Україна - скарбниця унікальних талантів

У Національному Музеї Історії України в Другій світовій війні відбулася знакова культурно-мистецька подія. Київська міська державна адміністрація влаштувала урочисту церемонію вручення дванадцяти премій за творчі досягнення в різних галузях культури та мистецтва за минулий рік. Представники Міністерства культури та інформаційної політики на чолі з міністром Юрієм Ткачем, виконувачки обов’язків голови Державного агентства України з питань мистецтва і мистецької освіти Ольгою Рассошинською. Провідною думкою була тема захисту українських культурних цінностей, історичної самоідентичності, визначення талантів, якими так щедро обдарована українська спільнота.

Щорічно лауреатів обирають Комітети, досконально вивчивши всі отримані роботи від митців. До складу Комітетів входять фахівці з певного виду мистецтва, що здійснюють свою діяльність на засадах відкритості, публічності, прозорості, неупередженості, законності, об’єктивності й обґрунтованості рішень та недискримінаційного ставлення до претендентів.

Складна драматична ситуація, яку принесла нам варварська війна, негативно вплинула на соціальну та духовну сферу всього суспільства. Але творчий процес не можливо зупинити, можна тільки змінити його тему та художне втілення народжуваних образів. Активне творче життя навіть під звуки сирен та артобстрілів продовжується. А тематичні виставки, які проходять по всій Україні, та пересувні за кордоном, це підтверджують. Досить згадати травневу широкомасштабну акцію, куратором якої був генеральний директор Музею Юрій Савчук. Виставка поєднала всю Україну, особливо ті області, які зазнали значних руйнувань з перших днів війни. Так і грудневий проєкт не тільки продемонстрував єдність українців, а й бажання кожного на культурно-мистецькому фронті докласти свою частку до перемоги.

Відкрив урочистий захід міністр культури та інформаційної політики України Юрій Ткаченко, який зазначив, в наш складний час та особливий рік все набуває нового значення.

Дійсно, український народ має свою золоту скарбницю видатних особистостей, які примножують його духовні цінності. Досить назвати такі імена, як Левко Ревуцький, Микола Гоголь, Віктор Косенко, Олесь Гончар, Анатолій Шекериа, Миколи Лисенко, Шолом Алейхем, Григорій Кочура, Лесь Курбас, Борис Лятошинський. Серед творчої спільноти музикантів, мистецтвознавців, письменників, композиторів, концертно-виконавчих майстрів, поетів, представників хореографічного та театрального мистецтва, перекладачів літературно-мистецьких творів є й художники.

Національна спілка художників України представила лауреатів престижних премій на честь відомих митців, твори яких увійшли у Золоту скарбницю українського мистецтва - Михайла Дерегуса, Катерини Білокур. Голова НСХУ заслужений художник України К. Чернявський, заслужений діяч мистецтв України лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка, кандидат мистецтвознавства Зоя Чегусова, заслужений художник України М. Кочубей представили лауреатів престижних премій, вручили нагороди з побажанням подальшого творчого натхнення во славу українського мистецтва.

Дипломи лауреатів отримали майстри декоративно-прикладного мистецтва Олена Куца-Чапенко, Олександр Опарій, Юрій Порох, Світлана Муховецька та живописець Ігор Гришкевич. Також під час заходу були презентовані роботи всіх переможців, які засвідчили унікальні таланти українського народу. У виступах лауреатів звучали слова вдячності та здійснення палкого побажання – миру Україні.

Безумовно, цей культурно-мистецький захід показав, що митці на культурному фронті намагаються все зробити, щоб зберегти свою історію, примножити творчі надбання, продемонструвати світу незламність духу та віру в гуманні чесноти, які переможуть варварство.

Галерея «Митець» Київської організації НСХУ вітає дорогих коліжан з присвоєнням заслужених нагород. Київ живе, наповнюється красою і вірою у скору перемогу.

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України

Фото з інтернету