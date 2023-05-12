Конкурс малюнків моя мама найкраща

Сімейний портал 12 травня / 2023 Височинська Вероніка Користувачка бібліотеки №5 м. Біла Церква, проспект Незалежності,55 Височинська Вероніка, 11 років. Студія «Азалія», керівник Людмила Красницька – Луцик. 067-293-59-42 мама Наталя Кушнір Олександра, 10 років Самгородоцька сільська бібліотека Сквирської ТГ Білоцерківського району Муллін Вероніка, 9 років Самгородоцька сільська бібліотека Сквирської ТГ Білоцерківського району Печенюк Ангеліна, 8 років Самгородоцька сільська бібліотека Сквирської ТГ Білоцерківського району Малюнок Рибчинської Анастасії 5 років Тарасівська сільська бібліотека, Білоцерківський район, Сквирська ОТГ. Федіна Єва Євгенівна 2-А,академічний ліцей "Лідер" Category Малюнки Щоб додати коментар, увійдіть або зареєструйтесь