Український шанс для співака

Урфану Джафарову, співакові з Азербайджану, щасливий шанс принесла Україна. Він успішно виступив на IV Міжнародному конкурсі вокалістів азербайджано-української дружби в Трускавці і став переможцем. Саме він отримав спеціальний приз від продюсера Ірини Самсоненко – виступити на найпрестижнішій сцені світу – в залі Карнегі-Хол, що в Нью-Йорку. І ось 28 березня ця мрія здійснилася. Урфан провів свій сольний концерт на престижній сцені.

Сцена Карнегі-Хол вважається Олімпом, куди прагнуть потрапити кращі виконавці. Але отримати можливість виступити – має не кожен співак. Потрібно правильно зібрати й підготувати документи, скласти репертуар, пройти внутрішній конкурс American Protege. І лише переможець має можливість виступити з сольним концертом. Всю організаційну роботу взяла на себе продюсерка Ірина Самсоненко. Вона щороку приїжджає на Міжнародний конкурс азербайджано-української дружби і вибирає «підопічного», якому допомагає пройти шлях до мрії. У 2019 році цього шансу удостоївся соліст Національного Академічного театру оперети, а згодом соліст Марсельської опери у Франції Дмитро Воронов. Він також успішно пройшов відбір, і вже був запланований виступ. Але, на жаль, плани спочатку порушив карантин, а потім війна.

Отож чекаємо перемоги і миру, щоб і Дмитро Воронов з українською піснею зміг вийти на сцену Карнегі-Хол.

Міжнародний конкурс вокалістів азербайджано-української дружби відбувається щороку в Трускавці. Організатори – Азербайджанський культурний центр, народний артист України Гурбан Аббасов, відома співачка й ведуча Наталія Кудряшова та Трускавецька міська рада з її очільником Андрієм Кульчинським.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Фото надані організаторами конкурсу