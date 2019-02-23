Розпочався Тиждень вірменської культури в «Бібліотеці Дружби народів» ЦБС Подільського району міста Києва уривком з фільму відомого вірменського й українського кінорежисера Сергія Параджанова «Тіні забутих предків», де мати молиться за свого сина й читає молитву «Отче наш»… У залі «Дружби» — користувачі бібліотеки, учасники клубу «Світлиця», колеги, члени вірменської й української громади.

Родзинкою Тижня було відкриття фото-артвиставки «Сергій Параджанов 100–5», яку організувала Олена Михайлівна Оганесян — голова Вірменського товариства культурних зв’язків АОКС-Україна. Вона здійснила екскурсію, докладно розповівши про кожен із безцінних експонатів виставки.

А ще відбувся чудовий літературно-музичний вечір «А букви проростають у легенди і пісні…», присвячений 100-річчю з дня народження відомої вірменської поетеси Сільви Капутікян. Звучали вірші українською і вірменською мовами — Цовінар Айдінян читала вірші мовою оригіналу, що було дуже зворушливо і сподобалося гостям — вони відчули її особливість і красу, одеситка Ніколь Богач — вірш Ліни Костенко «Цавет танем», присвячений великій поетесі. А ще — звучали вірші Леоніда Вишеславського і Бориса Чичибабіна з книг «Вірменська балада» і «В серці моєму болить Вірменія».

В продовження культурної програми Тижня донька грузина й українки Луїза Уберія віртуозно співала вірменську пісню «АрАрАт», Ігор Шестак в супроводі фортепіано надзвичайно артистично декламував вірші, Богдан Шкода — учень КДМШ №22, дипломант Всеукраїнських і Міжнародних конкурсів, продемонстрував свій прекрасний спів.

Також до 150-річчя видатного вірменського композитора Комітаса глядачам була представлена концертна програма проекту Кrunk у виконанні фортепіанного дуету «НО–ТА»: Нони Козлової-Мірзабекянц і Тетяни Чайки. Звучали твори Арно Бабаджаняна, Миколи Івановича Харито.

Тиждень вірменської культури видався надзвичайно насиченим, цікавим і продовжився засіданням кіноклубу Parajanov — ART. Голова Вірменського товариства культурних зв’язків АОКС-Україна Олена Михайлівна Оганесян натхненно й цікаво розповіла про життя і творчість Сергія Параджанова, приділивши особливу увагу фільму-ювіляру «Колір граната», перегляд якого й відбувся на засіданні кіноклубу. «Колір граната» — поетична кінопритча про вірменського поета Саят-Нова, знята кінорежисером у далекому 1968 році на кіностудії «Арменфільм», навіть через 50 років справляє на глядачів незабутнє враження.

В продовження програми присутні мали нагоду прийняти участь в майстер-класі з мистецтва створення колажу від Олени Оганесян. Під звуки музики весело і завзято народжувався цей колективний витвір, на якому калина і виноград, маки, пшениця і гранат тісно переплелися поміж собою, символізуючи дружбу між народами — українцями і вірменами.

Протягом Тижня організатори з повагою згадували про відомих вірмен і українців, діячів мистецтва і культури: кінорежисерів, поетів, композиторів, а гості — відкрили нові імена й долучилися до культури двох братніх народів.