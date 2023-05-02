«Чим серце переповнене, те говорять уста»

Київська творча спільнота має унікальних митців, які обдаровані неймовірними дарами на радість людства. А ви чули українську пісню в живописі? Коли пейзаж випромінює знайому мелодію і серце наповнюється радістю, позитивом. Саме до таких творчих самородків відноситься художниця, член КОНСХУ, заслужена артистка України, володарка унікального сопрано Наталія Вікторівна Полтавець. Народжена в творчій родині, в любові та шляхетному оточенні, Наталя несе до нас своє мистецтво у живописі, музиці, пісні.

Після закінчення Київського державного художнього інституту в 1988 році, Наталя почала самостійний творчий шлях. З вдячністю згадує своїх вчителів В. Шаталіна та Т. Голімбієвську, які не тільки вплинули на чистоту палітри, вміння побудувати завершену композицію, а й прищепили безмежну любов до творчості. Виховання у відомій мистецькій родині (батько народний художник України Віктор Полтавець, старша сестра заслужений художник України Оксана Полтавець) вплинуло на її власний творчий шлях.

Н. Полтавець — старший викладач кафедри монументального та станкового живопису Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука. Наталія Вікторівна активний учасник науково-публіцистичних конференцій, співорганізатор та член журі традиційних всеакадемічних конкурсів творчих робіт студентів, автор численних публікацій в галузі творчої освіти. Недаремно вона нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, має відзнаку «Відмінник освіти». У портфоліо Н. Полтавець — участь у міжнародних, всеукраїнських, міських виставках. Її твори експонуються у численних групових виставках та персональних. Учасник міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій, методологічних семінарів.

Доля звела нас по творчих проєктах осередку художників «Мистецька світлиця», присвячених пам’яті Миколи Омеляновича Макаренка. Запам’яталася її участь у Міжнародному проєкті по створенню художньої галереї імені Т. Шевченка у Пекіні. Бачити на виставках твори Наталі Полтавець — суцільне задоволення. У спадок від батька — народного художника України Віктора Полтавця, вона взяла все найкраще, а родинні пріоритети слугувати насамперед Україні стали отим міцним підґрунтям для характеристики її творчого шляху. «В своїй творчості Наталка Полтавець прославляє Україну, виховуючи любов, гордість до нашої незламної Батьківщини, — зазначила директор галереї «Митець», заслужений працівник культури України Карина Кравець. — Бачити на виставках твори Наталі Полтавець — суцільне задоволення. У спадок від батька вона взяла все найкраще, а родинні пріоритети слугувати насамперед Україні, стали отим міцним підґрунтям, яке характеризує її мистецькі досягнення».

Прийміть щирі вітання, шановна Наталіє Вікторівно, чаклунка живопису, слова, музики, пісні... Дійсно, справедливий золотий вірш зі Святого письма: «Чим серце переповнене, те говорять уста» (Євангеліє від Матвія 12:34). Мистецтво Н. Полтавець сповідує морально-етичні цінності, які роблять нас кращими, об’єднують, навчають любити своє українське. Переможна світла енергетика творів сприяє зміцненню віри у мирне майбутнє України.

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України, засновник осередку «Мистецька світлиця»

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