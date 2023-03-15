«Елегія життя»

Під такою романтичною назвою нещодавно відкрилася персональна виставка художніх творів члена Національної спілки художників України Євгена Петровича Гули.

Є. П. Гула – живописець, графік, монументаліст, учасник всеукраїнських, зарубіжних виставок. Народився Гула у 1945 році в селі Тисовець Ряшівського повіту, Польща. Успішно закінчив Київський державний художній інститут у 1979 році, і з вдячністю згадує роки навчання у педагогів В. Болдирева, В. Виродової-Готьє, І. Ковтонюка, В. Сингаївського.

Є. Гула – професор, завідувач кафедри графічного дизайну Київського національного університету технологій та дизайну, автор навчальних посібників: «Пластична анатомія», «Основи композиції»; монографії «Пластична анатомія – основа рисунка». Митець вільно володіє різноманітними творчими техніками, віртуоз малюнку, вишуканої акварелі, темпери, монотипії. Художник добре знається на історії, культурі, народних традиціях України. Гулі також притаманна авторська інтерпретація європейських мистецьких шкіл та світових традицій живопису. В арсеналі митця філософські композиції, в яких він шукає відповіді на вічні, загальнолюдські цінності. Важливим полем діяльності Гула вважає прищеплення творчих здібностей молодому поколінню, сприяння самореалізації майбутнім фахівцям.

Авторська техніка Є. Гули має певні ознаки композиційної завершеності, наповнена світлими кольорами, які підкреслюють прагнення митця передати через свою творчість світ добра, спокою, чистоти помислів. І це невипадково, бо Гула гуманіст, творець краси й гуманних цінностей. Він досконало вивчив історичну спадщину українського народу, використовує кодові знаки, фольклорні традиції, які роблять художній твір виразним, завершеним, змістовним.

Є. Гула має унікальні здібності в галузі літератури, де розкриває провідну тему – «Відродження України». Мабуть, тому в його творчій спадщині поєднуються філософські розміркування над сенсом життя, глибина художніх образів, любов до свого народу. Досить нагадати його твір «Воскресіння», створений у 1990 роках, сповнений прагнення розкрити витоки становлення України, як держави. Ми бачимо, що митець використовує світлі «гарячі» фарби, наповнює свої композиції магнетичною силою торжества гуманних принципів життя. Знаковою також є композиція «Три бандури», в якій автор через форму народних інструментів розкриває мистецький процес народження історичного дійства. Слід назвати картини «Пророцтво», «Молитву за Україну», «Алфавіт істини». Автор також вдало поєднує абетку В. Чабаника, яка посилює творчий задум митця, як на триптиху «Шевченкові думи». Потужно «озвучений» заклик з поетичної спадщини Кобзаря «Борітеся, поборете…», та художник через свої завершені твори спрямовує нас до осмислення сенсу життя.

У картині «Свято райдуги» вирує сила гуманного сенсу життя. Автор через символи показує силу українського духу, який красномовно проявляється зараз, коли ми всі згуртувалися у боротьбі за свою незалежність на своїй землі. Твори Є. Гули стають літописом історичних подій, надійним життєвим компасом в години випробовувань.

Незважаючи на воєнний стан у державі, душа людини тягнеться до прекрасного мирного життя. Так народжуються картини, в яких вирує життєдайна енергетика через сполохи світла й позитиву. Саме такими є полотна, представлені на виставці, коли через яскраву палітру автор передає свої емоції, свій бурхливий темперамент. Автор уміє через узагальнення духовних національних витоків, християнську символіку розкрити багатогранний головний задум.

Тому полем бою за свободу українського народу стають творчі доробки митця, через які він закликає нас молитися за Україну, вірити в її світле та вільне майбутнє. Досить згадати цикл творів, присвячених Майдану, коли Є. Гула був активістом, волонтером, організатором численних акцій на підтримку духу борців за незалежність. Саме в цих творах вирує прагнення змінити світ на краще, любов до України, мирного життя.

Творчому мисленню Гули притаманне узагальнення роздумів над духовними засадами життя, корінням формування української нації. Саме такий настрій вирує в творах із зображенням Батурина, Глухова, Києва, коли автор через образи-символи розкриває непереможність духу українського народу.

Представлені твори знакові, потужні за символікою і позитивною енергетикою. Недаремно чимало картин Є. П. Гули зберігаються у провідних музеях України та закордоння, слугують естетичному та патріотичному вихованню соціуму.

На відкритті виставки колеги по творчості, викладачі поділилися своїми враженнями. Ректор КНУТД, доктор економічних наук, академік Національної академії педагогічних наук, заслужений працівник освіти України І. М. Грищенко підкреслив, що, відкриваючи персональну виставку в щойно створеному культурно-мистецькому центрі, організатори насамперед прагнуть надати можливість викладачам та студентам показати свої творчі здібності. А президент Національної академії мистецтв, народний художник України, лауреат Національної премії ім. Тараса Шевченка В. Сидоренко зазначив, що це не просто виставка, а показ своєрідної лабораторії художника, філософа, поета, творця прекрасного.

Потужний акорд представлених творів передає загальний позитивний настрій нашого сьогодення, спрямований на перемогу. Незламність української нації в її корінні, в тих споконвічних цінностях, які нам передані у спадок. Вони тримають бійців на передовій, додають сил виборювати свою волю.

Вітаємо Є. Гулу з потужною виставкою, яка гуртує нас в цей складний воєнний час, піднімає свідомість про унікальність нашої української нації.

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України

Фото збірне