Цифровий листопад у Києві

Французький інститут в Україні проведе 12-14 листопада 2021 року в Києві в Довженко-центрі другий французько-український фестиваль цифрового мистецтва та віртуальної реальності Novembre Numérique.

Про це поінформував на прес-конференції аташе з питань культури Французького інституту в Україні Фредерік Руссо.

«Фестиваль Novembre Numérique (цифровий листопад) - це серія фестивалів цифрового мистецтва, котрі Французький інститут проводить у всьому світі. 12-14 листопада в Києві у Довженко-центрі французько-український фестиваль цифрового мистецтва та віртуальної реальності Novembre Numérique en Ukraine пройде вдруге», – сказав Руссо.

Фредерік Руссо розповів, що перший фестиваль Novembre Numérique було присвячено виключно творам віртуальної реальності, цьогоріч організатори розширюють спектр цифрового мистецтва.

Цього року глядачам покажуть 12 об’єктів: 4 французьких та 2 українських VR-роботи, 3 галереї у віртуальній реальності та одну виставку в доповненій реальності від V-Art. Дві роботи на фестивалі особисто представить відомий французький художник Фаб’єн Зокко, який розвиває незвичний жанр роботичної скульптури. В Україну він привезе твір Spider and I - механічного павука, який з’єднаний з автором і відображає через свою поведінку настрій художника. Зокко візьме участь у публічній програмі фестивалю і з ним можна буде поспілкуватися під час artist talk.

«Через фестиваль Novembre Numérique Французький інститут в Україні починає дослідження нових можливостей, які відкривають цифрові технології, піднімаючи питання про їхнє місце у нашому житті та, можливо, й перспективи у майбутньому”, - сказав Руссо.

Менеджер фестивалю Novembre Numérique en Ukraine Микита Худяков поінформував присутніх, що в українській частині експозиції глядач в AR-досвіді зможе познайомитися з віртуальною копією самого себе у світі елементарних частинок у VR-досвіді Fluence is Time times Flux.

Аудиторія також матиме можливість взяти участь у публічній освітній програмі від V-Art: конференції та програмі панельних дискусій із різними учасниками з усіх сфер цифрового мистецтва.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Фото авторки