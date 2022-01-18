Аплодисменти лауреатам мистецьких премій КОНСХУ за 2021 рік

Святкова урочиста зустріч відбулася у приміщенні художньої галереї Київської організації Національної спілки художників України «Митець». У перші дні нового року вручали престижні премії художникам за вагомі творчі здобутки. На п’єдесталі визнання найкращі представники від 9 творчих секцій КОНСХУ, яких оголосив голова Віктор Коновал. Спільними зусиллями офісу Спілки - художниками Наталкою Кохаль та Русланом Кутняком було створене родинне свято, в якому митці зустріли початок 2022 року. Представляли лауреатів голови творчих секцій. Відбулася урочиста церемонія нагородження Почесними грамотами, цінними подарунками, під час якої присутні дізналися чимало цікавого з творчого життя номінантів.

Галерея Митець, нагородження Лауреатів премії КОНСХУ 2021 року

Щоб збагнути вагомість цієї події, потрібно зануритися в історію українського образотворчого мистецтва, коли були окреслені витоки формування національних ознак, введений термін «українська національна мистецька школа». Створення у грудні 2017 року Української Академії мистецтв відіграло вагому роль у розвитку мистецької національної школи. В коло провідних митців тієї доби ввійшли видатні художники, іменами яких названі дев’ять мистецьких премій КОНСХУ. «Національна мистецька школа поповнюється новими іменами, серед яких випускники НАОМА різних років, представники інших творчих вузів України, твори яких представлені на виставці, - зазначила відкриваючи виставку директор галереї «Митець» мистецтвознавець, заслужений працівник культури України Карина Кравець.

Дійсно, в любій вагомій справі завжди є першопрохідці, які не тільки формують орієнтири людської свідомості, а й закладають підґрунтя для подальшого розвитку тієї чи іншої галузі. Сьогодні розмова про художників, які внесли вагомий вклад у формування української самоідентичності та національного обличчя українського мистецтва. Перші випускники Української Академії мистецтв (яка потім кілька разів перейменовувалася) сформували творчу еліту молодої держави. Як згадував Микола Омелянович Макаренко (викладач, професор Художнього інституту 20-х років): «Я працював не за кошти, за ідею….». Так от саме в ідею створення і розвитку самобутнього українського мистецтва доклали зусиль митці, іменами яких названі сучасні премії КОНСХУ.

Почнемо з Федора Кричевського (1879-1947) засновника української національної школи живопису, іменем якого названа премія самої численної живописної секції КОНСХУ. Лауреатом 2021 року стала заслужений художник України Леус Олена Євгенівна.

Секція скульптури пишається творчим спадком народного художника України, лауреата Національної премії ім. Тараса Шевченка Михайла Лисенка (1906-1978). Творчість Михайла Гордійовича вражає високою майстерністю, глибиною створених монументів, станкових скульптур, плідною педагогічною діяльністю, зазначила голова секції заслужений художник України Аліса Забой. Премію отримав Дяченко Олександр Ілліч, якого визнали «Кращим скульптором» \ року».

Голова секції скульптури Аліса Забой вітає Олександа Дяченка

Скромність наших очільників завжди зашкалює, нарешті премію ім. Сергія Колоса (1888-1926) було призначено голові секції декоративно-прикладного мистецтва Володимиру Івановичу Балибердіну. Коли я замислююся над дарами Володимира, то згадую восьмирукого Будду, який одночасно вмів робити чимало справ. Так от Володимир фахово володіє лозою, виробами з металу, обробкою дорогоцінних каменів та іншими видами прикладного мистецтва. Недаремно його твори зберігаються в багатьох галереях, зокрема в Музеї коштовностей України.

З Лауреатом В. Балибердіним, Соколов, Дюговська, Л. Пиша та В. Єфремова

Про секцію художників театру, кіно та телебачення окрема тема. Я вже згадувала в статті про заслуженого діяча мистецтв, лауреата Національної премії ім. Тараса Шевченка Марію Сергіївну Левитську, про її унікальний творчий дар створювати глибокі за змістом художні твори. Саме вона отримала премію імені Данила Лідера (1917-2002) - видатного фахівця в галузі сценічного мистецтва.

Секція монументально-декоративного мистецтва (голова Лариса Пиша) обрала лауреатом премії ім. Михайла Бойчука (1882-1937) художника Федька Устима Володимировича. Його досягнення в галузі монументального мистецтва широко відомі не тільки в Україні, а й далеко за її межами.

Лариса Пиша та Р.Кутняк представляють Устима Федька

Премія ім. Олександра Данченка (1926-1993) призначається митцям секції об’єднаних графічних мистецтв. Василь Леонтійович Корчинський став лауреатом, і недарма, бо художник володіє досконало різними техніками в графіці, живописі, в галузі витинанки, він також автор мистецтвознавчих статей. Творчі здобутки митця останніх років показали високу майстерність Василя Корчинського, зазначив голова секції заслужений художник України М. Кочубей.

Непросто було секції плакату та графіки визначити переможця минулого року. Надзвичайна активність митців цієї секції зашкалювала яскравими художніми образами, які були так необхідні під час пандемійної навали. Гострота творчих знахідок позитивно впливала на настрій людей. Тому твори заслуженого художника України Валерія Сергійовича Вітера привернули увагу колег своєю фаховістю, оригінальним творчим баченням. Саме він став лауреатом премії ім. Георгія Нарбута (1886-1920).

Секція митців художнього проєктування та оформлення обрала лауреатом премії ім. Василя Батюшкова (1894-1981) художника Володимира В’ячеславовича Михайлова, члена НСХУ з 2005 року. Широкий загал знає яскраві творчі проєкти по оздобленню свят в столиці України, які створює Володимир В’ячеславович, зазначив у вітальному слові голова секції В. Губенко.

Вітають Володимира Михайлова, премія В.Батюшкова

Для секції критики та мистецтвознавства ім’я Платона Олександровича Білецького (1922-1998), мов ікона для мирян. Здобутки відомого мистецтвознавця збагатили українське мистецтво творами високого ґатунку. Тому отримати премію його імені висока заслуга, яку призначили директору галереї «Лавра», кандидату мистецтвознавства, доктору філософії Тетяні Володимирівні Мироновій та художниці, мистецтвознавиці, лауреату Міжнародного конкурсу мистецтв електрографіки Matrres Олені Євгенівні Голуб.

Віктор Карпов вітає Тетяну Миронову, премія



Експозиція святково демонструє творчі досягнення лауреатів 2021 року. Досконалі витвори мистецтва, сповнені яскравих сучасних новацій, свідчать, що незважаючи на неймовірно складні життєві та творчі умови художники прагнуть розкрити свої таланти на славу українського мистецтва. Адже «життя коротке, а мистецтво вічне, - зауважив шеф-редактор «Мистецької хвилі» заслужений журналіст України Сергій Коміссаров.

Достойна когорта сучасних митців доповнили скарбницю сучасного українського мистецтва своїми творчими здобутками. Київській організації НСХУ є ким пишатися. Нова хвиля взяла високу планку художньої образності у різних видах образотворчого мистецтва та мистецтвознавчій науці.

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України, лауреат премії ім. Платона Білецького

Фото Карини КРАВЕЦЬ, Едуарда МЕЖУЛА, Сергія КОМІССАРОВА