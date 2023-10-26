Згуртовані… Незламні. 85-та річниця НСХУ

До 85-ї річниці з дня створення Національної Спілки художників України відбулася низка урочистих подій у багатьох обласних центрах. А в приміщенні Будинку художників столиці України відкрилася ретроспективна мистецька виставка під назвою «Згуртовані… Незламні». Творчі досягнення художників різних поколінь показали представники з 33 обласних, міських та регіональних організацій нашої славетної держави. Понад 300 робіт засвідчили унікальні здібності митців, в творах яких простежується відбиток багатовікової культури наших пращурів, характер провідних мистецьких шкіл.

Відкриваючи виставку, голова НСХУ заслужений діяч мистецтв, живописець Костянтин Чернявський зазначив історичні досягнення творчої спільноти та її родь у культурно-мистецькому житті всієї України. Під час церемонії також були вручені найвищі нагороди Спілки «За творчі заслуги» мистецтвознавцям Валентині Єфремовій та Дмитру Степовику, художнику Філіпу Чорноброву. З вітальними словами виступили голова Одеської організації народний художник України Анатолій Горбенко, Львівської – заслужений діяч мистецтв України Ігор Гавришкевич, Харківської – народний художник України Віктор Ковтун, Київської – живописець Микола Кутняхов, доктор мистецтвознавства Олексій Роготченко.

На виставці представлено чимало творів від митців старшого покоління, і це зрозуміло, бо саме їхній самобутній талант, творчі досягнення сформували неповторне обличчя української художньої школи, заклали підґрунтя для виховання наступних поколінь.

Ми живемо у непростий час для нашої держави, але, як сказав поет, лауреат Національної премії ім. Тараса Шевченка Андрій Демиденко – «Нас вибрав час, не ми його обрали…». Цей крилатий вислів поета для автора статті став творчим орієнтиром теперішнього складного періоду життя. І ось цю настанову підтверджує широкомасштабна Всеукраїнська виставка, яка наповнена духовною силою, незламністю та вірою в перемогу. Слід зазначити, що ми живемо у двох вимірах: до війни і під час війни, на фронті і в тилу, щодня знаходимося під загрозою знищення. Але завдяки мужності Збройних сил України ми всім миром виборюємо звільнення рідної землі від варварської навали. Однією з рушійних сил на шляху до перемоги стає мистецтво.

На думку спав символічний образ древа родоводу людського, який часто використовують художники у своїх творах, щоб показати єдність поколінь, вірність спільним інтересам, духовну силу краси та гуманності. Через таку концепцію ми можемо простежити творчі досягнення провідних художників: Валентини Виродової-Готьє, Михайла Гуйди, Костянтина Чернявського, Віктора Ковтуна, Анатолія Горбенка, Ігоря Гавришкевича, Анатолія Зорка, Миколи Кутняхова, Олега Пінчука, Олександра Ольхова, Миколи Кочубея та ін.

На виставці представлені майже всі види та жанри образотворчого мистецтва. Яскравими домінантами стали твори митців, які перетворили металеві залишки ракет у справжні мистецькі шедеври. Це образ «Мадонни», спільне творіння Стаса Кадочнікова та Тетяни Зайцевої, потужний скульптурний триптих «Крила перемоги» у вигляді факелів, носіїв світла, Юрія Дідовця; цілу серію яскравих прикрас з ознаками оберегів Володимира Балибердіна.

Будні воєнного часу зворушливо передали В. Ковтун «Харків. Ліквідація прильоту», Т. Охрименко «Харків. Працюють рятівники», О. Соловей «Вартові на сторожі», С. Северин, м. Суми, «Боже, Україну збережи» та В. Дігас «Згарище», киянка; О. Антонюк «Сьогодні снився Маріуполь», Н. Гмиря «Невідворотнє» з Бучі та ін.

Краєвиди нашої мальовничої України то окрема оаза краси й позитиву, саме так бачать нашу землю В. Крижанівський з Черкас; М. Кутняхов, Т. Красна, О. Ольхов, П. Зикунов, А. Яланський, Т. Мельничук, О. Потьомкіна, Київ; В. Красьоха, Івано-Франківськ, О. Романиченко, Львів, О. Дробот, Кривий Ріг.

До історії прадавньої Руси звертаються М. Кочубей «Божий світ. Сварог і Лада», Г. Ягодкін «Розлом», А. Грудка, О. Вдовиченко, Ю. Гончаренко з образом гуцулки, нагадуючи про славетні традиції наших пращурів, які додають нам сили та віри у перемогу.

Портретна серія представлена живописом М. Гуйди «Сюзанна», О. Карпенко «Радісна звістка», Т. Швеця «Портрет героя», Б. Голояд «Портрет Миколи Стороженка», романтичним портретом онуки з котиком В. Виродової-Готьє, «Незрівнянні почуття» З. Шишман… Твори вражають глибиною переданих почуттів, вишуканою гармонійною палітрою, прагненням показати гуманність людського існування на землі. Навіває на роздуми загадкова скульптура з дерева С. Штейна «Сон, що закінчився тривожно».

На виставці є твір «Вибух на Червоній планеті» зовсім юного художника Данила Ноздрі. Картина з глибоким образним підтекстом, в якому програмується кінець країни-агресорки, яка принесла в Україну жахіття смертоносного сьогодення.

Творче життя Спілки – це колективна праця однодумців, які формують культурологічне виховання соціуму, через свою творчість позиціонуючи українське мистецтво за кордоном. 85 років сподівань, планів, здобутків, створення брендів, які стали візитівками української національної культури. Це і петриківський розпис, опішнянська кераміка, кролевецькі рушники, гуцульські писанки.

На сторінці автора статті у Facebook розміщена Пектораль – взірець елліно-скіфського мистецтва, головний археологічний скарб України. Сцени, зображені на золотій реліквії, символізують рух життя. То Пектораль ювілейної виставки складена самобутніми художніми образами, в яких вирує професійність та висока культура гуманного суспільства. Так митці, гортаючи сторінки власної історії, запалюють вогники надії та віри у світле та мирне майбутнє українського народу.

З вдячністю Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України, володар премії ім. Платона Білецького, ордена Святої великомучениці Варвари

Фото збірне