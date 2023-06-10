Український ярмарок у Намюрі

У бельгійському містечку Намюр відбувся український благочинний ярмарок. У першу суботу червня всі дороги вели до Культурного центру «Дельта». «На ярмарок!» – лунало звідусіль.

Ініціатором проведення благочинного ярмарку стало OUB/Об'єднання Українок Бельгії (Голова об'єднання Наталія Осташ) разом з активними громадськими діячками.

І чого тільки на тому ярмарку не було: вишиванки для дорослих і дітей, українські хустки, прикраси, сувеніри... А вже як була представлена українська кухня! Канапки, пиріжки, тістечка, сирники, полтавський мед, варення з полуниці, лимона, абрикоса...

Мені приємно, що участь в ярмарку взяли і представниці французької школи CIEP – українки, які тимчасово перебувають у Бельгії і вивчають французьку мову. Наприклад, Ірина Краєвська – авторка надзвичайно смачного й вишуканого конфітюру, Марія Кушніренко приготувала смачний сирник, а Людмила Липова напекла пиріжків з капустою, які розмели за мить! До слова, 30 пиріжечків по 2 євро – це лише її вклад у добру благодійну справу для підтримки України. Всього на ярмарку зібрано 2005 євро.

Та й головне на ярмарку – це зустрічі й обійми, розкіш спілкування. Дзвінка українська мова, вишиванки привертали увагу. А ще – всі думки про Україну, про рідні домівки. Бельгійці із задоволенням купували сувеніри, їм смакували українські страви, вони залюбки фотографувалися на згадку.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ