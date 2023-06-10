Українцям притаманне бути активними учасниками подій у своїй державі, підтримувати один одного в скрутних обставинах. Так, ще під час драматичних подій, під час Революції гідності, воїни АТО були залучені до реабілітаційних заходів арт-терапії, особливо це стосувалося тих, хто побував в Іловайському котлі. На Рівненщині, Житомирщині, в Луцьку, Харкові влаштовувалися творчі практики з малювання, створення колажів, перформансів. У 2019 році волонтерська сотня «Добровольці» влаштовувала сеанси арт-терапії у Національному військовому медичному клінічному центрі. Такі психологічні терапевтичні заходи допомагали військовим подолати моральні травми.

І ось нове випробовування, яке привнесла варварська війна з боку рашистів. Тисячі людей військових, цивільних пережили фізичні, моральні стреси. Ті, хто пройшли лікування в шпиталях, потребують реабілітації. Нещодавно в Києві відбулася творча арт-терапія під назвою «Малюємо разом».

Група київських професійних художників та мистецтвознавців завітала до одного з військових госпіталів України для проведення акції на підтримку поранених бійців. Захід ініціювала Національна спілка художників України разом з Департаментом гуманітарного забезпечення МОУ. Куратор проєкту відомий арт-критик, доктор мистецтвознавства, професор, голова секції критики та мистецтвознавства КОНХУ Олексій Роготченко. Саме він розповів, що метою заходу було залучення військовослужбовців, які перебувають на лікуванні у госпіталі, до творчого процесу під наглядом професійних художників. Унікальність заходу полягала в тому, що ніколи раніше професійні військові не створювали спільного малюнку з професійними художниками. Назва теми «Світанок Перемоги», яка стала девізом арт-терапії, була запропонована військовими лікарями.

Насамперед, завдання психологічної реабілітації військових – це процес їхньої адаптації до цивільного життя за межами зони бойових дій. Занурившись у творчий процес, бійці зможуть передати свої почуття від пережитого, а митці внесуть корективи в їхні творчі композиції. «Такого ще не було у нашій практиці, тому ми продовжуватимемо просувати подібні проєкти по всій Україні, – поділився думками організатор проєкту Олексій Роготченко.

Так в один творчий процес залучилися освічені митці, члени Київської організації Національної спілки художників України: Олександра Кирилова, Ганна Криволап, Вікторія Дромарецька, Віктор Бариба, які працювали поруч з бійцями. Протягом двох годин проходила таїнство народження картин на свіжому повітрі в оточенні квітучих дерев та супроводі заспокійливої музики. Тематика для малювання для всіх була одна — показати, яким буде «Світанок Перемоги». Процес художнього самовираження в кожного був досить різноманітним. Так народилися картини, наповнені яскравих емоцій від абстракції до оригінального пейзажного мотиву. На кожному полотні відчувалася реакція на пережиті драматичні події, які привнесла війна. Автори зуміли передати свій настрій, палке бажання повернутись у мирне спокійне життя та наблизити довгоочікуваний «Світанок Перемоги».

«Пленер закінчився традиційною виставкою і початком власної колекції одного з відділень госпіталю», – зазначила один із кураторів заходу мистецтвознавець Світлана Роготченко.

Започаткований проєкт має амбіційні плани. Вже почала готуватися виставка до Дня Перемоги, яку виборюють українські Збройні сили за підтримкою світових партнерів і всього гуманного суспільства. Також організатори планують залучати твори до престижних виставок як в Україні, так і в Європі.

Куратори також пропонують зробити аналогічні акції арт-терапії в інших госпіталях нашої держави за підтримки обласних організацій Національної спілки художників України.

Київська організації НСХУ вдячна О. О. Роготченку за вагому ініціативу, яка наближає нашу спільну перемогу над ворогом, зазначив голова організації, живописець Микола Кутняхов.

Тримаймо ряди в різних сферах діяльності заради перемоги над ворогом, заради своєї волі та територіальної цілісності рідної землі.

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України, Міжнародний посол миру