистецтва Інституту Бориса Грінченка Оксана Попінова оприлюднила малюнок студентки 2-го курсу Вероніки Конофольської під назвою «Українська ікона». Так молодь передає свої почуття, враження від агресії нацистської Росії, яка перетворила наше мирне життя у пекло…»

Попінова Оксана Миколаївна

Художниця, викладач кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв Київського університету ім. Б. Грінченка.

Народилася в 1972 р. у місті Остер Чернігівської обл. в родині відомих художників Слета-Попінових.

1997 р. – Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури, педагог В. Гурін, спеціальність «Живопис» кваліфікація «Художник-живописець».

Член Спілки художників з 1998 року.

З 1989 р. ропочала власну виставкову діяльність на виставках, що проходили під егідою Національної спілки художників України в м. Київ.

2009–2011 рр. – викладач Інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука.

Лауреат премії ім. Дерегуса в номінації «Живопис», 2007 р.

Участь у художніх виставках:

Ювілейна виставка до 50-річчя КОНСХУ, м. Київ, Центральний будинок художників, 2019 р.

«Династія. 100 років у мистецтві», м. Київ, Музей сучасного мистецтва України, 2016 р.

Мистецький проєкт «Справжні українці», м. Київ, Центральний будинок художників, 2015 р.

«Art&wood», м. Київ, галерея «M17», 2011 р.

Учасниця виставки живопису, присвяченої М. О. Макаренку. Відзнака «За кращий твір», м. Київ, Галерея бібліотеки ім. Івана Франка.

Брала участь у міжнародних та всеукраїнських пленерах Польщі, Словаччини та України.

Роботи зберігаються в колекціях Фонду Міністерства культури України, Музею сучасного мистецтва України, Національного банку України, Приватних колекціях в Росії, Білорусі, Молдові, Польщі, Німеччині, Туреччині, Японії, Китаї, США, Словаччині та в Україні.

Валентина РОМЕНСЬКА (ЄФРЕМОВА)