Сім’ю не можна починати з брехні

«Сім’я — це те первинне середовище,

де людина повинна вчитися

творити добро».

В. Сухомлинський



Кожна людина прагне жити красиво й добре заради себе та тих людей, яких вона любить, оберігає, яким співпереживає — заради своєї сім’ї. Де, як не в родині, закладаються й формуються такі важливі моральні цінності, як любов і повага одне до одного, доброта, віра, справедливість, взаємодопомога…

Існує аксіома, що сім’я повинна будуватись на довірі, однак життя вносить свої корективи: хтось чесний і сумлінний, хтось добродушний, але забобонний, хтось скупий та авантюрний, хтось егоїст і скнара…

Чи завжди ми задумуємось над тим, бути жадібним — це погано чи добре? Хтось прирівнює це питання з егоїзмом. А егоїзм — це погано чи добре? Часто жадібність та егоїзм ми трактуємо, як дещо погане, бо в цьому можуть навіть звинуватити і ніколи не похвалити. Але проаналізувавши глибше, виникають сумніви, чи насправді цих два поняття настільки погані? А що робити, якщо ти є спостерігачем створення нової сім’ї, яка будується на брехні? Чи матиме ця родина майбутнє? Де місце Людини й людяності?

На жаль, сучасна молодь іноді несер­йозно підходить до цього питання, тому що звикла, що молодою сім’єю ще довго будуть опікуватись батьки, які стараються жити так, щоб їхні діти не відчували матеріальної скрути, вважають своїм обов’язком забезпечувати навіть дорослих дітей матеріально. Ми, дорослі, часто спостерігаємо, що діти звикають до цього «хорошого», сприймають його як належне, а іноді й обманюють, звинувачують батьків через неспроможність надання матеріальної підтримки або й вдаються до афер, переступаючи усі неписані закони моральності.

Ця проблема вічна і завжди актуальна. Вона розкрита у художніх творах і конкретних життєвих ситуаціях, на яких потрібно вчитись кожному, щоб не допускати огріхів у житті.

Затамовуєш подих, коли переживаєш ці проблеми разом з акторами Київського театру комедії під керівництвом креативного режисера Анфіси Коленко у Національному палаці мистецтв «Україна» (мала сцена) у новій антрепризі «Щасливий горбань» за п’єсою італійського драматурга Пеппіно де Філіппо. Вистава актуальна попри ретро-стилістику 70-х років. Вона дихає сьогоденням, бо проблема батьків і дітей вічна, як вічна проблема грошей і багатства.

В ексцентричній комедії май­стерно та гостро поєднані мелодраматичний, майже детективний сюжет, гумор, містика та інтерактив із глядачем — свідком карколомних подій.

Коли на сцені з’являється головний герой командор — улюбленець української театральної публіки — надзвичайно харизматичний та винятковий Анатолій Борисенко, ти відчуваєш, що він не просто грає роль, перед тобою реальна людина — люблячий батько й турботливий чоловік, яких у житті, здається, зустрічаєш щодня. Природно відверто передані Анатолієм Григоровичем емоції задоволення успіхами, жалю, задоволення, вагання, співпереживання стирають грань артист — глядач, і ти бачиш звичайну людину з усіма її болями й переживаннями, яка хоче всім добра, але чи вийде так, з чим же і з ким залишиться він?.. Невже буде точно так, як іноді буває в житті?..

Епатажна й красива дружина командора Тереза — артистка у третьому поколінні Людмила Рудницька — захоплює публіку неймовірною експресією: то вона любляча й турботлива дружина й мама, то коханка... Публіка зачаровано милується її жіночністю та граціозністю, мелодійним сміхом, який вдало підкреслює характер героїні, яка, здається, зрослась воєдино із роллю.

Разом з ними на сцені у реальність забобонів та авантюри долі вірить заслужений артист України Володимир Пшеничний, якого театральна публіка знає як різнопланового талановитого драматичного актора за багатьма п’єсами та фільмами.

Сузір’я молодих акторів театру і кіно — це калейдоскоп характерів, ототожнених із гріхами — Сергій Детюк, Юлія Шугар, Максим Канюка, Артем Атаманюк, Леонід Кондратюк, Тетяна Кумеда, Артур Дворянов — відомі не тільки українському, а й закордонному глядачеві. З появою на сцені кожного із них чекаєш чогось неординарного, якогось крутого повороту подій, інтриги, і їм це вдається. Вони майстерно передають ті проблеми, які є серед сучасної молоді: дайте все і одразу, негайно, без затрати на це найменших зусиль.

Режисер дуже вдало закцентувала увагу на роботі молодих креативних акторів, які дуже природно зжились зі своїми ролями, щиро й відверто демонструють свої таланти, є окрасою когорти своїх старших колег, від яких черпають родзинки сценічної майстерності.

На жаль, сьогодні небагато людей проявляє милосердя, але коли на сцену виходить горбань, проймаєшся одночасно жалем і повагою до нього, бо хлопець шукає роботу, хоче жити в соціумі, не відчувати себе ущербним. З його появою тільки посилюється головна інтрига.

Жоден глядач не залишається байдужим до того, що відбувається на сцені, а приміряє «цю сорочку» на себе й аналізує своє життя й життя своїх близьких і знайомих, бо, здається, таких людей ти вже десь зустрічав у реальному житті. Ти розумієш, хто є хто, і, можливо, якщо критично поставишся до себе, впізнаєш і себе. А це дуже важливо: аналізувати свої вчинки, тобто шліфувати себе.

Протягом перегляду вистави глядач очікує все нових витівок командора, які іноді доходять до смішного, а іноді примушують нас серйозно задуматись над совісним ставленням один до одного. Його фраза «сім’я починається не з брехні» є дуже вагомою й повчальною для всіх, особливо для користолюбної молоді, яка іноді може переступити через мораль, аби досягти бажаного.

Щира вдячність режисеру ексцентричної комедії Анфісі Коленко, яка дуже тонко підводить глядача до неочікуваного фіналу: хто насправді тримає в рукаві «туза», а хто — в горбі, та акторам Київського театру комедії за приємні емоції та прекрасну виставу «Щасливий горбань», яка вже два роки приємно радує не тільки київську публіку, а й театралів Дніпропетровська, Кривого Рога та інших міст України.

Ольга Ходацька,

заступник директора

з науково-методичної роботи спеціалізованої школи №187

з поглибленим вивченням української та англійської мов м. Києва