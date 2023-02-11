По-різному можна любити свою Україну, дбати про її розвиток, культуру, духовність. «Інтелект і шляхетність», з цих слів починається передмова до видання «Книжкові знаки» художника Георгія Сергєєва. Така заявка говорить про особистість, яка внесла вагомий вклад у інтелектуальну скарбницю українського народу.

Георгій Олександрович - сумчанин, у ньому тече кров гетьманів української спільноти, тих, які вміли дбати про свою землю, культуру, історію, володіє фаховими знаннями на художньо-мистецькій ниві. Сергєєв закінчив Поліграфічний інститут ім. Івана Федорова, член Спілки журналістів України, учасник багатьох виставок в Україні та зарубіжжі. Його твори відомі в Україні, Естонії, Югославії, Іспанії, Данії, Італії, Великобританії, Японії, Литві, Голландії, Бельгії, Китаї, Словаччині, Польщі.

Творча біографія художника насичена яскравими проєктами, культурно-мистецькими подіями, в яких повнозвучно розкривається талант художника. Щоб зрозуміти рівень творчих надбань Сергєєва, треба пройтися сходинками, які долав художник протягом свого життя. Діапазон творчості Г. Сергєєва досить широкий – в його арсеналі книжна та станкова графіка, живопис, поезія, літературні твори. Глибокі знання Сергєєва в галузі історії, культури України та світу, дають можливість вільно братися за різнобічні теми, які художник розкриває фахово, впевнено й красномовно.

Сергєєв досконало володіє малюнком, має дар завершеної композиційної побудови, створення глибокого образу лаконічними засобами. В невеликих за розміром творах вирує ціла епоха, або яскрава подія в історії народу, чи конкретна знакова людина.

Перед нами колекція екслібрисів з портретами видатних особистостей українського народу. Такі художні образи підвладні митцям-інтелектуалам з високою громадянською відповідальністю, яким є Георгій Сергєєв. Навіть перелік прізвищ цієї серії творів розкриє широкий діапазон знань художника, який зумів створити цілий пантеон слави українського народу. Досить назвати декілька прізвищ, і перед нами розкривається значимість українських вчених, архітекторів, акторів, скульпторів, археологів, живописців музикантів, поетів, громадських, політичних та військових діячів.

Ціла епоха розкривається через образи, присвячені Михайлові Грушевському, Тарасові Шевченку, Борисові Мозолевському, Василеві Стусу, Петрові Троньку, Лесі Дичко, Іванові Драчу, Іванові Кавалерідзе, Миколі Макаренку, Борисові Біляшівському, Алі Горській, Вікторові Зарецькому та багатьом іншим творцям історії української спільноти.

Авторові статті особливо приємно представити твори свого земляка, активіста «Мистецької світлиці» Георгія Олександровича Сергєєва. Та подякувати Сергєєва за особистий вклад у відзначення пам’яті Миколи Макаренка. А загалом через творчий проєкт перекинувся місток любові з сивочолої Сумщини до столиці України.

Єднаймося, кожен на своєму місці робить вклад у ствердження української самоідентичності, держави високого інтелектуального рівня.

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, засновник «Мистецької світлиці».

Фото автора