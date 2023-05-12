Конкурс малюнків моя мама найкраща

Сімейний портал
12
травня
/ 2023
Височинська Вероніка

 

Користувачка  бібліотеки №5 м. Біла Церква, проспект Незалежності,55
Височинська Вероніка, 11 років.
Студія «Азалія», керівник Людмила Красницька – Луцик.
067-293-59-42 мама Наталя

 

Кушнір Олександра, 10 років
Самгородоцька сільська бібліотека
Сквирської ТГ Білоцерківського району

 

Муллін Вероніка, 9 років
Самгородоцька сільська бібліотека
Сквирської ТГ Білоцерківського району

 

Печенюк Ангеліна, 8 років
Самгородоцька сільська бібліотека
Сквирської ТГ Білоцерківського району

 

Малюнок Рибчинської Анастасії 5 років Тарасівська сільська бібліотека, Білоцерківський район, Сквирська ОТГ.

 

Федіна Єва Євгенівна 2-А,академічний ліцей "Лідер"

 

Category
Малюнки

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