Від Бога наша пісня.

Для щастя музика лунає.

Капела бандуристів України

У нас в ефірі грає…

Одразу виникає радість і натхнення говорити власними авторськими короткими поетичними рядками! Відчуваєте? Ось так втілюється в життя ідея щастя у творчості, відбувається виховання на кращих зразках музичного мистецтва під час ефіру ігрового пресклубу гуртка «Точка зору» ЦДЮТ №5 м. Харкова з нагоди Дня української писемності та мови. Ми водночас слухаємо найкращу українську музику і створюємо малюнки-інтерпретації.

Щиро дякуємо Національній заслуженій капелі бандуристів України імені Г. Майбороди та її директорові, заслуженому працівникові культури Раїсі Чорногуз за цей чудовий і незабутній диск, що ви зараз бачите на фотографії, з символічною назвою «Від Бога наша пісня…», надісланий із Києва в подарунок у рамках Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості». Найстарший творчий колектив України, якому вже виповнилося більше 100 років від дня заснування, порадував нас своїми музичними записами під час заняття з учасниками гуртка «Точка зору», які, залишаючись у рідному місті Харкові, продовжують творити свої дитячі та водночас по-дорослому осмислені маленькі історії сьогодення. Безмежно дякуємо за підтримку нашим українським митцям! Адже саме така мистецька моральна підтримка дуже важлива для молоді Слобожанщини, яка запам’ятає цей урок щастя у творчості та згодом напише свої цікаві життєві спогади для нових поколінь…

За вікном уже осінь про зиму нагадує. В оселях багатьох містян у Харкові ще холодно. Такі особисті факти з реального життя мушу також відверто сказати.

Але сила високого академічного мистецтва, налаштування на творчі експерименти іноді робить дива! Бо кожен з учасників творчої гри, і діти, і педагог, відчули справжні позитивні емоції, життєву радість та натхнення. Іван Базарний, прослухавши музику, під час обговорення згадав про свята, яких серед суцільних стресів життя сьогодні нам іноді так не вистачає. Дівчата розповіли про свої враження від чудової української музики та справжньої неперевершеної української пісні у виконанні бандуристів, яку насправді діти дуже люблять. А Наталка Зуєва, сприймаючи музику доволі серйозно, навіть створила креативний сюжет.

― На фото зображено, як військова жінка допомагає дитині підняти іграшку (ведмедика) в останні хвилини життя. Бо неподалік від них упала ракета, вибух. Я сподіваюсь, що з глядачами ніколи цього не станеться, ― говорить Наталка, яка створила малюнок та символічно назвала його «Кордонне життя».

Уявіть, що відбувалося, коли прилетіла ракета? У малюнку авторки дитині одразу пояснили, що то був просто феєрверк. На запитання вчителя, чи ніхто не постраждав у сюжеті, дівчина відповіла, що ні. І то насправді добре. Ось так діти цілком по-дорослому налаштовані доволі позитивно й оптимістично, із надією на мир та справжнє щастя. Бо наші юні співвітчизники завжди готові відчувати життєву й цілком реальну радість у художньому слові, пісні й музичній творчості.

Леонід ГАПЄЄВ