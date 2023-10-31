Зустріч за круглим столом: «Менеджмент культури та маркетинг культурного продукту», «Жива Музика і Спів»

Круглий стіл в ЕтноБібліотеці
Ірина Соколова
31
жовтня
/ 2023

Відома співачка й музикант – народна артистка України Світлана Мирвода була запрошена в ЕтноБібліотеку і як талановита артистка, і як науковець, кандидат наук з державного управління.  За її участі відбулася надзвичайна зустріч за круглим столом з учнівською молоддю Фінансового ліцею – «Менеджмент культури та маркетинг культурного продукту» й «Жива Музика і Спів». 

 

Науковиця Світлана Мирвода залучила молодь до актуального діалогу про тренди сьогодення: поняття культурного продукту і його цільову аудиторію, вплив реклами на споживачів, українську культуру і роль культурної спадщини у створенні сучасного культурного продукту.

Неповторне виконання музичних творів у супроводі бандури і гітари й перегляд відеокліпів артистки є зразком якісного сучасного музичного культурного продукту.

 

 

Почесними гостями заходу були: директорка ЦБС Подільського району – Ошкало Антоніна Михайлівна й заступник директора –  Брагарник Ганна Андріївна, партнерка бібліотеки – членкиня Наглядової ради ГО «Жінки за мир у всьому світі», членкиня «Національної ради жінок України» та членкиня правління Київської спілки журналістів України –Грабовенко Людмила Іванівна. 

 

 

 

Вручення грамот партнерам бібліотеки, короткі інтерв’ю від Продюсерського центру Світлани Мирводи і подяка колективу за творчу співпрацю були приємним доповненням заходу. Щира вдячність партнеру бібліотеки – автору численних ідей, режисеру і оператору Миколі Нагорному.

 

Ще залишилися теми для обговорення, сподіваємось на продовження.  До зустрічі. 

 

Ірина СОКОЛОВА, завідувачка ЕтноБібліотеки

 

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