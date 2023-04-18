Гордість за українське в творах Генрі Ягодкіна

Саме такі почуття викликає виставка творів заслуженого художника України, лауреата Міжнародної премії Г. Сковороди, професора кафедри живопису і композиції НАОМА Генрі Миколайовича Ягодкіна, яка нещодавно відкрилася у художній галереї КОНСХУ «Митець». Назва «Вибране. Історична картина» обрана невипадково і цілком розкриває концепцію творчих уподобань живописця, який все своє життя присвятив розвідкам, дослідженню історії, формуванню самоідентичності українського народу.

Мені особливо приємно нагадати, що Г. Ягодкін народився на славетній Сумщині. Нас поєднав прикордонний край Північної Пальміри України, сповнений мужніх козацьких нащадків, стародавніх традицій, особливої відповідальності його мешканців перед державою. Тяжіння до громадських справ притаманне сумчанам, досить згадати висловлювання роменського історика, подвижника Василя Полетика (1765–1845): «Як приємно працювати для слави і добра батьківщини! Наші власні почування, свідомість, що ми були небайдужі до справ батьківщини, служать нам нагородою…»

Все це має відбиток в характері самого ювіляра, його поглядах та відношенні до творчості та життя в цілому. На виставці представлені твори живопису та графіки в формі історико-символічних картин, які розповідають про Україну в різні періоди її існування. Сюжети формуються в цикли, які приваблюють своєю літературною основою – «Свято Русичі-Веди», Тексти Велесової Книги, життєпис національних геніїв Г. Сковороди та Т. Шевченка. Автор переконаний, що історична правда про виникнення європейської цивілізації ґрунтується на першовитоках давньоруської культури, національній самосвідомості та традиціях наших предків. Врешті-решт вірі й євроцентричності країни, як держави-мироносиці, споконвічних хліборобів, унікальних науковців та багатогранних винахідників.

В експозиції представлена лише частина художнього доробку митця. Зокрема тема життєвого шляху Г. Сковороди досліджується Г. Ягодкіним зі студентських років і вже наповнена змістовними, яскравими есеями. Цикли творів розкривають діяльність великого гуманіста, його прагнення висвітлити витоки великого народу ще з сивочолої давнини. В самобутньому творчому стилі митця, сповненому сонячного світла, прозорої палітри, вишуканого малюнку, впізнаємо риси, притаманні київській академічній школі.

Твори великого формату різних років означені красномовною насиченою образністю, перекидають мости в часі й просторі. Перед нами своєрідний літопис від Сварича і Лади, які вперше створювали людей, Матінки Мокош «Доля та недоля», містична «Купальська ніч». До роздумів запрошують такі величні композиції, як «Давня Русь Свято Ярила», «Козак на війноньку», «Плоди істини», «І тут прийшов Сковорода», «Сіяч».

Українське мистецтво отримало вагому сторінку на історичну тематику, вибагливі критики вишукану живописну палітру, досконалий малюнок і завершені композиції. Багатофігурні картини наповнені складних ракурсів, які не кожному по плечу, але для Генрі Миколайовича це рідна стихія. Лише зауважу, що таке вільне мистецьке виконання свідчить не тільки про природний творчий дар Ягодкіна, а й наполегливу багаторічну працю. Генрі Ягодкін пройшов шлях довгих років навчання, спочатку у НАОМА, потім стажування в аспірантурі, шліфування майстерності під керівництвом відомого живописця О. Лопухова.

Свідком високого професійного рівня стали такі проєкти, як «Основи», «Сковородіана», «Вишгород, зв'язок часів», «Книга коляда», «Свято Русичі-Веди» та ін. Також слід зазначити, що творча діяльність художника проходила у взаємозв’язку з викладацькою. За 46 років педагогічної практики в НАОМА підготовлено для самостійного творчого шляху сотні художників. І є ким пишатися!

На відкритті виставки зібралося чимало шанувальників творчості Г. Ягодкіна. Директор галереї «Митець» Карина Кравець представила почесних гостей, серед яких голова НСХУ заслужений художник України Костянтин Чернявський, який вручив ювіляру «Подяку» за багаторічну плідну творчу працю на мистецькій ниві України.

Голова Київської організації НСХУ Микола Кутняхов привітав Ягодкіна «Почесною грамотою» за багаторічну участь у виставках, присвячених пам’яті М. О. Макаренка. Теплі слова прозвучали від колег по творчості, заслужених діячів мистецтв України Івана Пилипенка та Олеся Солов’я, очільниці Вишгородського історико-культурного заповідника Влади Літовченко та багатьох інших гостей.

Про виставку дізналися земляки в місті Суми. Заступник голови Сумської обласної адміністрації Андрій Бирюко, вітаючи Генрі Миколайовича, запросив відкрити виставку на малій батьківщині. Щирі вітання передав Олександр Лаврик, який багато років опікується проєктами «Мистецької світлиці». К. Чернявський підтримав ініціативу і зауважив, що не був на Сумщині, тому йому цікаво відвідати Північну Пальміру України.

Приємно констатувати, що ім’я Г. Ягодкіна широко відоме не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Твори зберігаються в музеях та галереях Німеччини, Франції, Великої Британії, Об’єднаних Арабських Еміратів.

Ювіляр був зігрітий увагою та любов’ю рідних – художників дружини Ганни Носенко, донечки Тетяни Ягодкіної, зятя Геннадія Титова та онуки Іванки. Творча родина, для якої українське понад усе, зуміла створити суцільне свято, а музичне вітання І. Якубовського принесло дух довгоочікуваної перемоги.

Приємно констатувати, що історичний живопис зайняв своє почесне місце в царині живописних жанрів,00 що вкрай важливо під час воєнних випробувань. Так митець, через знакові художні образи, привертає увагу до власної історії, культури, самоідентичності української нації. Тому побажаємо Г. М. Ягодкіну подальшого натхнення та нових тем во славу українського мистецтва.

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України, засновник «Мистецької світлиці».

Фото з виставки