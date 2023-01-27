Талановиті люди завжди подорожують, їм потрібні зміни, пошуки надзвичайного, краєвиди, які захоплюють дух, щоб виблискували дзвіниці храмів, лунала пісня, шепотів ковил та «мироточили» вікові смереки. Заради натхнення від ранкових сполохів сонця, каскаду зорепаду, краси гірських верхівок, мальовничих берегів річок вони підуть на край світу і будуть шукати там свій цвіт папороті. А потім, у своїй майстерні біля мольберта, з величним задоволенням почнуть втілювати побачене в художні образи.

До цієї категорії витончених натур носіїв самобутньої краси, які мислять естетичними категоріями, відноситься кандидат технічних наук, бізнесмен, фахівець деревообробної промисловості, лікар людських душ, художник-іконописець, член НСХУ, лауреат міжнародних премій ім. В. Винниченка та Г. Сковороди Станіслав Феліціанович Лосицький. Життєвий та творчий шлях митця наповнений цікавими зустрічами з видатними людьми, лікарями, письменниками, побратимами по творчості. Важко сказати, в якій галузі міг би ще розкритися дар Станіслава Феліціановича, бо його обізнаність у різних сферах, як інтелектуальний барометр, зашкалює енциклопедичними знаннями. Він цікавий співбесідник і вміє розповісти про свої творчі досягнення цілими баладами.

Так у «Пошуках сенсу життя», а саме таку назву має чергова персональна виставка, яка нещодавно відкрилася у виставкових залах Будинку художника НАСХУ. Видно, що кожен твір, а їх неймовірна кількість, намальований з великою любов’ю до оточуючого світу, глибоким знанням української історії, людей, які зустрічалися на шляху С. Лосицького. Заради нових вражень або краси унікального краєвиду він буде долати тисячі кілометрів. А там, серед вікової природи, знайде самобутній ракурс, який закарбує на своїх полотнах.

С. Лосицький добре знає історію світового мистецтва, вивчав різні течії, школи, напрямки. Але до душі йому реалістична манера та хвилююча світлодайна палітра імпресіоністів. Незважаючи на те, що фахової художньої освіти він не має, творчий спадок Лосицького просто дивує своїми фаховими досягненнями, живописними знахідками.

До свого 80-річчя Станіслав Лосицький створив ретроспективну виставку, яка красномовно розкриває творчий дар художника. На презентації автор розповідав присутнім, як народжувалися цілі серії творів, через які можна простежити не тільки духовний розвиток українського народу, відкрити нові оази, а й отримати суцільне естетичне задоволення.

Виставка доповнена кольоровим календарем, кошти від реалізації якого будуть направлені на підтримку пораненим дітям та воїнам ЗСУ. Так Станіслав Феліціанович прагне внести свій вклад у перемогу, яка вкрай необхідна нашій державі та всьому прогресивному людству.

На виставці можна простежити кілька творчих локацій, серії портретів, жанрові композиції, морські мотиви, пейзажі, історичні полотна. Особливо теплого звучання наповнені портрети рідних – де зображена дружина, яка пише вірші, донечка Еліна в сонячних променях, онук Станіслав, сповнений натхнення, письменник Михайло Шевченко, лікарі, театральні діячі, колеги, друзі. В цих творах митець розкривається, як допитливий дослідник людських душ. Серія портретів доповнилася воїнами, захисниками українських кордонів, волонтерами та громадськими активістами. Всі ці люди не випадкові в житті Лосицького, бо він сам активний громадський діяч, який прагне бути корисним суспільству. А в цілому всі ці есеї створюють своєрідну живописну пектораль, в якій відчувається пошук сенсу життя.

Окремо слід відзначити колекцію ікон з образами святих, де зовсім інша палітра і творче завдання. Перед нами не просто аскети, а глибокі натури, сповнені святості, мудрості, готовності прийти на допомогу. Духовні біблійні чесноти, власні гуманні пріоритети, щедрість на віддачу, за такими принципами живе і працює Станіслав Лосицький.

Творча криниця художника наповнена цікавими експериментами, які він з великим задоволенням втілює у своїй творчості. «Ще Дмитро Янко звернув увагу на цілеспрямованість і працьовитість Станіслава Лосицького, який створював грандіозні виставки у виставкових залах Українського фонду культури. Причому кожну тему, художній образ, автор наповнював достовірними фактами, бо сам був свідком цих подій», – згадувала мистецтвознавець Карина Кравець.

Подорожі до всесвітньо відомих храмів втілилися у цілі серії краєвидів з монахами, скитами – Валаам, Алтай, Синевир, Закарпаття, Крим… У цих творах С. Лосицький розкривається як майстер монументальних композицій, тонкий психолог, людина безмежно закохана в красу нашої землі. В цих серіях відчувається вся гуманна натура митця, для якого духовні принципи є головними в житті. Досить звернути увагу на самі назви картин «Чарівна краса», «Озеро Синевир», «Досконала краса» та морські мотиви. Цим творам притаманна завершена композиційна побудова, романтичний настрій, вдало розставлені акценти, які сприяють зануренню у глибокі роздуми над сенсом життя.

Дійсно, Україна має свою історію, свою Богом дану землю, яку спокон віків боронили наші пращури, і не менш важливо, свою культурно-мистецьку спадщину. Все це надихає художника гуманіста Станіслава Лосицького до творчості. А ми чекаємо перемогу, щоб відчути «Тишу над Тисою», відвідати «Лаврську пасіку» з бджолиними вуликами, вдихнути свіжість «Деснянської затоки», помилуватися весняним цвітінням садів у Глевасі та згадати предків біля «Дідової хати» у Зачепилівці.

Високу оцінку творам С. Ф. Лосицького висловив голова Національної спілки художників України, заслужений художник України Костянтин Чернявський. «Зачаровує природа, в ній відчувається самобутня краса України, за яку щодня борються наші воїни», – зауважив кандидат історичних наук, шанувальник живопису Юрій Кухарчук. Побажав нових здобутків голова Харківської організації художників, народний художник України, лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка Віктор Ковтун.

Висока культура, глибокі знання, внутрішня шляхетність та прагнення зберегти для нащадків оточуючий світ, сповнений миру і краси, проходять червоною стрічкою через усю представлену виставку. Творчий спадок відомого митця об’єднує нас високими духовними категоріями та підтверджує тезу, що культура сприяє збереженню миру.

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України, володар ордена Святої Великомучениці Варвари, відзнаки Святого великомученика Петра Калнишевського, лауреата премії ім. Платона Білецького, відзнаки за благодійництво «Святої Марії», Міжнародний посол миру.

Фото кандидата історичних наук Юрія КУХАРЧУКА