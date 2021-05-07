Сад скульптур у Харкові, де зупиняється час...

Наше життя, яке складається з турбот та повсякденності, інколи закликає до моментів, які можуть наповнити нас не тільки враженнями, але й особливою позитивною енергією. Для цього є багато різних можливостей, особливо, якщо живеш у великому місті. Всім туристам і гостям Харкова у ХХІ столітті рекомендую відвідати сад Скульптур, тихе місце відпочинку та особливого натхнення!

Хочеться поділитися цікавими враженнями від міського саду Скульптур. Уперше я його побачила рік тому. Відвідувала, коли проходила практику від художнього відділення школи мистецтв. Ще тоді мені дуже сподобалося. Але в той час я була зосереджена на малюванні з натури, і не ретельно розглянула всі скульптури. А три дні тому вирішила знову відвідати цей сад з мамою. У затишному місці в центрі Харкова ми можемо бачити на красиво оформленій території самого саду скульптури різних відомих особистостей минулого століття та сучасності. Найбільше враження на мене справили скульптури поетеси А. Ахматової, виконавця В. Висоцького, поета Т. Шевченка, філософа Г. Сковороди. А ще сподобалися скульптури ведмедів, левів та собаки, бо я люблю тварин. Цікава особливість — це написані на спеціальній стіні цитати митців.

Уся атмосфера саду Скульптур насичена енергією доброти, творчості, зв’язку між поколіннями. Усвідомлення цього надихає кожного відвідувача на нові відчуття: радості, бажання творити, розуміння нашої культури. Дуже добре, що в Україні є таке місто Харків! Тут ми можемо милуватися витворами скульптури, прогулюватися чудовою територією. Та водночас маємо можливість вести розмови про вічні людські цінності — любов, дружбу, щастя.

Рекомендую відвідати це чудове й затишне місце, де можна відпочити від стресу і навіть спробувати подумки зупинити час.

Ірина КОЛИЧЕВА, учасниця гуртка «Точка зору» Центру дитячої та юнацької творчості №5, м. Харків