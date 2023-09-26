Згадуючи рідне місто Ромен…

Майже щодня я думками лину до свого рідного міста Ромен. Міста багато в чому унікального, самобутнього. Неймовірна краса, створена самою природою, географічне розташування на величезному пагорбі з білосніжними весною вишневими садами, мальовничі узбережжя річок Сули та Роменки, унікальні за архітектурою храми, розкішні сквери з тінистими каштанами й липами – усе це налаштовує на спокійне, мирне життя.

Про глибоку історію міста та його околиць говорять монументальні скіфські кургани, сіверянське городище Монастирище, археологічним аналогом якого є відкрита українським патріотом Миколою Макаренком роменська культура. Слід згадати про відкриття нашим земляком кандидатом історичних наук Юрієм Кухарчуком найдавнішої на Сумщині палеолітичної пам’ятки Муховець. Унікальні артефакти зберігаються в місцевому краєзнавчому музеї і знайомлять сучасників з минулим рідного краю. Вперше згадується Ромен як могутній форпост на північному сході Русі 1096 року в літописному «Повчанні Володимира Мономаха». А про пізніші події розповідає друкований фоліант «Роменська старовина» місцевого історика-краєзнавця Івана Курилова. Завдяки таким як він ентузіастам нам відомі сьогодні імена магната Яреми Вишневецького, козацького ватажка Семена Гаркуші, останнього кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського, видатних науковців, письменників, художників, акторів. Не раз уже говорилося про необхідність створення пантеону видатних особистостей, які сприяли культурно-мистецькому розвитку міста, але щоразу якийсь сумний збіг обставин відсував це питання «на потім».

Окрасою міста є старовинні споруди, такі як Святодухівський собор, церква Всіх Святих, Вознесенска церква, будівлі колишніх реального та духовного училищ, жіночої гімназії, міської думи, земської лікарні. А скільки перлин духовної й світської архітектури зруйновано під час пролетарської диктатури та комуністичного режиму! Про їхній вигляд та іншу минувшину краю сьогодні можна довідатися лише завдяки тому ж таки краєзнавчому музею. Створений він у 1920 році, а перші експонати допомогли зібрати його першому директору Михайлу Семенчику вже згадуваний археолог Микола Макаренко та ще один видатний уродженець Роменщини, скульптор і кінорежисер Іван Кавалерідзе. Останній, як відомо, є автором встановленого в Ромнах пам’ятника Тарасові Шевченку.

"Святодухівський собор" фото Дядюра

Слід зазначити, що саме Ромни відіграли значну роль у долях художників Григорія Стеценка і Івана Пархоменка, письменників Зиновія Біленка, Леоніда Полтави, Бориса Антоненка-Давидовича; театральних діячів Степана Шкурата і Ганни Затиркевич-Карпинської, академіків фізики Абрама Йоффе, Степана Тимошенка; дослідників Григорія Вашкевича, Олексія Борисяка, Василя Коршака. В творчий когорті імена Віктора Коровчинського, Веніаміна Брискіна, Миколи Бута, Пантелеймона Мусієнка, Івана Цюпки, Олексія Северина, Ліни Бреус, Валерія Зосенка, Миколи Самохіна та багатьох ін. Місцеві активісти самотужки намагаються по крихті зібрати й зберегти біографії та творчі здобутки своїх знаних земляків. Так, завдяки наполегливості Віктора Клейниха, головного редактора історико-літературного альманаху «Ромен», створено карту поховань видатних роменчан на місцевому цвинтарі. До таких активістів належать і керівниця літературного об’єднання «Дивослово» Тетяна Лісненко, і адміністратор популярного сайту «Роменська старовина» Євген Соломка.

Потреба в «культурній дипломатії» особливо загострилася з початком широкомасштабної агресії сусідів. Адже не секрет, що розташування на кордоні з московією чималою мірою вплинуло на ознаки характеру місцевих мешканців. Навіть після розвалу СРСР межа кордонів між Сумщиною та рашею майже не існувала. Навпаки, міцними були родинні, економічні зв’язки, поєднані спільними інтересами. За таких обставин важливу роль відіграє моральний стан людей, на який можна впливати у різний спосіб. Зокрема й діяльністю творчої інтелігенції.

Тому я уважно слідкую за новинами рідного міста, цікавлюся, як вплинули, зокрема на викладачів, нові форми учбового процесу, пропоную різноманітні мистецькі заходи на підтримку творчих здібностей молодого покоління. Переконана, що це єднає соціум, сприяє розвитку духовності, культури взагалі.

Відкриття меморіальної дошки

Вітальне слово від І.Рішняка

Делегація з Києва у Ромнах

Круглий стіл присвячений М.Макаренку в Українському фонді культури

Роменчани з Київа в школі

Священники Михайлівського Золотоверхого собору земляки та делегація з міста Ромен

Хліб і сіль зустрічали Грузинську делегацію в Ромнах

Для мене особисто важливим є внесок роменських художників у культурно-мистецьку скарбницю Роменщини, Сумщини загалом. Так був виданий збірник «Художньо-мистецька Сумщина» (за фінансової підтримки громадської організації «Сумське земляцтво у місті Києві» та мецената Малхаза Буджиашвілі). У збірнику особливе місце займає наше рідне місто.

Піклуючись про рівень статуту міста, я присвятила значну частину своєї творчої діяльності Ромнам. Саме для цього була створена Роменська філія Українського фонду культури, об’єднання місцевих художників «Ромен», творчий осередок «Мистецька світлиця», художня галерея ім. Івана Кавалерідзе (яку несподівано закрила місцева влада і яку довелося перейменувати на галерею «Ромен» при місцевій загальноосвітній школі ім. А. Йоффе – нині ліцей №2).

Збірка художніх творів розкриває не тільки творчість місцевих художників, а й членів Національної спілки художників України, міжнародних митців, які побували в наших краях на пленерах. Частина колекції придбана автором на аукціонах та у приватних колекціонерів. Мета одна, виконати бажання нашого земляка Івана Кавалерідзе, мати в місті художню галерею, яка б сприяла культурному розвитку Ромен.

Експозицію складають твори народних художників України Михайла Хмелька, Андрія Чебикіна, Михайла Дерегуса; заслужених художників Миколи Кононенка, Івана Гапоченка, Миколи Лебедя, членів НСХУ Оксани Бражник, Ольги Карпенко, Тамари Недошовенко, Юрія Мануйловича, Олега Набоки, Олександа Масика, Миколи Нечвоглода, Федора Метейчука, Сергія Кривенка, Галини Бодякової, Валентини Єфремової, Іляни Ротар, Юрія Шейніса, Юрія Рубашова, Станіслава Лосицького, Надії Полуян-Внукової та ін. У зібранні є й твори художників з Китаю, Кореї, Молдови, Грузії – учасників міжнародного пленеру «Міст дружби» та «Історія і сучасність», проєкту «Повернення».

Урочисте відкриття галереї відбулося в рідній для мене школі у присутності директорів шкіл міста. Підтримати проєкт приїхала голова «Федерації жінок за мир у всьому світі» історик-міжнародник, мати-героїня Тетяна Коцеба з командою.

Такою є наша реальність у цей складний для всього українського народу час. Зажурений Кобзар Івана Кавлерідзе – окраса центру міста – закликає нащадків відпустити думу вольную на волю, замислитися над сенсом життя. Велет духу кличе єднатися, плекати рідну мову, культуру, сприяти збереженню культурно-мистецьких цінностей. Сьогодні пам`ятник потребує елементарного захисту. Київ показав, як потрібно зберігати монументи від ракетних руйнувань. Не забуваймо, що це перший у світі монументальний пам’ятник Шевченку, а його автор визнаний навіть ЮНЕСКО!

привезли делегацію грузин до Шевченка. Ромни.

Усі, хто в Ромнах, завітайте в галерею «Ромен» – це як причастя від джерела прекрасного. Як не було б нам важко жити з тривожними сиренами, ракетними обстрілами, Україну ніщо не зупинить у виборюванні перемоги, бо наш народ продовжує гуманну справу, передану нам у спадок від наших пращурів, носіїв козацької доблесті.

З вірою в мирний переможний час, Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, землячка, засновниця Художньої галереї «Ромен», заслужений працівник культури України, Міжнародний посол миру

Фото авторки, Юрія Кухарчука, Валерія Дядюри