ДЕНЬ ВІЛЬНИХ І НЕСКОРЕНИХ

Для кожного українця головна мета сьогодення – мир на своїй рідній землі. Те, що війна розгорнута сусідньою державою, є загарбницькою і віроломною, вже засуджено++ всім прогресивним людством. Не залишилися осторонь й Кассандри «Мистецької світлиці». Тому художниці Олена Толкачова, Олеся Вакуленко, Марина Саркісян, Ганна Носенко, Людмила Туркевич, Лідія Почекайлова, Дар’я Добрякова, Оля Шевель (Нова Зеландія), Лідія Нечипорчук, Марія Грін (Польща), Julia Decorum (Відень) почали готуватися до цієї події заздалегідь. І з великою радістю сповіщаю, що відгукнулася на наше запрошення художниця з Німеччини Jale Haeuser.

Спочатку більшість із нас, поспіхом заклеївши вікна скотчем, бігли у бомбосховища, допомагали теробороні, підтримували один одного порадами-постами на своїх сторінках у фейсбуці, дякували за кожний дзвінок… Звістки про загиблих, звіряча поведінка окупантів, кинуті домівки, випробовування на вимушеній чужині краяли серця і, здавалося, не до мистецтва.

Трохи оговтавшись, почали звертатися до творчості, щоб додати свою лепту у виборювання перемоги. Болюча й драматична тема війни не кожному під силу, але як би не було, наближалося свято Дня Незалежності. І ми вирішили створити вітальну листівку до цієї державної події. Тому чимало мисткинь звернулися до символічних узагальнень, до жанру есеїв, в яких через художні образи розкривати все, що наболіло. І я ще раз усвідомила, яка сильна українська жінка -Берегиня, мати, творець і носій прекрасного.

І ось перед нами ціла серія творів, які ґрунтовно розкривають нашу історію, висвітлюють споконвічні цінності, демонструють культуру, притаманну великій нації. Художниці відкрили свою душу, серце, творчий погляд на драматичні події, які вже півроку терзають нашу рідну землю. Олена Толкачова день за днем відтворює моменти, які звалилися в наші домівки, родини, Київ. Так з’явилися зворушливі мотиви з дітьми, в очах яких тривога і сум. А над усією навалою, яку спричинила війна, кружляють лелеки, закриваючи землю своїми могутніми крилами.

Із серця Києва Мир Толкачова Олена

Олеся Вакуленко звертається до Птаха Фенікса, який відроджується з попелу. В її картинах вирує краса мирного життя, яке вона вдало передає через символічні стародавні кодові знаки та Птахів Перемоги. Красномовний перформенс Дар’ї Добрякової зачарував мене з першого погляду. На картині колесо історії нагадує нам про Чумацький шлях, мужніх предків і благословляє людство тканим кролевецьким рушником.

Відродилася наша Україна О. Вакуленко

Дарья Добрякова У глбину тисячоліть

Марина Саркісян піднімає потужні теми, де «Україна понад усе!», «Україна вільна, сильна, нескорена», «Квітка щастя», «Тризуб - крила любові»… Творчо мисткиня звертається до петриківського розпису, але привносить в його основу свій впізнаваний візерунок, який так вдало розкриває її задуми. Виважена палітра створює гімн хвали шляхетній нації, яка сповнена гуманних споконвічних цінностей.

З любов.ю до України М.Саркісян

Оля Шевель з далекої Нової Зеландії шукає відраду в пейзажах рідної Дніпропетровщини, де вона народилася. Березові гаї, сповнені ностальгії по мирній Україні, передають хвилювання автора. Спогади про родину, батьківську турботу, мирне красиве життя пробуджують в її серці потребу передати свої почуття через романтичні мотиви. Оля так і стверджує, що біль від варварської війни треба покрити любов’ю.

Моя Україна Шевель О. Нова Зеландія

Лідія Нечипорчук опрацювала символічні образи, де Україна «Вільна» й «Нескорена» в контексті сучасних драматичних подій. Тому вона створила потужний образ демократичної єдності через фігуру жінки в обрамленні прапорів різних держав світу. Людмила Туркевич у своїх декоративних малюнках кличе нас піднятися по східцях слави і відчути силу Янгелів, які перемагають зло. Її філософські задуми наповнені прагнення зберегти мир на планеті.

Ми разом Л.Нечипорчук

Янгол що переміг зло Л.Туркевич

Для Лідії Почекайлової весна була складною по багатьох причинах, але, оговтавшись, вона стала шукати відродження душевної рівноваги в творчості. Так народилися зовсім новий творчий стиль її «Композицій», в яких енергетичні акценти стали отим стержнем, який формує впевненість у власні сили.

Композиція-2 Почекайлова Л.

Ганна Носенко звертається до рідної української природи, бо саме в ній вона черпає натхнення, прагнення малювати. Саме такими є її мотиви, створені на рідній Оболоні, у величних Карпатах, біля батьківської хати. Вишукані ніжні пастелі створюють неймовірно шляхетний стан, який притаманний всій творчій родині Ягодкіних-Носенко.

Ранок на Оболоні Г.Носенко

Оля Гайдамака приєдналася до інтернет-марафону «Любов» серією творів, в яких зображує «Древо життя», «Око всеведуще», «Креативність». Оригінальність мовного спілкування втілилася в творчі образи слів «Мужність», «Віра», «Мудрість». У цих творах вирує позитивна енергетика, яка притаманна українському народу, вихованому на споконвічних чеснотах.

Гадамака Оля Любов

Весною я звернула увагу на творчість художниці з Німеччини, яка має власну громадську позицію і цілеспрямовано допомагає онкохворим дітям. А потім у неї з’явилася серія картин з протестом Stop the war. Я відчула, що серце автора сповнене любові до людства, а опанована сучасна технологія цифрового мистецтва дозволила передавати потужну енергію її художніх творів. Так ми з Jule Haeuser стали друзями.

Stop the war Jale Haeuser Німеччина

Приєдналася до нас і художниця-аматор з Польщі Марія Грін, яка переслала хвилюючу картину «Рідненька» з образом Жінки-Берегині. Дійсно, тема материнства, захисту дітей, родинні цінності важливі для кожної жінки. Представлені твори художниці нагадують дівочий святковий вінок, в якому кожна квітка наповнена глибоким символом єдності всього українського народу.

Відгукнулася до участі у проєкті художниця з Австрії Julia Decorum з красномовною композицією з образом голуба миру. Так у проєкті з’явився твір «З любов’ю до Відня». Лаконічними засобами стриманого малюнку автор намагається передати значення ролі жінки у розбудову щасливого життя на планеті.

Голуб миру Julia Dekorum Відень

Так до Дня Незалежності побудувався творчий міст єдності, який демонструє спільність інтересів прогресивного людства. В своїх творах художниці намагаються зберегти світ від варварського знищення, яке щодня демонструє варварська раша. В цілому створилася творча локація, на якій кожен учасник - будь то художник, організатор або гість проєкту, поєдналися в прагненні зберегти мир на Землі.

Організатори виставки Художня галерея «Митець» Київської організації НСХУ, творчий осередок «Мистецька світлиця», Центральна бібліотека ім. Івана Франка міста Києва. Наші партнери Міжнародна федерація за мир, Міжнародна організація «Федерація жінок за мир у всьому світі», Видавничий дім «Справи сімейні». Окрема подяка Світлані Аношкіній, Регіні Гаріфуліній, Бєлі Мень, які сприяли налагодженню контактів із зарубіжними мисткинями.

Єднаймося. Разом з Кассандрами «Мистецької світлиці» ми намагаємося внести свою лепту в довгоочікувану перемогу.

Валентина ЄФРЕМОВА, куратор проєкту, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України, засновниця «Мистецької світлиці»

Фото належить учасницям проєкту