Творча діяльність секції критики та мистецтвознавства КОНСХУ

Секція критики та мистецтвознавства – одна з дев’яти осередків фахівців Київської організації НСХУ. Незважаючи на постійні загрози ворога у Будинку художників відбулася робоча нарада.

Голова секції доктор мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України Олексій Роготченко зібрав бюро для обговорення проблем насущних. Присутні познайомилися з двома кандидатами для вступу в Спілку. Треба підкреслити, що такого рівня фахівців раніше в секції просто не було. Але науковий рівень керманича дозволив йому залучати до громадської діяльності вже сформованих творчих фахівців. Приємно було познайомитися з Володимиром Недяком, засновником та генеральним директором приватного історико-етнографічного Музею «Козацькі землі України», лауреатом Національної премії ім. Тараса Шевченка. Портфоліо видатного культурно-мистецького дослідника вразило своїми потужними науковими доробками.

Другий кандидат у Спілку Євген Антонович – завідувач кафедри дизайну Національної академії, керівних кадрів культури та мистецтва, професор Державного університету інфраструктури та технологій, член наукової комісії з дизайну Міністерства освіти і науки України. Є. Антонович розповів про свою наукову діяльність, друковані праці, творчі проєкти, які свідчать про його високий професійний рівень.

Присутні познайомилися з творчими доробками номінантів і висловили підтримку про їхній вступ до КОНСХУ.

Творчий звіт голови секції О. О. Роготченка наповнений низкою широкоформатних проєктів, спрямованих на підтримку ЗСУ. Він розповів про кілька влаштованих пленерів реабілітаційного напрямку в шпиталях столиці. Останній дав плідний результат для поранених бійців, які за допомогою малювання отримали творчу терапію, що проходила під наглядом лікарів та фахівців Спілки. До участі у проєкті залучилися Г. Криволап, В. Дромарецька, С. Роготченко, В. Бариба.

О. Роготченко розповів про презентацію художнього проєкту «Вільнанова» у місті Житомирі. Так разом з головою НСХУ К. Чернявським були проведені ряд робочих поїздок по Україні для підтримки обласних організацій. Незважаючи на складні обставини, пов’язані з війною, вдалося вивезти деякі картини з Очаківської творчої бази.

Михайло Дегтярьов представив свої критичні статті збереженню історичної спадщини столиці України. Тексти мистецтвознавця спрямовані на захист історичних будівель лаврського Києво-Печерського заповідника та Подільського державного заповідника «Стародавній Київ». Гостра полеміка на захист історичних будівель була піднята Дегтярьовим на сторінках газети «День», «Слово просвіти», «Україна молода» та в журналі «Образотворче мистецтво».

Зоя Чегусова поділилася творчими проєктами, які відбулися протягом року в провідних музеях та галереях столиці. Ряд професійних коментарів надруковані на її сторінці у Фейсбуці до виставки О. Животкова «Вівтар», яка відбулася в Українському Домі. Також Чегусова виступила на виставці «Феєрія барв» до 100-ї річниці пам’яті Лідії Мітяєвої в НМУНДМ, вона брала участь в он-лайн зустрічі фахівців в Інституті мистецтв етнології і фольклористики ім. Максима Рильського та он-лайн спілкуванні з фахівцями Польщі, Чехословаччини, Німеччини.

Ольга Говдя розповіла про проєкт «На хвилях буття» у Качанівці, де представили свою творчість Г. Дюговська та В. Балибердин. Також згадала про влаштовану виставку в художній галереї «Хлібна»: проєкт «Вишиванка. Традиції та форми», виставка «Сонячні краєвиди. Сонячні жінки» з творів Глущенка, «Київ. Григорій Синиця у пошуках автентичного образу з колекції ДХВУ».

Валентина Єфремова понад двадцять років курирує творчі проєкти, присвячені збереженню пам’яті М. О. Макаренку, які розкривають здобутки вченого, дослідника, патріота України. Вона розповіла про друковані праці, серед яких понад 30 статей з творчого життя Київської організації НСХУ, виставкових проєктів галереї «Митець» та основних всеукраїнських виставок НСХУ в столиці України. До її авторських проєктів були залучені не тільки кияни, а й зарубіжні митці та вимушені переселенці нашої Спілки. Слід назвати виставки: «Чорнобривці посіяла мати», «Як тебе не любити, Києве мій!», «Пам’ятаючи минуле, плекаємо майбутнє», «День вільних і нескорених». Надруковані статті до ювілею Г. Ягодкіна, Г. Дюговської, В. Бовкуна, Ю. Базавлука та ін. Вона створила окремий інформаційний блок, присвячений пам’яті видатних митців, мистецтвознавців, серед яких П. Білецький, І. Штільман, В. Чепелик, Д. Нагурний. В. Шевцов, Л. Міляєва. На сайті КОНСХУ висвітлена її рецензія на монографію З. Васіної «Українське вбрання» та ін.

Готуючись до ювілейної дати галереї «Митець» та 85-ї річниці КОНСХУ, вирішили створити ряд проєктів, серед яких підготовка загальної виставки до Дня перемоги, нагородну відзнаку від нашої секції для підтримки яскравих митців; запропонувати кандидатуру Зої Чегусової в Комітет по призначенню Національної премії ім. Тараса Шевченка; створити інформаційний буклет про діяльність секції з дня її створення; оформити електронний каталог секції; підготувати та надрукувати інформаційний буклет про діяльність нашої секції. Презентацію буклету та круглий стіл влаштувати під час секційної виставки в галереї «Митець» до ювілею КОНСХУ.

Вся діяльність секції спрямована на підтримку членів КОНСХУ та соціум столиці в цей складний воєнний час для нашої держави.

За дорученням секції – В. ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України, лауреат мистецької премії ім. П. Білецького.

Фото збірне