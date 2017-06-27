Зустріч з Тетяною Василівною Майданович

Давня і тепла дружба пов’язує педагогів та вихованців Будинку дитячої творчості Шевченківського району м. Києва з Тетяною Василівною Майданович. Вона залюбки приходить на зустрічі з гуртківцями Будинку творчості, саме вони є першими читачами її творчих доробків. Це плідна співпраця талановитої письменниці, творчих педагогів та обдарованих дітей, які закохані в поезію, що прославляє рідну землю, традиції та звичаї нашого народу.

Поезія Тетяни Майданович — це поезія серця, поезія духу. Це постійний діалог з Богом, в якому срібнотонно звучать сповідально-молитовні інтонації, в ньому туга за Любов’ю, Добром, Надією, Красою. Симфонія Духу, служіння Богові, Україні, людям засобами одухотвореного слова рідної мови.

Божим провидінням і ласкою стало для мене те, що на своєму життєвому шляху я зустрілася з Божою людиною, відомою українською поетесою і прозаїком, богословом, літературознавцем, мовознавцем, редактором-видавцем, членом Національної спілки письменників України Тетяною Майданович, яка завжди готова прийти на допомогу, поділитися радістю, що вона випромінює.

Тетяна Василівна стала для мене духовним наставником, порадником, моїм однодумцем, вірною подругою. А саме головне, Тетяна Василівна — чудова жінка, сильна духом, мужня, але ніжна жінка-весна, жінка-матір, найказковіша у світі бабуся. А така вона тому, що народилася весною. У квітні 2017 року Тетяна Василівна відсвяткувала 60-річний ювілей. Ми щиро дякуємо їй за творіння вічного, прекрасного і нетлінного, за все, що вона робить для людей і України!

Ми від душі бажаємо, щоб Бог дарував їй та нашій рідній Україні многая і долгая літа!

Тамара Котеля