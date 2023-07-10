Український співак виступив у Carnegie Hall

Вперше в історії України оперний співак виступив на найпрестижнішій сцені Carnegie Hall. Його ім’я – Дмитро Воронов, український співак, раніше соліст Національного театру оперети України, Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Левка Ревуцького, а нині соліст Марсельської опери у Франції.

Шлях до перемоги не був легким. У 2019 році Дмитро став лауреатом II премії в Міжнародному конкурсі професійних вокалістів, що проходив у Трускавці. На його долю випав тоді Гран-прі. Професійні здібності помітила й не помилилася продюсерка Ірина Самсоненко. Саме вона й допомогла з організацією виступу. Та, на жаль, на перешкоді був коронавірус і культурні події були «заморожені» до… 2022-го. А далі – в Україні війна. Організатори погодилися дату виступу перенести ще на один рік.

І ось нарешті Дмитро Воронов достойно представив Україну на престижній сцені.

Організатори й гості були в захопленні від виконавця, його голосу.

«Перемога була б неможливою, аби не участь у Міжнародному конкурсі азербайджано-української дружби імені Мусліма Магомаєва (організатори народний артист України Гурбан Аббасов і співачка Наталія Кудряшова)», – сказав Дмитро Воронов.

Дмитро Воронов на сторінках соцмереж із вдячністю згадав свою першу вчительку з вокалу Людмилу Тоцьку. Цю перемогу він розділяє і разом з нею.

За перемогою прийшов ще один успіх – Дмитра Воронова запросили виступити на сцені Carnegie Hall вдруге. І цей шалений успіх додає сил, натхнення.

Українці перемагають на культурних фронтах. Україна переможе війну й розквітне.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ