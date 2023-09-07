Віват Василю Чебанику, віват!

Привітаємо Василя Яковича Чебаника з славним 90-річним ювілеєм. Дай Боже йому здравія і плідної творчості на многії літа! Патріарх українського мистецтва прославив Україну своєю творчістю. Унікальна абетка Рутенія, створена В. Чебаником, не просто вишукані, красиві літери, це генетичний код нашої волелюбної нації. Говоримо, пишемо, складаємо вірші, музику, історичні памфлети – все починається з літери. Саме тепер, коли Україна вільна й незалежна, відновлюються вагомі культурні надбання, серед яких рукопис власного алфавіту.

Ювілейний захід пройшов у складний для українського народу час, пов'язаний з жорстокими реаліями війни. Тому всі помисли присутніх були спрямовані на вдячність нашим Збройним силам, які протягом 528 діб боронять нашу землю від ворога. В день відкриття виставки, сирени увесь день сповіщали про загрозу смертоносних атак ворога. Було відбито 70 випущених різних вибухівок, серед яких кинджали, шахеди, калібри... Серед цього жахіття на монументі «Батьківщина-мати» змінювали важливий компонент його ідейного змісту, а в Музеї книги та друкарства столиці України відкрилася знакова культурно-мистецька подія. Анжеліка Корнієнко зазначила, що творчий шлях Василя Чебаника свідчить про самобутність та незламність української нації. Саме він понад 50 років займається справою візуалізації української мови. Співець української літери впровадив кирилізацію каліграфічного шрифту, який не тільки закладає українське підґрунтя рідної мови, а й змінює зміст кожної літери алфавіту.

В. Чебаник народився на мальовничій Чернівецькій землі, закінчив Київський державний художній інститут, педагоги з фаху: В. Касіян, І. Плещинський. Мистецькі здобутки художника цілеспрямовано віддзеркалюють суто український характер створених художніх образів. Це підтверджує художнє оздоблення поетичних збірок М. Рильського, В. Сосюри, П. Тичини, відому серію листівок-портретів - «Класики української літератури».

Слід наголосити, що Василь Якович після 2000 року займається виключно графікою української мови. Шрифт митця визнаний брендом культури та мистецтва України. Створена абетка Василя Чебаника стала візитівкою України, її прапором і рупором. Говоримо українською, пишемо українською, мислимо українською…

Лауреат Національної премії ім. Тараса Шевченка, член- кореспондент Національної академії мистецтв України, лауреат премії ім. М. Дерегуса, почесний доктор Національної Києво-Могилянської академії, заслужений діяч мистецтв України, професор кафедри дизайну Київської державної академії прикладних мистецтв ім. М. Бойчука увійшов в культуру, мистецтво, духовність українського народу своїми знаковими творами. «Молоде покоління художників успішно навчається з криниці унікального митця. Вітаючи ювіляра, голова КОНСХУ Микола Кутняхов зазначив, що такі митці - гордість вітчизняної культури. Ми пишаємося талантом і творчими досягненнями шановного Василя Чебаника».

Кожен виступаючий зазначив, творчий шлях В. Чебаника свідчить, як через активну працю, творчі здобутки можна прославляти рідну Україну. З оптимізмом зустрічав ювіляр своїх друзів, представників творчої інтелігенції столиці, колег по творчості, бібліотекарів, музейників, музикантів, журналістів. Привітання звучали від О. Солов’я, М. Кочубея, А. Фурлета, Д. Коваля, Ф. Чорноброва, Р. Петрука, П. Добровольського, Г. Лукьянчука, Анастасії Корнієнко, Інги Герди та вдячних студентів. Гості свята співали оду хвали й вдячності художнику, який вміє запалювати зірки.

Колектив «Справ сімейних» вітає батька української абетки з ювілеєм. Пишаємося унікальним художником, який примножує національні пріоритети, додає нам гордості за свою культуру, унікальне мистецтво, рідну землю.

Василь Чебаник зазирає в душу кожного українця своїм самовідданим служінням національному мистецтву. Мистецький, життєвий, подвижницький шлях великого українця увійшов в історію нашої незламної нації.

Віват, маестро, віват! Пишаємося!

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України

Фото збірне