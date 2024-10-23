27– 28 вересня в Італії, у місті Кардано-аль-Кампо (Cardano al Campo, регіон Ломбардія) відбувся VII Міжнародний вокальний конкурс імені Квітки Цісик.

Національна Рада жінок України (голова Людмила Порохняк-Гановська) і ГО «Перлина української культури – світові» (голова Ірина Персанова) – організаторки конкурсу, за сприяння ГО «Федерація жінок за мир у всьому світі» (голова Тетяна Коцеба) та за підтримки Міністерства культури України вперше провели Міжнародний вокальний конкурс імені Квітки Цісик на теренах Італії, який мав неабиякий успіх і подарував усім конкурсантам та членам журі незабутні враження і емоції.

Організатором Гала-концерту в Італії була Асоціація «Подаруй усмішку UKR»/Regala un sorriso-UKR (президент Оксана Ткачук).

Оцінювало конкурсантів професійне журі:

Інна Кочарян – голова журі, докторка економічних наук, професорка, ректорка КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого, заслужений працівник культури України, Ірина Персанова – співзасновниця конкурсу, голова ГО «Перлини української культури – Світові», викладач КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого, заслужена артистка України, Посол миру, Павло Бубряк – співорганізатор конкурсу, голова Асоціації українських громад у Чеській Республіці, народний Герой України, заслужений артист України, Ілля Лернер – співорганізатор конкурсу, директор Київського театру естрадних мініатюр, громадський діяч, та Юлія Mох – співорганізаторка конкурсу, оперна співачка, викладачка вокалу, лауреатка міжнародних конкурсів.

До участі запрошувалися аматори та професіонали, шанувальники вокального мистецтва і української пісні незалежно від віку.

Конкурс проводився у два етапи. В Італії конкурсанти змагалися у трьох номінаціях – це «Академічний вокал», «Естрадний вокал» та «Вокально-інструментальний жанр». Вік учасників – від 12 до 61 року. Вони отримали дипломи лауреата I ступеня та були нагороджені почесними відзнаками від Національної Ради жінок України та ГО «Перлини української культури – світові»:

Марія Михаїл («Академічний вокал»), Анна Табакарь («Академічний вокал»), Ольга Возьна та Леся Королик-Бойко («Естрадний вокал») стали лауреатами I ступеня і нагороджені орденом «Золота зірка ім. Квітки Цісик». Галина Возьна («Академічний вокал») – лауреат I ступеня, нагороджена Дипломом «За найкраще виконання пісні з репертуару Квітки Цісик» та орденом «Золота зірка ім. Квітки Цісик». Олександр Мельник, виконавець авторських пісень став лауреатом I ступеня і нагороджений Спеціальною відзнакою – «Приз глядацьких симпатій» від ГО «Федерація жінок за мир у всьому світі».

Володарем найвищої нагороди конкурсу – «Золота зірка ім. Квітки Цісик» став родинний ансамбль «Слід» у складі – батька (Богдана) і його двох синів (Владислава і Богдана) Новінських, які взяли участь у номінації «Вокально-інструментальний жанр». Вони – лауреати I ступеня і отримали Диплом «За найкраще виконання пісні з репертуару Квітки Цісик».

Гала-концерт та церемонія нагородження конкурсантів відбулися 28 вересня у залі засідань Сандро Пертіні «Іль Кубо» муніципалітету міста Кардано-аль-Кампо (провінція Варезе)/Sala Consiliare Sandro Pertini il Cubo Cardano del Campo).

Модерувала захід Богдана Глеб.

Розпочався Гала-концерт Гімном України і хвилиною мовчання. Усі присутні вшанували пам'ять наших захисників, які загинули у російсько-українській війні.

З вітальним словом виступили представники Асоціації «Подаруй усмішку UKR»/ Regala un sorriso-UKR – президент Оксана Ткачук і віцепрезидент Наталія Бурлака.

На заході була присутня і представниця місцевого самоврядування Мікела Маркезе – радниця мера міста Кардано-аль-Кампо, відповідальна за організацію програм роботи в муніципалітеті, а також українці та вимушено переміщені особи з України в Італію, які живуть і працюють в регіоні Ломбардія і на околицях Мілана. Були присутні й італійці, які люблять українську пісню та шанують і поважають українську культуру. Це було дуже приємно!

Члени журі нагородили учасників конкурсу і поділилися своєю творчістю – піснями, а лауреати Міжнародного вокального конкурсу ім. Квітки Цісик заспівали свої улюблені пісні з її репертуару.

Взявши участь у цьому конкурсі, вони мали чудову нагоду не тільки проявити свій талант, а й поспілкуватися з членами журі, вдосконалити свою вокальну майстерність і разом з професійними та шанованими митцями України та зарубіжжя взяти участь у Гала-концерті і ще раз засвідчити свою любов і шану до української пісні тут, в Італії.

У залі панувала затишна атмосфера єднання. Це незабутньо! Кожен з нас – конкурсантів і членів журі та тих, хто прийшов на Гала-концерт, щоб послухати українську пісню, запам'ятає цей день назавжди.

Уже сьомий рік поспіль Міжнародний вокальний конкурс імені Квітки Цісик крокує світом, шириться його географія, і це дає можливість реалізуватися всім, хто закоханий у пісню і творчість легендарної співачки. І метою конкурсу якраз і є – через пісню увіковічнити пам’ять видатної американської співачки українського походження Квітки Цісик та сприяти відродженню вокального мистецтва і популяризації української пісні в Україні та за кордоном.

Саме з цієї метою у 2017 році Людмила Порохняк-Гановська – голова Національної Ради жінок України та голова ГО «Перлини української культури – світові» Ірина Персанова започаткували Міжнародний вокальний конкурс імені Квітки Цісик, який єднав би українців, залюблених в українську пісню у виконанні Квітки Цісик, не тільки в Україні, а й по всьому світові. За ці сім років Міжнародний вокальний конкурс імені Квітки Цісик відбувся у Києві, Калуші, Тернополі, Каневі, а також за кордоном – у Німеччині, Франції, Іспанії, Бельгії, Латвії, Литві, Естонії. Цього разу вперше – в Італії!

Щира вдячність ініціаторам, організаторам і учасникам конкурсу та всім тим, хто долучився до підготовки і його проведення, за чудову організацію, а голові і членам журі – за високу оцінку та нагороди!

Це був тільки початок, але вірю, що буде і продовження. І пісні з репертуару Квітки Цісик та її ім’я будуть звучати щорічно на землі Данте і Пуччіні.