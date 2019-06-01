«Я вірю в те, що ми змінимося…»

Так написала молода поетеса Катерина Лук’яненко у своєму збірнику «Революція свідомості». Її творчий шлях почався цілеспрямовано та швидко набрав темпи… Світогляд мисткині сформувався у рідному історичному місті Ромни з унікальними скіфськими курганами, романтичними узбережжями річок Сули та Роменки, під дзвін золотих куполів Святодухівського собору, свідка вагомих доленосних подій українського народу. Сенсом життя Катерини Лук’яненко стала творчість, свої мистецькі надбання вона щедро передає молодому поколінню як керівник танцювального ансамблю «Віват!», без виступів якого не проходить жодне свято рідного міста.

Як керівник хореографічного гуртка вона зарекомендувала себе не тільки високою майстерністю (про що свідчать нагороди учасників зразкового ансамблю «Віват!», який Лук’яненко очолює), а й загальним виховним напрямом, який прищеплює естетичні смаки вихованцям, почуття національної гордості. Мабуть, тому не на слові, а на ділі Катерина Олександрівна проявляє свою любов до української мови, держави, свого народу, свого краю. Вона стверджує: якщо співаєш гімн — то щиро, якщо робиш справу — то надійно, якщо маєш сім’ю — то зберігай сімейні цінності, пам’ятай про тих, кого вже немає поруч… На таких заповідях сформувався її волелюбний характер і прагнення нести добро у світ.

К. Лук’яненко — активний громадський діяч, діяльність якої спрямована на духовний та культурно-мистецький розвиток Роменщини та України в цілому. Нею реалізовані такі проекти, як «Туристична мапа міста Ромни» та «Дитячий майданчик по вул. Покровський узвіз». Творчий дар Лук’яненко досить широкий, літературне призвання вона відчула з юних років, коли почала писати вірші та друкувалася в шкільній газеті, приймала участь у конкурсах. З 2006 року до сьогодні її твори друкуються у літературно-історичному альманасі «Ромен».

Вона приймала участь у фестивалі Дні української культури в Болгарії (м. Бургас), стала учасницею народного Віче на Майдані Незалежності (м. Київ), здобула перемогу у конкурсі «Молода муза» від редакції часопису «Дзвін» (м. Львів), стала фіналістом ІІІ Всеукраїнського літературного конкурсу поезії ProPatria! («За Батьківщину!») (м. Дрогобич), співавтором збірки революційної поезії «Говорить майдан» (м. Київ, 2014), збірки віршів Клубу поезії «Різдвяний карнавал поезій» (м. Київ, ТОВ «Редакція журналу «Дніпро», 2014), літературного альманаху «Рідний шлях» (м. Київ, 2015), альманаху літераторів Сумщини «Слобожанщина» (м. Суми, 2018).

У грудні 2017 року світ побачив її першу збірку поетичних творів «Революція свідомості». У лютому 2018 року відбулася масштабна інсценізована творча презентація книги у концертній залі Роменського МБК та ще три презентації по навчальних закладах міста. Видання наповнене високою тональністю любові до своєї держави, прагненням прищепити через літературне слово громадський обов’язок кожній людині, свідчать про зрілість автора.

Катерина Лук’яненко пише вірші, статті, короткі есе, вона прекрасний модератор культурно-мистецький заходів міста Ромен. Її виступи наповнені позитивом та любов’ю до людей. Поява молодого лідера дає надію, що естафету розбудови держави приймає молоде впевнене покоління, яке збудує світлий шлях для України.

Нещодавно Катерина Лук’яненко отримала Президентську стипендію в галузі молодих письменників. Чим цінний її перший поетичний збірник, що несе він у суспільство? Вірші, якими наповнена книга, не створені для романтичного поетичного настрою. Навпаки зміст спрямовує нашу свідомість на серйозну хвилю тих суспільно-політичних ситуацій, які наповнили нашу багатостраждальну державу. Римовані рядки зосереджують увагу на внутрішньому стані людини, закликають побачити свої недоліки, розкривають життєву правду та прагнення пізнати істину. Як ми живемо, що сповідуємо, хто нами править, чого прагнемо? Кожен вірш наповнений гаслами, які б’ють в набат, показують шлях до світла, до перемоги, вона так і каже: «Прокидайся, моя Державо! Вже не можна тобі дрімати…». Сила її поетичного слова правдива, відверта, надійна, бо такою є сама авторка, яка ще з студентських років відчула у собі лідерські риси.

Любляча дружина, турботлива мати, Катерина Олександрівна щиро несе тепло свого серця людям. Вона реалізовує свої творчі проекти для рідного міста, створюючи свято серед буденності. Благодійні концерти Катерини Лук’яненко відповідають її покликанню «боротися до кінця, поки думка жива». У віршах поетеса звертається до «обранців народу» і закликає їх нести добро і чесно вирішувати долю свого народу. Вірші Лук’яненко не тільки хвилюють наші почуття, торкаючись найсокровеннішого, а й єднають Україну:

Ми — нащадки князів!

Ми — козацького роду!

У потоках Дніпра нас

Господь охрестив.

Від величних Карпат до

спекотного Сходу

Попід небом святим долю

нам освятив

Сьогодні, як ніколи, українське суспільство потребує підтримки в галузі виховання патріотизму, національної свідомості, любові до свого народу, держави. Саме в такій тональності витриманий збірник «Революція свідомості», наповнений віри у кращу долю України, любові до своєї Батьківщини.