Сили землі – стихії, що дають життя

У столичному Національному музеї народного декоративного мистецтва 17 листопада відкривається персональна виставка художниці, дизайнерки, флористки Галини Дюговської.

Галина Дюговська живе й працює в Києві. Багато років займається створенням артоб’єктів iз природних матеріалів, флористикою і художнім текстилем, вдало використовує й поєднує традиційні та авторські техніки.

Пані Галина є організатором і куратором українських та міжнародних мистецьких заходів — виставок та пленерів. Разом iз чоловіком і натхненником Володимиром Балибердіним представляла українське декоративне мистецтво на «Євробаченні» в місті Баку (Азербайджан).

– Моя виставка «Сили Землі» – персональна. – Якось непомітно до нас підкрадаються роки. Підкрався ювілей. З роками, особливо нині, ми маємо багато втрат. Отож, як ніколи, треба віднаходити сили, щоб жити й творити. А сили, звісно, від рідної землі. Планувалося багато чого. Заплановане ще до війни відкриття співпало з сумною датою: загинув на війні близький член нашої родини. Хто може знати, які ще трагедії чекають на нас… Та дякуймо Богу, що живі – йдемо далі.

На виставці будуть представлені роботи минулих років, трохи ретроспекції, текстильні та панно з лози в авторській техніці, скульптура, текстиль.

Сили землі – це всі стихії, що дають життя та наповнюють наше існування. Це ті сили, які зараз, в надважкий час, тримають нас, додають сил для самозбереження та спротиву агресору. Наприклад, лоза – історичний матеріал на теренах України – уособлює в собі незламність, як символ нашого народу. Лоза виживає в будь-яких умовах, ввібравши в себе силу землі, води, сонця, неба… Нитка, текстиль – супроводжує людину від першої хвилини життя до останнього подиху. Саме вона дає захист, красу, зміст… Сили землі – це те, що нам дає сили жити, творити, наповнює нас, передає важливе від рідних, яких вже немає з нами, але ми відчуваємо зв’язок, підтримку і безмежну любов, вдячність. Навіть від тих, кого і знати не могли, але несемо в собі їхні гени, здібності та силу.

Кольорова гама виставки в основному натуральна, пастельна. Нефарбована лоза білого та темного кольору. Вже багато років захоплюють поціновувачів цього мистецтва текстильні панно в білій та пастельній гамі. А ще багато символіки: риби, квіти, постаті, крила, янголи, дерева життя.

Художниця Галина Дюговська, натхненна традиціями та любов’ю до рідної культури в авторській інтерпретації, хоче донести до глядача енергію давніх знань, рідної землі.

Одна з пристрастей Галини Дюговської – лозоплетіння. Про це вона може говорити годинами.

Серед експонатів яскраво вирізняються ляльки-мотанки. Всі зроблені з домотканої льняної тканини. Художниця переконана, що намотати можна усілякі гаразди, якщо робити це від душі.

Роботи Галини Дюговської можуть вдало прикрашати будинки чи офіси, нагадуючи про наше слов’янське коріння.

Аби додати сил і впевненості – черпайте сили від рідної землі.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ