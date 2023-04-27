Паскаль Вестландт — випускник школи мистецтв і торгівлі у Люксембурзі та школи мистецтв Олів'є де Серрес у Парижі. Має власну майстерню у Люксембурзі, де проводить майстер-класи з кераміки для дітей і дорослих. Митець має великий досвід роботи з дітьми, допомагає соціальним педагогам у розкритті дитячих талантів. У час жорстокого воєнного випробування Паскаль підтримує Україну і особистим прикладом переконує європейців у правильності вибору України та європейських цінностей.

«Мене вразило, коли я побачив, як обстрілюють школи, – говорить митець. – Діти не повинні страждати. Діти мають бавитися, розвиватися, вчитися. А мистецтво – це один із кращих способів, через який діти можуть виразити себе, свою індивідуальність, розповісти про свої мрії. Так виникла ідея створити спільно з дітьми з усього світу велику фреску. Ми розпочали виготовлення фрески з України. У центрі – зображення України, а навкруги – невеликі плитки, які виготовляли діти з різних країн світу: Італії, Бельгії, Франції, Люксембурга, Китаю, Німеччини, Алжиру, Марокко, Мексики, Бразилії (загалом діти з понад 190 країн світу). Ці плитки – символ того, що діти з різних країн підтримують Україну». Паскаль зустрічав цих дітей у мандрах Європою, країнами Африки. Він їздить на власному мінібусику, в якому возить всі дитячі роботи, гончарне коло, інструменти для монтажу виставки, глину… Разом з ним мандрує син і помічник Флорієн.

Художник вважає, що арттерапія допомагає досягти психологічної гармонії. Тому невипадково, що в час війни митець приїхав саме в Україну, щоб розпочати створення задуманого ним артоб’єкту — панно «Україна — Ельдорадо майбутнього».

Створення панно розпочалося у Львові — до низки майстер-класів долучилися читачі централізованої бібліотечної системи для дітей міста. А вже згодом Паскаль прибув до Києва та привіз частину виготовленого панно в НБУ для дітей. Паскаль Вестландт — справжній друг та волонтер в Україні, у Люксембурзі працює з дітьми понад 30 років і підкорив дитячі серця своєю щирістю, доброзичливістю та професіоналізмом.

Панно встановлено для огляду в читальній залі відділу для молодших читачів НБУ для дітей. Поряд із ним у бібліотечному просторі – Кімната казок – шедевр гончарного мистецтва відомої мисткині Ольги Петрівни Рапай. Керамічне панно «Україна — Ельдорадо майбутнього» вже налічує 2023 частинки (плитки) і має доволі потужний розмір – близько 10 метрів завдовжки та 2 метри заввишки.

Панно помандрує у різні куточки світу, де його будуть доповнювати своїми виробами інші діти, висловлюючи свою підтримку Україні.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Фото надані Національною бібліотекою України для дітей