Скарби родинної криниці

«Пізнай свій край… себе, свій Рід, свій народ, свою землю — і ти побачиш шлях у життя. Шлях, на якому найповніше розкриються твої здібності. Ти даси йому продовження, вторувавши стежину, із тієї стежини вже рушили у життя твої нащадки. І також будеш ти». Г. Сковорода

Місто Кам’янське — осередок культури, традицій, працьовитих та талановитих людей. У самому серці лівого берега розташований позашкільний комунальний заклад Будинок дитячої творчості — місто дитячих мрій, бажань, сподівань, надій. Упродовж трьох десятиріч заклад є центром позашкільної освіти, культури і духовності Лівобережжя, успішно поєднує традиції та інновації, гідно входить до поза шкілля Дніпропетровщини.

Колектив закладу, об’єднаний спільними цінностями та освітніми і духовно-культурними інтересами, намагається, щоб кожній дитині було комфортно у позашкільному закладі, щоб вона хотіла ходити сюди та не відчувала себе самотньою й нещасливою. Важливо, щоб батьки та керівники гуртків побачили її реальні проблеми, захотіли їй допомогти і, головне, зрозуміли, як це зробити. Тому для покращення навчального процесу не тільки в цілому з метою оптимізації, а й з урахуванням конкретних труднощів, що виникають у процесі навчання, взаємин у тріаді «дитина — батьки — педагог» на базі нашого закладу 15 років працює клуб вихідного дня «Мрія» — клуб спілкування дітей та батьків. Уся діяльність клубу здійснюється у сфері дозвілля — вільного від роботи (навчання) часу. Під час роботи клубу реалізуються організаторські й творчі здібності вихованців гуртків та їх батьків, їхні потреби у спілкуванні, організації змістовного відпочинку, у відродженні, збереженні національної культури, фольклору, народних традицій і звичаїв; охорони здоров’я, природи і навколишнього середовища, пам’яток історії культури; розвитку художньої творчості, заняттях спортом і фізичною культурою. Метою заснування клубу було поліпшення та поглиблення відносин у спілкуванні дітей з батьками, для організації найбільш сприятливих умов для розвитку особистості, розкриття здібностей дитини, формування духовно-моральних і естетичних почуттів.

Протягом існування клубу «Мрія» ми постійно організовуємо виставки дитячих робіт та робіт їх батьків на базі нашого закладу. Тому з метою розвитку творчих здібностей дітей і підлітків, взаємозбагачення культурних традицій через родинну творчість, популяризацію та розповсюдження сімейних цінностей засобами декоративно-ужиткового, образотворчого, вокального, театрального мистецтва, хореографії у листопаді 2014 року ми організували та провели І міський фестиваль сімейної творчості «Скарби родинної криниці». Вже 5 років поспіль проходить родинний фестиваль у нашому місті. Треба бачити, з яким завзяттям, натхненням мами, батьки, бабусі, дідусі разом зі своїми нащадками, готуються до виходу на «велику» сцену та з яким трепетом оформляють роботи з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва. Завдяки особистій участі у фестивалі батьки мають змогу втілити в життя свої дитячі та юнацькі мрії.

Головною ідеєю започаткування фестивалю є активізація моральних принципів, як найважливішого фактору виховання та формування фахівців нового типу, створення у закладі системи широкого залучення вихованців до участі у житті сучасного соціуму з активною життєвою позицією з обов’язковим визначенням ідеалу моральних вчинків, як сучасної моделі поведінки.

Все, чому навчається дитина, починається з родини: перша усмішка, перший крок, перше слово… В сім’ї закладаються основи виховання та формування особистості. Через родину нащадкам передаються життєвий досвід, духовні цінності, трудові навички та національні традиції. Вона — джерело любові, поваги, солідарності та прихильності, те, на чому будується будь-яке цивілізоване суспільство, без чого не може існувати людина.

До участі у фестивалі ми запрошуємо родини не тільки із закладів освіти, а також плідно співпрацюємо з національними меншинами міста, а саме з польською, вірменською та німецькою громадами, родини яких з задоволенням приймають участь у святі. Ми маємо змогу не тільки поділитися з ними своєю культурною спадщиною, а й доторкнутися до витоків національної культури інших народностей України. Відбувається обмін добра, позитива, творчого натхнення.

Ми можемо переконатися, що в родинах, де є спільна праця, спільні інтереси, бажання — є й порозуміння та повага один до одного, до родини, шанобливе ставлення як до своєї творчості, так і до творчості інших.

Щоб життя було цікавим і захоплюючим, творчим і багатим, потрібно любити його, свою малу родину — сім’ю і велику родину — Україну. А ще всім нам треба жити у дружбі та мирі, адже тільки у такій співпраці всім буде тепло, комфортно та затишно.