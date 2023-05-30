Українська пісня лине Європою

Заслужена артистка України Руслана Лоцман з програмою «Українське світло» проводить благодійний тур Європою. В подорож вона вирушила з чоловіком Дмитром та трьома дітками: Оріяною, Миладою і Тарасиком.

Хто слідкує за творчістю Руслани Лоцман, знає, що вона проводить благодійний європейський тур країнами Європи, який, власне, вже завершується завдяки запрошенню її з родиною на III Міжнародний фестиваль «Вишиванка-Берегиня» в Барселону.

Дорога далека, родина слідує через міста, де проживають українці, робить зупинки і дає концерти для українських діток, дякує жителям Європи за підтримку України сьогодні, в час війни. На концертах Руслана Лоцман співає народні та авторські пісні, розповідає про боротьбу і піснею укріплює нашу спільну віру в Перемогу.

«Коли мені зателефонували з Барселони і запросили на фестиваль, а разом з тим провести вже вдруге Міжнародний конкурс української пісні «Диво-Вишиванка», – розповідає Руслана Лоцман, – я подумала, що це була мрія моїх діток відвідати Барселону – місто, де я вже була і чотири роки тому обіцяла, що колись приїдемо всі разом. Так і сталося.

Руслана Лоцман має свою місію: берегти рідну культуру і нести її до всіх, хто має цей ген в собі. І навіть тим, хто вперше відкриє для себе Україну через її пісню. Щасливі й дітки. Наприклад, Оріяна каже, що в неї цілий місяць буде єдиний довжелезний урок географії і вона намагається все сфотографувати на телефон… діти насолоджуються красою Європи. Дорогою співають, малюють, занотовують до блокнотів міста і країни, в яких побували, спілкуються з українцями. А ось залишитися жити в безпечній Європі не згодні. Свого часу вони відмовилися від тимчасового прихистку, який їм пропонували в Парижі. В один голос діти сказали: «Ми жити хочемо тільки в рідній Україні». А сьогодні вони їдуть Європою, насолоджуються красою і мріють, щоб так само чистенько, тихо й мирно було вдома.

Та була у них мрія: побувати в Парижі, й щоб українська пісня пролунала над Сеною…

І доля їх таки занесла в Париж. Для Руслани цей візит втретє. А Милада, Оріяна й Тарасик замружували очі, підводячи їх на Ейфелеву вежу. Мрії здійснюються.

Отож, роблячи ще одну добру справу, саме в День вишиванки, дали концерт для української громади в Українському храмі святого Володимира в Парижі, зібрали кошти на лікування українських воїнів, які зараз перебувають у Франції. Співали акапельно кращі пісні з різних куточків України.

Уперше в Парижі Руслана Лоцман заспівала, коли їй було 18 років. Сьогодні це Культурний центр імені Героя України Василя Сліпака при Посольстві України у Франції.

«Я мріяла виступити в цьому залі ще раз, – розповідає Руслана. – І це сталося. Я давно вже не студентка, а кандидат педагогічних наук і виступаю сьогодні з діточками». Це справжнє щастя. За запрошення до Парижа Руслана Лоцман завдячує Олені Внуковській, директорці Української школи в Парижі. Гостинність у Парижі завершилася смачною вечерею в українському ресторані «Оранта».

Це неймовірно незабутні дні. Руслана Лоцман вірить, що «Українське світло» допоможе повернути наших діток, які тимчасово перебувають в Європі, до рідної України. А поки разом з дітками «наспівують» кошти на тепловізори для наших воїнів і разом зі ЗСУ долають шлях до Перемоги.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ