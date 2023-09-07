До Дня Незалежності України проходить Міжнародний мистецький багатожанровий фестиваль-конкурс «Ти у серці моїм, Україно». Учасником конкурсу може стати кожен українець, який проживає не тільки в Україні, а й далеко за межами. Результати конкурсу будуть оголошені 20 серпня на сторінці facebook-групи фестивалю-конкурсу.

Гала-концерт переможців фестивалю-конкурсу відбудеться 24 серпня у Києві, на території Культурно-мистецького комплексу «Співоче поле».

Голова журі фестивалю-конкурсу Леся Королик (Італія), співачка, заслужена діячка естрадного мистецтва України коротко розповіла, що цей багатожанровий фестиваль відбувається за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України, Департаменту культури Київської міської державної адміністрації. Організатори фестивалю-конкурсу – Київський міський центр народної творчості та культурологічних досліджень та культурно-просвітницька асоціація Mist-IlPonte (Італія).

У першому, відбірковому турі оргкомітет фестивалю-конкурсу попередньо переглядає, прослуховує конкурсні роботи, які надсилають учасники і приймає рішення про реєстрацію та допуск учасників до другого заключного туру. Члени журі оцінюють конкурсні роботи й визначають переможців.

«Мета фестивалю-конкурсу, – говорить Оксана Парфус, організаторка фестивалю-конкурсу, – об’єднати всіх українців, які живуть і працюють у різних куточках України і світу, в любові до України, бажанні служити рідному краю, щоб разом популяризувати українську пісню та українське слово, показати світу неповторність та красу українських традицій, звичаїв і обрядів, українське мистецтво загалом, примножуючи цим самим скарбницю української культури, сприяти збереженню національних цінностей, зокрема на міжнародному рівні, задля культурно-просвітницького та духовно-морального виховання підростаючого покоління як в Україні, так і за кордоном, а також моральна та матеріальна підтримка ЗСУ і загалом усього українського народу під час війни.

Серед номінацій: вокальний, інструментальний, фольклорно-етнографічний, літературний, театральний жанри, авторська пісня, образотворче мистецтво, мода, стиль, дизайн, найкраще виконання патріотичної пісні.

Твори учасників номінації «Образотворче мистецтво:

Життя продовжується (акрил) Олена Смирнова, Миколаїв

Азовсталь(мішана техніка) Наталія Моржук, Італія (Рим)

Меджибізька фортеця (олівець) Юрій Кобзаренко-Поляков, Тарасівка, Київська область

Вік учасників необмежений. Переможці отримають дипломи.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ