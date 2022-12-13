Трускавець пісенний

У Трускавці завершився V конкурс професійних вокалістів азербайджано-української дружби. Понад десять разів тут прозвучала пісня «Кохана» у виконанні конкурсантів. Та кращим виконавцем цієї пісні визнано Даніїла Клягіна.

І ось вони – лауреати конкурсу. Роман Маркович – І премія, Альбіна Голенач та Тарас Король розділили ІІ премію. ІІІ премія дісталася В’ячеславу Березнякову. Дипломант конкурсу – Даніїл Клягін.

Переможців визначало високоповажне журі. Голова журі – Гурбан Аббасов, народний артист України, Голова Азербайджанського культурного центру імені Мусліма Магомаєва. Члени журі – Олександр Дяченко, народний артист України, завідувач кафедри сольного співу Національної музичної академії імені П. І. Чайковського, соліст Національної опери України, та Людмила Божко, народна артистка України, професорка Львівської Національної музичної академії імені М. Лисенка, солістка Львівської опери.

Незмінна концертмейстерка конкурсу Наталія Королько.

«Мало хто вірив, що у такі складні часи нам вдасться провести конкурс, зібрати учасників, визначити й нагородити переможців, – розповідає Наталія Кудряшова, співачка, ведуча й організаторка конкурсу. – До останнього дня телефонували й цікавилися, чи не відміняємо захід. Не відмінили. Провели».

Спеціальний приз конкурсу, зокрема сертифікат на відпочинок на дві особи у вишуканому готелі Bankhotel у центрі Львова на суму 12 000 гривень, отримав володар І премії Роман Маркович.

Відпочинок на уїкенд на дві особи від готелю «Трускавець 365» отримав володар ІІ премії Тарас Король.

Відпочинок на уїкенд на дві особи від готелю PH-club отримала володар ІІ премії Альбіна Голенач.

Приз за краще виконання української пісні «Кохана» та сертифікат на проживання в отелі «Гранд Алексік» із відвідуванням СПА-зони отримав Даніїл Клягін.

«А ще до нас завітала делегація із Польщі – Голова Ради Азербайджанців Польщі Фарід Джафарли з колегами, – розповідає Наталія Кудряшова. – Незважаючи на війну потрібно налагоджувати туристичні зв’язки між Україною та Азербайджаном. Польські гості були вражені від побаченої краси та гостинності України й українців. Вони переконалися, що незважаючи на військовий стан для іноземних туристів можна створити хороші умови в Трускавці. І все це завдяки міському голові Андрію Кульчинському».

Лине пісня над Трускавцем «Сонце і небо, море і вітер – це ти – кохана!»

І хочеться вірити, що наступний конкурс відбудеться в переможній Україні.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Фото Олега Бачинського

Члени журі та учасники конкурсу

Олександр Дяченко, Наталія Кудряшова, Наталія Королько, Гурбан Аббасов