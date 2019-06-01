Вітаємо Богдана Миколайовича Гориня з отриманням Національної премії імені Т. Г. Шевченка

Щороку ми відзначаємо в Україні чимало вагомих історичних подій. 2019-й наповнений неймовірно знаковими датами, серед яких слід назвати День народження Кобзаря, до якого приурочений урочистий захід вручення Національної премії ім. Т. Г. Шевченка за творчі досягнення в галузі літератури та мистецтва.

Секція критики та мистецтвознавства КОНСХУ мала честь привітати лауреата Національної премії ім. Т. Г. Шевченка відомого публіциста, громадського, політичного діяча, мистецтвознавця, науковця, дослідника Богдана Миколайовича Гориня. Львівський дисидент та журналіст, активний учасник шестидесятників та національно визвольного руху за свої антирадянські погляди пройшов табори Мордовії, вистояв і спрямував свою потужну енергію на духовне відродження української нації. Його наукова розвідка у вигляді есе-колажу «Святослав Гординський на тлі доби» відзначена самою престижною премією України.

В обговоренні прийняли участь голова секції доктор мистецтвознавства Олексій Роготченко, заслужені працівники культури Ігор Волощук, Ольга Говдя, Валентина Єфремова, науковці Олена Зикеєва, Олена Мітякіна, мистецтвознавці Ганна Ярова, директор Київської художньої галереї Юрій Вакуленко, директор Художньої галереї «Митець» Ганна Лавреха. Як зазначив голова КОНСХУ заслужений художник України скульптор Віктор Коновал, для нашої організації, яка відзначає свій 50-річний ювілей, це непересічна знакова подія. Життєвий та творчий шлях Б. Гориня є свідком життєдайної сили мистецтва, яке створює національне обличчя нашого народу.

Ми пишаємося тим, що в нашій секції є людина-легенда, творець літературно-мистецьких шедеврів, в яких промовляє буремна епоха ХХ століття. Але вагома заслуга Богдана Гориня в непересічному ствердженні, що український народ має культуру європейського рівня, курс якого обрала княгиня Анна. І ніякі приниження, жорнова тоталітарного режиму не зруйнують незалежний розвиток України та її прогресивного майбутнього.

Для осмислення української історії та особистостей, які її створюють, письменнику прийшлося вивчити численні документальні архіви, епістолярну спадщину, здійснити поїздки для очних розмов з нащадками своїх героїв, науковцями, краєзнавцями. Імпульс палацу Потоцьких, де розміщена Львівська національна галерея ім. Бориса Возницького, розмови з видатними діячами культури, донькою С. Горинського Світланою, спонукали до фіксування знакових подій та створення концепції по втіленню літературного задуму в життя. Але сама тема розвитку українського мистецтва 30-х років, зазначив у бесіді Богдан Миколайович, запала в його серце ще у 60-х роках. Почався ретельний збір артефактів, вивчення документів, фото, які нанизувалися на головний каркас творчого задуму.

Але до того вже були оприлюднені розвідки про І. Труша, М. Івасюка, М. Бойчука, О. Архіпенка, О. Новаківського, В. Цимбала, повість про скульптора Івана Северина «У пошуках берега», потужна трилогія «Не тільки про себе», «Графічна Шевченкіана Софії Корбут» та ін.

Ми приєднуємося до високої оцінки досліджень Б. Гориня, яку висловили авторитетні літературні критики М. Слабошпицький, Д. Павличко, В. Панченко, В. Шевчук, О. Федорук, В. Базадевський.

Кожна сторінка наукового видання сформована таким чином, що літературний текст супроводжується світлиною, малюком або документом, підтверджуючим подію. Так сформувалося кришталеве джерело, сповнене правдивої інформації про духовне життя українського народу ХХ ст. Читається книга на одному подиху і запам’ятовується своїми унікальними подіями, які збагачують наше уявлення про правдиві сторінки розвитку рідної держави та непересічні складові її історії. Географічно книга поєднала нас з Коломиєю, Львовом, Краковом, Парижем, Берліном, Вероною, з місцями подій, пов’язаних з С. Гординським. А навколо нього вимальовується барвистий вінок імен, сповнених значимості, які по намистині поєднували вагомі факти у коштовну пектораль слави українського народу.

Святослав Гординський поет, іконописець, художник, журналіст, мистецтвознавець, перекладач, громадський діяч гуртував навколо себе яскравих представників культури та мистецтва. А співзвучність власного світогляду з духовною спадщиною Митрополита А. Шептицького надали творчим досягненням Богдана Гориня унікальності та своєчасності.

Побажаємо лауреату Національної премії ім. Т. Г. Шевченка Богдану Гориню — володарю орденів «За заслуги» ІІ та ІІІ ступенів, мистецької премії ім. Платона Білецького подальшої плідної діяльності на благо українського народу. Бо в дослідницькому арсеналі науковця є ще вагомі золотники, які він опрацьовує для оприлюднення. Від Спілки в знак поваги та шанування лауреату престижної премії вручили картину живописця В. Правдохіна.