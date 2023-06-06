Як тебе не любити…

Останні вихідні весни столиця України святкувала День народження – 1541-шу річницю з дня заснування. Організували свято для киян і гостей міста Маркет-молл Даринок у партнерстві з Азербайджанським культурним центром та Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією.

Підтримали організаторів Департаменти культури, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Головна мета заходу – це збір донатів для батальйонів ЗСУ, що ведуть бойові дії на Бахмутському напрямку. Зокрема на 127-й окремий батальйон територіальної оборони, який сформований із жителів Деснянського району.

В рамках благодійного заходу відбувся флешмоб: за кожен донат учаснику видавали наліпку – «долоньку подяки».

Збирали кошти за допомогою аукціону виробів майстрів прикладного мистецтва. Усі зароблені кошти майстри стовідсотково передавали у загальний збір.

Зібрана загальна сума – 50 344 гривень.

У рамках Дня Києва відбулася церемонія відкриття дитячого фестивалю «Київське дитинство», а також відбулося нагородження призерів та переможців «Прем’єр-ліги шкільного футболу «Даринок», що проходить уже вдруге за підтримки голови Деснянської районної в місті Києві держаної адміністрації Дмитра Ратнікова та за партнерства маркет-моллу Даринок.

Спорт, музика, народна творчість, жива музика… Кияни дарували собі свято у зовсім нелегкий час.

Захід підтримали відомі українці, зірки театру, кіно, телебачення.

У фіналі свята розіграли путівки до відомих курортів України – п'ятизірковий санаторій «Квітка Полонини» та у готель «Оберіг», що у Моршині. Путівки для благодійного розіграшу власниками цих закладів були надані безкоштовно.

Вже багато років незмінними ідейниками й організаторами є Гурбан Аббасов, народний артист України, Голова Азербайджанського культурного центру імені Мусліма Магомаєва і Наталія Кудряшова, відома українська телеведуча, співачка.

Частиною загального святкування стало відзначення Дня Незалежності Азербайджанської Республіки, який за датами збігся із Днем Києва. Це був жест поваги до Азербайджану, який підтримує Україну в її боротьбі із ворогом. І це ще один доказ, що Україна багатонаціональна та мультикультурна, на її території немає нацизму та шовінізму, а є повага до культур та традицій всіх національностей.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ