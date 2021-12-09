Українські ляльки мандрують світом

Унікальна виставка авторських ляльок-мотанок «Ляльки в костюмах країн Європи» представлена в Національному музеї літератури України.

В одній із залів музею представлено 75 авторських ляльок із 32 країн світу. Ляльки-мотанки у народних строях Австрії, Ісландії, Греції, Естонії, Італії, Латвії, Литви, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Норвегії. Для експозиції їх надали майстрині з діаспори та члени Національної спілки народних майстрів України.

Директорка музею Галина Сорока приймає в дарунок ляльку-мотанку

«Кияни та гості столиці можуть не лише помилуватися ляльками, а й замислитися над тим, яку неоціненну спадщину передали нам предки і як вона вписана у світовий контекст, – розповідає заступниця директора музею Раїса Сеннікова. – Використовуючи українські традиції, організаторам вдалося представити європейську культуру. І, виявилося, що, наприклад, лялечки чарівно виглядають із французькими головними уборами, яким не поступаються наші намітки».

Співорганізаторкою такої цікавої ідеї та виставки стала Ніна Хаґен. Народилася вона в мальовничому селі Великі Кринки, що на Полтавщині, а нині живе й працює в місті Осло, що в Норвегії. «Мені дуже хотілося показати нашу традиційну ляльку в норвезькому вбранні, – розповідає пані Ніна, – а згодом виявилося що подібні думки були і в інших діаспорянок. Добре, що в наш час є соцмережі, є можливість вільно спілкуватися. Але ж зібрати ляльки з колекцій, які фактично розпорошені по всьому світу було дуже не просто. Пані Ніна розповідає: «Хотілося показати свої вузлові ляльки саме в норвезькому вбранні. І в цьому мене підтримала Тетяна Золочевська, яка мешкає в місті Бремен, що в Німеччині. До проєкту долучилися майстрині-лялькарки діаспори. Це надзвичайно дружній колектив і талановиті люди. Це єднає і згуртовує. Потім до нас попросилися майстрині, які проживають в Україні».

Одна з організаторок виставки – Ніна Хаґен

Наймолодший учасник виставки Михайло Янко. Народився він у селищі Ланчин, що на Прикарпатті. Це за 50 кілометрів до Івано-Франківська. Недалеко Румунія. Він ще вчиться в школі. Десятикласник. У його арсеналі багато новорічних іграшок: ангеликів, капелюшки, кульки. Лише рік, як почав займатися створенням ляльок. Надихнула перша робота «Різдвяний Вертеп».

Одного дня на виставку завітала Тетяна Бількевич і поділилася своїми враженнями: «Ми з донечкою відвідали виставку «Ляльки в костюмах країн Європи», що експонується в Національному музеї літератури України. Виставка вражає красою, колоритом, індивідуальністю робіт майстринь із різних куточків України та зарубіжжя. Кожну лялечку ми розглядали з цікавістю і захопленням. Фото не може передати тієї енергетики і відчуття захоплення так, як це бачиш наживо. Коли ми переступили поріг просторої зали, то перехопило подих від особливої енергетики і відчуття: «Невже я це бачу!» Ляльки передають дух кожної майстрині, майстерність і любов до своєї справи. Всі лялечки унікальні. Залишили відгук і сфотографувалися з моєю лялечкою, яка представляє країну Сербію».

Ляльки-мотанки – український оберіг у костюмах країн світу

Це перша виставка, організована лялькарками діаспори. До участі у виставці доєдналися і майстрині, які проживають в Україні. Після столиці ляльки помандрують містами України. У грудні ляльками зможуть помилуватися у Чернівцях, у січні – в Ужгороді.

У книзі відгуків багато теплих записів. Ось один із них. «Виставка ляльок-мотанок – це цілющий ковток оптимізму, надії, історичної спадщини. Експонати красиві, естетичні, вишукані і… душевні. Хай легко іде по світу! Щасти! Світлана Мирвода, народна артистка України».

Мистецтво буде жити доти, доки ми творитимемо й пам’ятатимемо своє коріння, свій рід український. Де б не жили.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Фото авторки та надані учасниками виставки