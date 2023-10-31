Зустріч за круглим столом: «Менеджмент культури та маркетинг культурного продукту», «Жива Музика і Спів»

Відома співачка й музикант – народна артистка України Світлана Мирвода була запрошена в ЕтноБібліотеку і як талановита артистка, і як науковець, кандидат наук з державного управління. За її участі відбулася надзвичайна зустріч за круглим столом з учнівською молоддю Фінансового ліцею – «Менеджмент культури та маркетинг культурного продукту» й «Жива Музика і Спів».

Науковиця Світлана Мирвода залучила молодь до актуального діалогу про тренди сьогодення: поняття культурного продукту і його цільову аудиторію, вплив реклами на споживачів, українську культуру і роль культурної спадщини у створенні сучасного культурного продукту.

Неповторне виконання музичних творів у супроводі бандури і гітари й перегляд відеокліпів артистки є зразком якісного сучасного музичного культурного продукту.

Почесними гостями заходу були: директорка ЦБС Подільського району – Ошкало Антоніна Михайлівна й заступник директора – Брагарник Ганна Андріївна, партнерка бібліотеки – членкиня Наглядової ради ГО «Жінки за мир у всьому світі», членкиня «Національної ради жінок України» та членкиня правління Київської спілки журналістів України –Грабовенко Людмила Іванівна.

Вручення грамот партнерам бібліотеки, короткі інтерв’ю від Продюсерського центру Світлани Мирводи і подяка колективу за творчу співпрацю були приємним доповненням заходу. Щира вдячність партнеру бібліотеки – автору численних ідей, режисеру і оператору Миколі Нагорному.

Ще залишилися теми для обговорення, сподіваємось на продовження. До зустрічі.

Ірина СОКОЛОВА, завідувачка ЕтноБібліотеки